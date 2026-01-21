XYTE Mobility amplía su red europea de ventas y servicio en España, Italia, Alemania y Francia

XYTE mobility amplía su red de socios a Alemania, Italia, España y Francia Gianfranco Pizzuto, director comercial y cofundador Más de 30 socios de servicio han acordado prestar sus servicios a los clientes de XYTE

Más de treinta empresas se han comprometido a ofrecer servicios a los futuros usuarios de XYTE ONE y siguen sumándose nuevas.

Las mejores experiencias con los productos se consiguen gracias a un servicio excelente. Nuestros clientes ya pueden confiar en nosotros y en nuestros socios en las principales ciudades europeas.” — Gianfranco Pizzuto, director comercial

MúNICH, BAVIERA, GERMANY, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- PARA DIFUSIÓN INMEDIATA XYTE mobility está acelerando la expansión de su red europea de servicio, preparándose para el despliegue y la entrega de los primeros vehículos a clientes en el primer cuadrimestre del 2026.XYTE mobility está ampliando su red certificada servicio técnico en toda Europa. La cobertura ahora incluye ciudades clave en España, Italia y Alemania, así como en París, Francia. El desarrollo de la red de servicios técnicos continuará ciudad por ciudad, alineado con el foco a las reservas de pedidos recibidos y las prioridades de lanzamiento. El objetivo es proporcionar un mantenimiento y un servicio de garantía fiable, cerca de los clientes, así como facilitar un acceso más rápido a las pruebas de conducción y el suporte las primeras entregas.Los centros de servicio técnico ofrecen una gama de servicios, incluyendo:• Pruebas de conducción realizadas en las instalaciones de los socios. Las reservas de pedido se gestionarán online.• El soporte de garantía a los clientes. Los casos se clasifican digitalmente para facilitar la preparación anticipada de piezas y garantizar un servicio eficiente y rápido.• La entrega y puesta en marcha del vehículo, esto comprende la introducción al uso del vehículo, es soporte al cliente en la configuración de la aplicación del conductor y una sesión de seguridad de uso del vehículo mismo.Selección y formación de sociosLos servicios técnicos son seleccionados en función de su experiencia en vehículos eléctricos, capacidad de diagnóstico, cumplimiento de estándares de taller adecuados y un compromiso manifiesto con la movilidad eléctrica. El proceso de incorporación incluye la formación en los fundamentos técnicos del XYTE ONE, rutinas de inspección, herramientas de software y procesos OTA, así como los procedimientos de entrega. Tras la certificación, los socios reciben formación continua y auditorías operativas. XYTE Mobility selecciona y forma a sus socios para garantizar un nivel de servicio homogéneo en todas las ciudades.Logística, recambios y soporte remotoLas medidas operativas comprenden la implementación de un centro europeo centralizado de piezas de recambio, diseñado para respaldar la red inicial y minimizar el tiempo de inactividad de los vehículos. El diagnóstico digital y la evaluación remota permiten determinar si una incidencia puede ser resuelta mediante actualizaciones de software o requerirá una visita al taller. En caso de requerirse una intervención física, los servicios técnicos recibirán soporte y escalado por parte del equipo de ingeniería de XYTE,Primeres señales del mercadoSegún XYTE mobility, más de 500 clientes han manifestado su interés en visualizar y probar el XYTE ONE. La concentración de solicitudes orienta la priorización de ciudades para la incorporación de los servicios técnicos, la programación de jornadas adicionales de prueba y la planificación de la capacidad de recambios y técnicos.“Las grandes experiencias de producto se construyen sobre un gran servicio”, afirma Gianfranco Pizzuto, Chief Sales Officer y cofundador de XYTE mobility. “Con nuestra red expandiéndose en las principales ciudades Europas, los clientes pueden confiar en un mantenimiento profesional, soporte de garantía y un acceso más expedito a pruebas de conducción y entregas, en proximidad a sus lugares de residencia y movilidad.”Actualización del proyecto, enero — Vehículos de referencia para la Launch Edition En enero se procederá a la construcción de los primeros vehículos bajo la supervisión directa de XYTE en la línea de producción original. Estos vehículos de referencia establecen las bases para procesos de fabricación consistentes y de alta calidad, validan el utillaje, verifican los flujos de componentes y cierran los puntos de control de calidad.Despliegue y disponibilidadEl lanzamiento ciudad por ciudad continúa en España, Italia, Alemania y Francia, con nuevas ubicaciones actualmente en negociación. Un mapa de socios está disponible en xyte-mobility.com/es/red-de-colaboradores/ y se actualiza de forma continua a medida que se incorporan nuevas ubicaciones.Sobre XYTE mobilityXYTE mobility GmbH es una empresa alemana de movilidad urbana que desarrolla una nueva categoría de vehículos eléctricos compactos para una sola persona, combinando la agilidad de un scooter con la protección de un coche. Fundada por el Dr. Wolfgang Ziebart y un equipo de directivos con amplia experiencia en la industria automotriz, XYTE tiene como propósito mejorar la vida en las ciudades haciendo los desplazamientos personales más limpios, silenciosos y seguros.Su primer modelo, el XYTE ONE, encarna la promesa de la marca — diseño icónico, practicidad diaria y una célula de seguridad protectora — ofreciendo confianza sin el volumen de un coche. XYTE escala mediante fabricación apoyada en socios y un despliegue ciudad por ciudad en Europa, avanzando hacia Vision Zero con ingeniería pragmática y diseño centrado en las personas.

El XYTE ONE en acción: eslalon cerrado, aceleración potente y la aparición especial de una elegante maleta: compacto, eléctrico, para la vida real en la ciudad.

