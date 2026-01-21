SIX SENSES XALA INICIA SU CONSTRUCCIÓN, IMPULSANDO UN NUEVO MODELO DE HOSPITALIDAD COSTERA REGENERATIVA

Six Senses Xala Six Senses Xala Six Senses Xala

Comienza la construcción del primer hotel y residencias Six Senses en México, mientras crece el interés por la comunidad Xala de 1.000 millones de dólares

COSTALEGRE, MEXICO, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- La construcción de Six Senses Xala ya está en marcha. Este emblemático hotel y residencias de marca forman parte de Xala, una comunidad costera sostenible de 3.000 acres en la costa del Pacífico mexicano. El proyecto marcará el debut de la marca Six Senses en México, llevando su visión de reconexión restaurativa a uno de los destinos más cuidadosamente planificados del país.Con el diseño del hotel Six Senses, compuesto por 51 suites, ya finalizado bajo la dirección de Juan Bremer, socio cofundador de Xala, en colaboración con Combeau Architects, el proyecto continúa avanzando en su visión de comunidad sostenible de excelencia. Con una apertura prevista para marzo de 2028, Xala ofrecerá una creciente lista de servicios que marcarán la experiencia de huéspedes y propietarios privados en todo el destino.Las residencias Six Senses Xala incluirán 36 viviendas frente al mar, dentro de uno de los desarrollos de menor densidad jamás realizados en México, donde menos del 20 % del terreno será urbanizado. Cada residencia se ubica en un área de 3,7 acres con hasta 58 metros de frente de playa, diseñadas como refugios de una sola planta que se integran de manera discreta en el paisaje. La arquitectura enfatiza la conexión interior-exterior y se adapta a la topografía natural de Costalegre, preservando la sensación de paz que caracteriza a Xala. La respuesta inicial ha sido muy positiva, con diez de las doce primeras residencias de la fase uno ya vendidas.“Este logro representa años de planificación cuidadosa y colaboración”, afirma Juan Bremer, socio cofundador de Xala. “Cada elemento se ha concebido con intención y propósito, entendiendo cómo la arquitectura se integra con la tierra y el enfoque de Xala hacia la naturaleza en estado puro. Con el diseño finalizado y los trabajos preliminares concluidos, iniciamos la construcción con una visión clara de lo que Six Senses Xala representará para la región”.Six Senses, parte del portafolio de lujo y lifestyle de IHG Hotels & Resorts, invita a sus huéspedes a vivir experiencias extraordinarias, que generen bienestar, tengan un impacto positivo y despierten emociones. Sus espacios y experiencias están diseñados para reactivar los sentidos, haciendo que los visitantes sientan el propósito de sus viajes y se reconecten consigo mismos, con los demás y con el entorno.La sostenibilidad, el bienestar y las experiencias cuidadosamente diseñadas forman parte del ADN de Six Senses desde sus inicios, mucho antes de convertirse en tendencia, y siguen siendo el eje central de Six Senses Xala.Six Senses Xala adoptará el enfoque integral de la marca hacia el bienestar, con espacios y terapias que combinan tecnología y atención personalizada para que los huéspedes puedan crecer, reflexionar y reconectarse. Para los más activos, el gimnasio interior y las instalaciones de fitness se complementan con senderos al aire libre. Para quienes buscan paz, el Six Senses Spa ofrecerá un entorno de sanación con tratamientos inspirados en la región, experiencias de varios días y programas de bienestar. El Alchemy Bar destacará la tradición regional en técnicas de sanación, utilizando ingredientes frescos y locales, y complementando la filosofía Eat With Six Senses, celebrando lo mejor de la producción local y los sabores de la costa pacífica de México.Lo que distingue a Xala en el panorama del lujo global es la autenticidad de sus valores a largo plazo. Cada aspecto del destino, desde la densidad y el diseño hasta la protección ambiental, está guiado por principios sostenibles. Con más de 3.000 acres, Xala ofrece uno de los tramos más largos de playa continua y aislada en la costa del Pacífico, manteniendo un entorno donde la simplicidad y el espacio abierto definen la experiencia. La propiedad incluye comodidades poco habituales en una sola comunidad: más de 32 km de senderos para ciclismo de montaña y caminatas, dos estuarios y cuatro montañas con miradores panorámicos ideales para yoga, caminatas al amanecer u observación de fauna.Estos recursos naturales se complementan con las 77 Rancho Estates planificadas, tres clubes de playa, un surf club junto al arrecife de la comunidad, restaurante de la granja a la mesa, club de vinos y licores, centro ecuestre y campamento de conservación de tortugas, todo diseñado en armonía con la tierra. Con la apertura del aeropuerto local de Costalegre prevista para 2026, Xala ofrece privacidad sin renunciar a la conectividad.Más allá del desarrollo físico, The Xala Foundation y la iniciativa Sierra a Mar consolidan el compromiso a largo plazo con la restauración ecológica y el empoderamiento local. Sus programas incluyen educación, emprendimiento liderado por mujeres, pesca sostenible y la protección y restauración de 100 km de costa, garantizando que el crecimiento de Xala beneficie tanto a la tierra como a las comunidades circundantes.“La autenticidad de Xala es lo que nos diferencia”, afirma Jerónimo Bremer, socio cofundador. “Nuestros principios guían cada decisión, incluso cuando el camino es más difícil o costoso. Ese compromiso se refleja en la tierra, el diseño y la manera en que la comunidad toma forma”.Para más información sobre Xala y el hotel y residencias de marca Six Senses, visita www.xala.com ###SOBRE XALAXala es un desarrollo costero regenerativo ubicado en la costa de Costalegre, Jalisco, México. Representando uno de los desarrollos de menor densidad realizados en México, Xala, desarrollado por Ricardo Santa Cruz, Jerónimo Bremer y Juan Bremer, combina excelencia en diseño, impacto comunitario y restauración ambiental a lo largo de 3.000 acres de tierra protegida y lujo residencial. Hogar del hotel y residencias Six Senses, un estuario protegido por Ramsar y las 77 Rancho Estates, Xala redefine lo que significa vivir con la naturaleza, no al margen de ella. Para más información visita www.xala.com o @xala.mx en Instagram.

