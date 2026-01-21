Declaraciones Preparadas: La Gobernadora Hochul Presenta los Aspectos Clave Del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027: Un Nueva York Más Fuerte, Seguro y Asequible

Las declaraciones preparadas de la Gobernadora están disponibles a continuación:

Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a mi extraordinario equipo directivo: la Secretaria de la Gobernadora, Karen Persichilli Keogh, y el Director de Presupuesto, Blake Washington.Pronto tendremos más noticias de él. El abogado Brian Mahanna. También me enorgullece dar la bienvenida a dos nuevos miembros de mi equipo directivo: la Directora de Operaciones Estatales, Jackie Bray, a quien muchos conocen por su labor como Comisionada de la División de Seguridad Nacional, y mi nueva directora de políticas, Emma Vadehra.

Quiero agradecer a mis socios en el proceso presupuestario, la Líder del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el Presidente de la Asamblea, Carl Heastie. Si algo nos han enseñado los últimos cinco años es que pasaremos muchas horas en esta sala durante los próximos meses, trabajando juntos en el esfuerzo común de luchar por los neoyorquinos.

También me gustaría reconocer a: el Contralor Estatal Tom DiNapoli, el Vicepresidente de la Mayoría del Senado Michael Gianaris, la Presidenta del Comité de Finanzas del Senado Liz Krueger, el Presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea Gary Pretlow, el Líder de la Minoría del Senado Rob Ortt, el Líder de la Minoría de la Asamblea William Barclay, el Senador O'Mara, miembro del Comité de Finanzas del Senado, y el Asambleísta Ra, miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea.

La semana pasada, presenté nuestra ambiciosa agenda para 2026, nuestra visión para un Nueva York más fuerte, más seguro y más asequible. Hoy estoy aquí para mostrarles cómo la financiaremos de manera responsable en nuestro Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027. Un presupuesto es más que cifras en una página. Es una declaración de prioridades, una prueba de disciplina. Y este año, con tanta incertidumbre proveniente de Washington, debe ser un plan que pueda resistir la presión.

Durante los últimos cuatro años, hemos demostrado algo importante: se pueden realizar inversiones históricas sin aumentar los impuestos sobre la renta, sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones y sin perder de vista lo que la gente puede permitirse. El dinero de los contribuyentes se gana con el sudor de los neoyorquinos, en largas jornadas de trabajo, noches y madrugadas. Por lo tanto, tenemos la obligación de ser administradores responsables, al mismo tiempo que invertimos para construir un futuro aún mejor.

Durante años, la mayor amenaza para nuestro presupuesto fue una posible recesión. Y planificamos cuidadosamente para proteger a los neoyorquinos de ese riesgo. Pero el desafío más reciente e impredecible es algo muy diferente: los ataques directos a los estados por parte de la administración Trump. La relación del gobierno federal con los estados nunca ha sido sencilla. Pero durante décadas, existió una confianza básica. Cuando los estados se comprometieron a implementar programas federales, el gobierno federal debía ser un socio confiable.

En un solo año, la administración Trump ha destrozado esa confianza. Una y otra vez, los republicanos del Congreso, incluidos siete de nuestro propio estado, no han defendido a las personas que los eligieron. Tienen el poder de detener esta situación, pero se niegan a luchar por sus electores. Y en todo el país estamos viendo las graves consecuencias para las familias trabajadoras, sin importar por quién votaron.

Por eso, el presupuesto de este año refleja dos realidades al mismo tiempo: tenemos un impulso REAL aquí en Nueva York. Y tenemos volatilidad en el futuro, por lo que debemos estar vigilantes. Esa vigilancia es importante porque la recuperación de Nueva York después de la pandemia no fue automática. Se basó en decisiones cuidadosas, un sistema tributario equitativo y un clima económico que fomenta el crecimiento. Ese equilibrio ayudó a restaurar la confianza, creó un millón de empleos en el sector privado desde que fui elegida gobernadora y fortaleció la economía de nuestro estado. Pero ese éxito no está garantizado. Por eso, este presupuesto está diseñado para proteger lo que funciona y, al mismo tiempo, prepararnos para la incertidumbre que se avecina.

Permítanme comenzar con un panorama general. Este presupuesto ejecutivo asciende a 260 mil millones de dólares en gastos totales, lo que representa un aumento del 0,7 por ciento. El gasto ha aumentado ligeramente, principalmente para compensar los recortes federales, especialmente en atención médica.

Esto se debe a que los fondos federales en este presupuesto se han reducido en aproximadamente 10.300 millones de dólares. Esto representa una disminución del 11,4 por ciento con respecto al año pasado. Parte de esto correspondía a la ayuda por la pandemia, que sabíamos que se agotaría. Pero 3 mil millones de dólares corresponden a fondos recurrentes de Medicaid, dinero del que Nueva York depende para brindar atención a millones de personas. El alcance de estos recortes federales sería mucho peor si no nos hubiéramos enfrentado a la Administración Trump, bloqueando con éxito al menos 4 mil millones de dólares en recortes y congelamientos adicionales en los tribunales y a través de la presión política. Esto incluye los intentos de recortes a las subvenciones para las fuerzas del orden, los programas de protección social y los proyectos de infraestructura que generan buenos empleos sindicalizados.

Para ayudar a compensar estos recortes federales, los fondos operativos estatales deberán aumentar a 157.600 millones de dólares. Nos aseguramos de que los neoyorquinos vulnerables no pierdan la atención esencial y lo hacemos protegiendo a nuestros contribuyentes. Una vez más, no hay aumentos en el impuesto sobre la renta para los neoyorquinos.

Y este presupuesto mantiene las reservas en 14.600 millones de dólares. Permítanme tomar un minuto para contextualizar esta cifra. Cuando asumí el cargo en 2021, teníamos alrededor de 2.500 millones de dólares en reservas. En los últimos años, hemos aumentado nuestras reservas hasta alcanzar el estándar de oro de una presupuestación responsable, lo suficientemente sólidas como para proteger a Nueva York en una recesión y lo suficientemente flexibles como para actuar cuando las familias y las empresas necesitaban ayuda. El año pasado, trabajando con nuestros líderes, tomamos la decisión deliberada de utilizar una parte de esas reservas para saldar 7 mil millones de dólares de deuda del seguro de desempleo. Esto alivió una carga importante para las pequeñas empresas y, al mismo tiempo, aumentó los beneficios para los trabajadores que perdieron sus empleos. En otras palabras, acumulamos esos fondos de reserva por una razón, y cuando llegó el momento, los utilizamos. Incluso después de este desembolso, nuestras reservas se mantienen sólidas.

Todavía contamos con las mayores reservas de cualquier administración en la historia del estado.

Y este presupuesto continúa protegiendo la estabilidad fiscal de Nueva York. Los ingresos han seguido superando las proyecciones, impulsados en parte por las bonificaciones récord de Wall Street. Esto refleja una realidad fundamental del sistema tributario de Nueva York. Ya contamos con la estructura tributaria más progresiva del país, lo que significa que cuando la economía es fuerte, y particularmente cuando las personas y empresas con altos ingresos ganan más, nuestros ingresos aumentan.

Y por eso podemos invertir más sin pedirles a los neoyorquinos que paguen más impuestos.

Pero permítanme ser claro sobre algo más: este no es un presupuesto de austeridad. Pero sí es un presupuesto disciplinado. Seguimos invirtiendo en los servicios esenciales de los que dependen los neoyorquinos, manteniendo al mismo tiempo el crecimiento de los fondos operativos estatales en un nivel responsable.

Durante el último año, analizamos detenidamente los programas que se habían descontrolado.

No para eliminar servicios, sino para asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes llegue realmente a las personas a las que está destinado.

Un ejemplo es el CDPAP. Es un programa que brinda atención esencial a neoyorquinos vulnerables, pero que se creó sin ningún tipo de supervisión. Su crecimiento fue exponencial, impulsado por normas laxas y, en algunos casos, incluso por fraude. Los gastos se descontrolaron y pusieron en peligro la viabilidad de este programa vital. Dijimos: "Ya basta". Eliminamos los abusos y pusimos el programa en orden.

Nuestras reformas están funcionando. Las personas que necesitan atención la están recibiendo. Hemos encaminado el programa hacia la estabilidad fiscal a largo plazo. Y al controlar los costos generales, hemos encontrado casi 1.200 millones de dólares en ahorros, el doble de lo que esperábamos. ¿Y qué hicimos con esos ahorros? Los utilizamos para estabilizar Medicaid en un momento en que el gobierno federal está recortando miles de millones en apoyo.

Permítanme explicar lo que eso significa. Medicaid es uno de los principales impulsores del gasto estatal. Casi la mitad de los neoyorquinos dependen de la cobertura de salud financiada con fondos públicos: personas mayores, niños, personas con discapacidades y familias trabajadoras. Pero este año, la administración Trump declaró la guerra a los estados y recortó el apoyo federal que había estado vigente desde la década de 1960. Vimos el impacto de esa decisión casi de inmediato.

Durante el verano, nos vimos obligados a tomar decisiones difíciles para proteger la atención y mantener la estabilidad de nuestro sistema. Sí, el estado intervino, absorbiendo 750 millones de dólares en costos que el gobierno federal abandonó. El "gran y horrible proyecto de ley" del presidente creará un déficit de 3 mil millones de dólares en Medicaid solo en este año fiscal. Claramente, no podríamos haber previsto esto cuando Donald Trump prestó juramento hace exactamente un año.

Pero así es como lo abordaremos. Continuaremos buscando formas de mejorar la eficiencia en todo el sistema de atención médica porque reducir la curva de costos es importante. Pero no trasladaremos los costos a las familias ni dejaremos a las comunidades vulnerables sin apoyo, como lo ha hecho Washington. Esa no es nuestra forma de actuar. Este presupuesto adopta un enfoque equilibrado: protege los servicios, apoya a los proveedores y gestiona el crecimiento de forma responsable.

A medida que cambian las políticas federales, seguiremos protegiendo a los neoyorquinos, siendo honestos sobre lo que el estado puede y no puede asumir por sí solo. Y aun gestionando estos desafíos, seguimos invirtiendo para ayudar a las familias trabajadoras a progresar. Esto comienza por poner más dinero en los bolsillos de la gente. Este año, los neoyorquinos están pagando las tasas impositivas más bajas para la clase media en casi 70 años. Y estamos eliminando los impuestos estatales sobre las propinas para que los trabajadores del sector servicios puedan conservar una mayor parte de sus ingresos. Si trabajan largas jornadas, de noche o los fines de semana, esas propinas deberían ayudarles a pagar las facturas, no a ser gravadas.

Y extendemos este mismo alivio a nuestros agricultores. Este presupuesto incluye 30 millones de dólares en ayudas específicas para los agricultores de Nueva York afectados por los aranceles federales, especialmente los productores de lácteos y cultivos especializados. Este apoyo proporcionará, en promedio, unos 3.000 dólares para ayudar a compensar el aumento de los costos y mantener en funcionamiento las granjas familiares.

Ahora, hablemos de una de las mayores presiones sobre los presupuestos familiares: el cuidado infantil. Cuando asumí el cargo, el estado gastaba alrededor de 832 millones de dólares en subsidios para el cuidado infantil, una cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras. Como la primera gobernadora de Nueva York que es madre, este tema es muy importante para mí.

Desde que asumí el cargo, a través de una inversión sostenida y deliberada, Nueva York ha invertido más de 8 mil millones de dólares en cuidado infantil y educación temprana. Este año, invertiremos 4.500 millones de dólares adicionales en cuidado infantil para ampliar el acceso y reducir los costos para las familias trabajadoras. Sabemos que la ciudad de Nueva York y el resto del estado tienen diferentes necesidades e infraestructuras en lo que respecta al cuidado infantil, y requieren soluciones diferentes. En la ciudad de Nueva York, invertiremos 500 millones de dólares para financiar completamente los dos primeros años del programa Universal 2-Care, al tiempo que seguimos apoyando la promesa del programa Universal 3-K.

En todo el estado, estamos invirtiendo 1.300 millones de dólares en un enfoque diferente pero igualmente ambicioso. En primer lugar, haremos que la educación preescolar universal esté disponible para todos los niños de cuatro años para 2028. Llevamos años trabajando para lograrlo. Hoy en día, aproximadamente el 75 por ciento de los niños de cuatro años que esperamos atender ya están matriculados en preescolar.

Para satisfacer las necesidades de las familias antes de esa edad, este año pondremos en marcha un programa piloto de cuidado infantil comunitario para proporcionar atención asequible durante todo el año y a tiempo completo para recién nacidos y niños de hasta 3 años. Y nos basaremos en el éxito comprobado de nuestro Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil y nuestros programas de vales para que decenas de miles de familias más puedan acceder a atención de alta calidad por no más de 15 dólares por semana.

Quiero ser clara: podemos financiar esta expansión a corto plazo porque contamos con los ingresos necesarios. No pretendemos predecir la matriculación, la utilización ni las políticas federales dentro de cinco años.

Así que estamos haciendo lo que hace un gobierno responsable: utilizando los recursos existentes hoy y trabajando para lograr la sostenibilidad a largo plazo. Pero sepan que mi compromiso con el futuro es firme. Nuestro compromiso con nuestros hijos no termina cuando dejan de necesitar cuidado infantil.

Este presupuesto invierte en la próxima generación con casi 40 mil millones de dólares en ayuda escolar. Y seguimos garantizando que los distritos con mayores necesidades reciban la financiación adecuada. Después de dieciséis largos años de administraciones anteriores que no cumplieron con sus promesas, tomé la decisión de financiar completamente la Ayuda Fundamental, brindando a las escuelas certeza sin aumentar significativamente los impuestos locales.

Muchos de estos distritos se encuentran en zonas del estado con altas necesidades o zonas rurales y no tienen otras formas de generar ingresos. Por eso, una vez más, estamos aumentando la Ayuda Fundamental, además de la cantidad que las escuelas recibirían según la fórmula existente.

Ahora, quiero ser clara sobre algo: la financiación por sí sola no garantiza los resultados. Por eso hemos combinado inversiones históricas con reformas de sentido común, como prohibir los teléfonos móviles en las aulas para que los niños presten atención a sus maestros y volver a la enseñanza básica de lectura, un enfoque que ampliaremos a las matemáticas este año.

¿Y recuerdan nuestro programa de Comidas Escolares Universales que lanzamos el año pasado? Fue tan popular que la demanda superó con creces nuestras expectativas. Por lo tanto, estamos ampliando el acceso con una inversión de 395 millones de dólares para el segundo año. Esto representa 50 millones de dólares más que el año pasado. Porque ningún niño debería tener que preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida. Sin excepciones.

También estamos garantizando la asequibilidad en SUNY y CUNY. Fui testigo del poder de la educación universitaria a través de las oportunidades que brindó a mi propia familia. Por eso, este presupuesto mantiene la congelación de las matrículas y proporciona a las universidades 90 millones de dólares adicionales en apoyo operativo para que no tengan que aumentar los costos para los estudiantes y sus familias.

Estamos orgullosos de nuestro programa gratuito de colegios comunitarios que ya está ayudando a los estudiantes adultos a adquirir las habilidades que necesitan para obtener empleos bien remunerados. Para consolidar este éxito, este presupuesto aumenta la financiación de 47 millones de dólares a casi 60 millones de dólares, ampliando el acceso a nuevos campos de alta demanda. También estamos actualizando los requisitos de elegibilidad para que los neoyorquinos que ya tienen un título en otro campo puedan capacitarse como enfermeros y ayudar a satisfacer nuestras necesidades de mano de obra más rápidamente.

Los neoyorquinos merecen una educación de alta calidad, al igual que merecen un lugar seguro y asequible al que llamar hogar. Si bien hemos logrado avances significativos, mi compromiso para abordar la crisis de vivienda de Nueva York es más fuerte que nunca. Nos encontramos en el quinto año de nuestro plan de vivienda de 25 mil millones de dólares. Me complace informar que estamos cerca de la meta y que cumpliremos nuestro objetivo de 100.000 viviendas nuevas o rehabilitadas, lo que esperamos lograr en el próximo año.

Quiero consolidar este éxito.

Por eso, antes de que concluya nuestro plan quinquenal, quise invertir otros 250 millones de dólares en viviendas asequibles para mantener los proyectos en marcha y ampliar aún más la oferta. Y proporcionaremos 100 millones de dólares para MOVE-IN NY, ayudando a las familias a mudarse a viviendas iniciales de alta calidad, construidas en fábrica rápidamente y a casi la mitad del costo de las viviendas tradicionales. También estamos invirtiendo 50 millones de dólares en nuestro programa Resilient and Ready para proteger las viviendas de inundaciones y condiciones climáticas extremas.

Y 25 millones de dólares adicionales para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar, lo que eleva nuestro compromiso total a 153 millones de dólares para que podamos seguir apoyando a nuestros vecinos más vulnerables.

Me han escuchado hablar de asequibilidad, educación, atención médica y vivienda. Pero la base de todo esto es la seguridad de las personas. Hemos realizado inversiones récord en estrategias de lucha contra el crimen que funcionan y los resultados son tangibles.

Este presupuesto se basa en lo que funciona: 352 millones de dólares para la prevención de la violencia armada y 77 millones de dólares para fortalecer la seguridad del metro. También invertiremos 35 millones de dólares en subvenciones para la seguridad de las comunidades para proteger los lugares de culto y las organizaciones vulnerables.

Y la última política que quiero abordar es algo que es muy importante para mí personalmente: forjar un futuro más limpio y verde para nuestros hijos y nietos. Consciente de las amenazas que enfrenta nuestro medio ambiente, durante mi primer mes en el cargo, asigné 1.300 millones de dólares adicionales a la Ley de Bonos Ambientales, elevando el total a 4.300 millones de dólares. Esta inversión ya está dando frutos, protegiendo el agua potable, modernizando la infraestructura obsoleta y creando empleos en comunidades de todo el estado.

Este año, he decidido ir mucho más allá, ampliando nuestro compromiso con una nueva inversión de 3.750 millones de dólares a lo largo de cinco años en infraestructura de agua potable. Esto protege la salud pública y apoya la construcción de las viviendas que los neoyorquinos necesitan.

Analicemos con más detalle cómo se reflejan estas prioridades en las cifras. Para explicarnos el plan, me gustaría invitar a nuestro Director de Presupuesto, Blake Washington, a subir al podio.

[INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE PRESUPUESTO BLAKE WASHINGTON]

Gracias, Blake.

Quiero recalcar algo que Blake acaba de mencionar. El estado de Nueva York recibirá 17 mil millones de dólares en ingresos durante los próximos dos años, una cifra que supera las proyecciones iniciales. Son 17 mil millones de dólares provenientes de personas con altos ingresos, de bonificaciones récord en Wall Street y de una economía que vuelve a estar en auge.

Ese es el dinero que utilizaremos para proteger a los neoyorquinos de la ineficiencia federal y para financiar nuestra ambiciosa agenda para el próximo año.

Esto nos permite mantener sólidas nuestras reservas para poder seguir financiando nuestras prioridades a futuro.

Por eso, durante los últimos cinco años me he centrado en una agenda de crecimiento que mantiene a Nueva York competitiva. Porque así es como financiamos una sólida red de seguridad social para los neoyorquinos que la necesitan y ampliamos los programas que ayudan a las familias a costear lo esencial, como el cuidado infantil.

Al analizar este presupuesto en su conjunto, se puede ver que refleja disciplina, dinamismo, ambición y preparación para un mundo más incierto.

En mi discurso sobre el Estado del Estado, dije que habíamos construido un barco capaz de resistir la tormenta. No damos por sentado que nos esperan aguas tranquilas. Estamos manteniendo el rumbo para afrontar lo que venga.

Estamos tomando decisiones prudentes y utilizando nuestros recursos de forma responsable. Porque proteger a su familia y proteger su futuro es mi prioridad.

Y este presupuesto es la forma en que lo lograremos.

Gracias.