Costos de Mantenimiento para Empresas en la Ciudad de México HomePro publica Índice de Costos de Mano de Obra ene. 2026

HomePro publica su Índice de Costos de Mano de Obra enero 2026 en CDMX, con rangos actualizados para mantenimiento general y servicios técnicos especializados.

Estamos viendo que las empresas le dan más valor al tiempo de respuesta, la confiabilidad técnica y la continuidad, especialmente cuando una falla puede afectar la operación diaria o los ingresos.” — Daniel Lampert, CEO y cofundador de HomePro

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, January 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Homepro.com.mx, proveedor líder de servicios de mantenimiento y reparación para hogares y negocios en la Ciudad de México, publicó su Índice de Costos de Mano de Obra de Enero 2026, destacando las tendencias actuales de costos para mantenimiento de instalaciones en parques industriales, cedis, oficinas, edificios comerciales y condominios.El mantenimiento de instalaciones se ha convertido en un tema crítico para la operación de las empresas en la Ciudad de México y Zona Conurbada. La combinación de mayores exigencias operativas, escasez de técnicos calificados y el aumento en los costos de mano de obra ha cambiado la forma en que las organizaciones evalúan su gasto en mantenimiento y planean la confiabilidad de su infraestructura.De acuerdo con el análisis de HomePro, los servicios de mantenimiento general básico como pintura, tablaroca, colocación de azulejo y reparaciones menores normalmente se ubicaron entre $375 y $600 MXN por hora durante el periodo analizado. Los servicios técnicos especializados, incluyendo trabajos eléctricos, plomería, HVAC y refrigeración comercial , generalmente se cotizaron entre $550 y $1,000 MXN por hora, dependiendo de los requerimientos técnicos y el riesgo operativo. En casos de intervenciones críticas o urgentes, los costos de mano de obra con frecuencia superaron los $1,200 MXN por hora, especialmente cuando el servicio se realizó fuera del horario laboral o bajo condiciones que representaban un riesgo para la continuidad del negocio.El reporte refleja una mayor dispersión de costos dentro del mercado de mantenimiento, impulsada por factores como la disponibilidad de técnicos, la urgencia del servicio y el impacto operativo de una falla. En la práctica, tareas técnicas similares mostraron variaciones importantes en el precio de mano de obra dependiendo del momento, la complejidad y las consecuencias del tiempo fuera de servicio para el negocio.“Hoy, los costos de mantenimiento se tratan menos de encontrar la tarifa por hora más baja y más de proteger la operación”, comentó Daniel Lampert, CEO y cofundador de HomePro. “Estamos viendo que las empresas le dan más valor al tiempo de respuesta, la confiabilidad técnica y la continuidad, especialmente cuando una falla puede afectar la operación diaria o los ingresos”.El Índice de Costos de Mano de Obra de HomePro se basa en servicios reales atendidos por nuestro equipo técnico interno, así como en cotizaciones elaboradas directamente por HomePro para clientes en la Ciudad de México y Estado de México. Los datos de precios se agrupan por categoría y se ajustan dentro de un rango de ±20% respecto al promedio para reflejar condiciones típicas del mercado, excluyendo valores atípicos. Todos los precios se presentan sin IVA, el cual se aplica al momento de la facturación de acuerdo con las prácticas de precios transparentes de HomePro. El Índice de Costos de Mano de Obra de enero 2026 forma parte del esfuerzo continuo de HomePro por brindar a las empresas en la Ciudad de México y zona conurbada una visión clara y basada en datos sobre los costos de mano de obra en mantenimiento, apoyando una mejor planeación y presupuestación en un entorno operativo cada vez más complejo.HomePro también ofrece pólizas de mantenimiento a la medida para clientes comerciales, incluyendo parques industriales, oficinas, puntos de venta, restaurantes y propiedades de múltiples unidades, con un modelo de servicio continuo y preventivo. HomePro cuenta con REPSE, lo que permite operar bajo esquemas formales de contratación para empresas que requieren cumplimiento y trazabilidad.Acerca de HomeProHomePro es una empresa de mantenimiento y servicios técnicos para clientes comerciales con sede en la Ciudad de México. Operamos con equipo técnico propio, confiable y verificado, respaldado por una garantía de satisfacción. Diseñada para el mercado local, HomePro ofrece un servicio transparente, rápido y sin complicaciones para empresas que requieren continuidad operativa en la CDMX y la zona conurbada.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.