La Fiscal General James Celebra la Ampliación del Sistema de Alertas de Emergencia Multilingües

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitió hoy la siguiente declaración después de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) publicara una orden, largamente esperada, que exige la ampliación de las alertas de emergencia para teléfonos móviles para que incluyan el lenguaje de señas estadounidense y otros 13 idiomas:

“Esta es una victoria trascendental para los millones de neoyorquinos y familias de todo el país que ya no se quedarán sin orientación durante emergencias y desastres naturales. La capacidad de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos no debería depender del idioma que hablen. Me enorgullece haber trabajado junto a mis colegas fiscales generales y defensores de todo el país para impulsar esta regla. Esta ampliación lingüística salvará vidas.”

Las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés) son mensajes cortos, similares a los mensajes de texto, enviados por agencias gubernamentales a través de las compañías de telefonía móvil para advertir al público sobre amenazas inminentes, como condiciones meteorológicas adversas, desastres naturales, personas desaparecidas y otras emergencias de seguridad pública. Estas alertas se encuentran entre las herramientas de advertencia pública más utilizadas y efectivas en los Estados Unidos, pero durante años solo se emitieron en inglés, y el español se incluyó más recientemente.

Hoy, tras años de esfuerzos por parte de la Fiscal General James, y después de una carta de demanda conjunta de varios estados a la FCC en noviembre de 2025, liderada por la Fiscal General James, la FCC ha publicado su Orden de Alertas Multilingües en el Registro Federal, extendiendo las alertas a los 13 idiomas más hablados y al lenguaje de señas estadounidense. Las compañías de telefonía móvil tienen hasta el 12 de junio de 2028 para actualizar sus sistemas y ofrecer alertas multilingües en árabe, chino (simplificado y tradicional), francés, alemán, criollo haitiano, hindi, italiano, coreano, portugués, ruso, español, tagalo y vietnamita, además del lenguaje de señas estadounidense. Esta ampliación beneficiará a aproximadamente 1.3 millones de neoyorquinos en todo el estado que no hablan ni el inglés ni el español y que ahora podrán acceder a información vital durante emergencias.