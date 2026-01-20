Inversionistas de Guadalajara y Monterrey apuestan por terrenos titulados en la Riviera Maya

Mana 88 integra diseño arquitectónico, áreas comunes de alto nivel y un entorno natural pensado para la plusvalía a largo plazo. La Riviera Maya destaca como uno de los corredores costeros con mayor crecimiento y atractivo para la inversión inmobiliaria en México. Espacios comunes de Mana 88 diseñados para integrarse con la naturaleza, combinando arquitectura orgánica, confort y funcionalidad.

Mayor escrutinio legal impulsa el interés de inversionistas de Monterrey y Guadalajara por terrenos titulados en la Riviera Maya.

El inversionista actual prioriza escritura, permisos y claridad. La documentación ya no es un beneficio extra, es la base de cualquier decisión de compra segura.” — Yunuem Zúñiga

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, January 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Inversionistas provenientes de Guadalajara y Monterrey están mostrando un creciente interés en terrenos residenciales titulados en la Riviera Maya, impulsados por una mayor exigencia de certeza legal, plusvalía a largo plazo y procesos de compra claros y documentados.

A medida que el mercado inmobiliario en México evoluciona, los inversionistas de las principales ciudades del país se vuelven más selectivos. En lugar de enfocarse en proyectos especulativos o mercados de departamentos con sobreoferta, hoy priorizan desarrollos que cuenten con escritura individual, permisos municipales vigentes y planes maestros debidamente aprobados.

Especialistas del sector señalan que este cambio refleja una tendencia clara: los compradores buscan activos que combinen protección de capital con crecimiento sostenido, especialmente en corredores costeros de alto desarrollo como la Riviera Maya.

“El perfil del inversionista ha cambiado,” señaló Yunuem Zúñiga, fundadora y directora de Zold58 Real Estate. “Los compradores de Guadalajara y Monterrey hacen preguntas muy concretas: quién es el propietario, si el terreno tiene escritura, si los permisos están en regla. Hoy, la documentación es el punto de partida, no una promesa futura.”

La Riviera Maya continúa destacando como una de las regiones más atractivas para la inversión inmobiliaria en México gracias a su crecimiento en infraestructura, demanda turística constante y una oferta limitada de terrenos residenciales con respaldo legal.

Sin embargo, no todos los proyectos cumplen con los mismos estándares, lo que ha llevado a los inversionistas a realizar una evaluación más cuidadosa antes de comprar.

Zold58 Real Estate ha observado que los compradores calificados priorizan:

Terrenos con escritura individual.

Planes maestros verificados.

Permisos municipales vigentes.

Acceso a servicios básicos como agua y electricidad.

Procesos de compra claros y acompañados desde el inicio.

Este enfoque ha impulsado el interés en proyectos específicos como Xpu-Ha Beach Residential Resort, un desarrollo residencial planeado cerca del mar, y Mana 88, un proyecto ubicado en Akumal, diseñado para quienes buscan plusvalía, orden urbano y certeza jurídica en una zona de crecimiento sostenido.

“Hoy, el terreno no se ve únicamente como una compra de estilo de vida,” agregó Zúñiga. “Para muchas familias e inversionistas, representa una forma inteligente de diversificar su patrimonio y asegurar valor a largo plazo en una región con fundamentos sólidos.”

Expertos del sector anticipan que la demanda por terrenos residenciales en la Riviera Maya seguirá en aumento, particularmente entre inversionistas del norte y occidente del país, acostumbrados a tomar decisiones financieras basadas en información, legalidad y proyección a futuro.

Para quienes evalúan invertir en la región, los especialistas recomiendan enfocarse exclusivamente en inversiones seguras en terrenos en México, respaldadas por documentación completa y asesoría profesional durante todo el proceso.

SOBRE ZOLD58 REAL ESTATE

Zold58 Real Estate es una desarrolladora y firma inmobiliaria boutique especializada en terrenos residenciales legalmente verificados en la Riviera Maya. La empresa se enfoca en proyectos que cuentan con escritura, permisos municipales vigentes, planes maestros aprobados y acceso a servicios básicos.

Fundada por Yunuem Zúñiga, Zold58 se ha posicionado como un referente en transparencia y acompañamiento para inversionistas nacionales y extranjeros, ofreciendo procesos claros, información documentada y asesoría personalizada en cada etapa de la compra.

