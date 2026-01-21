La Alianza urge a los miembros de Medi-Cal a renovar para mantener su cobertura

Ante los cambios en Medi-Cal, la Alianza busca asegurar que los miembros conserven su cobertura de cuidado de salud

SCOTTS VALLEY, CA, UNITED STATES, January 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Central California Alliance for Health (la Alianza), el plan local de Medi-Cal, urge a sus miembros a mantener su cobertura renovando a tiempo, ya que los cambios estatales en los beneficios y la elegibilidad comenzaron a implementarse el 1º de enero de 2026.Los cambios de Medi-Cal de este año incluyen requisitos y restricciones relacionados con los límites de bienes y el estatus migratorio. Esto significa que algunas personas no podrán obtener cobertura si no cumplen con los requisitos de estatus migratorio, y que algunas personas actualmente inscritas podrían perder su cobertura si sus bienes superan los límites establecidos. El grupo más grande de beneficiarios de Medi-Cal—quienes aún cumplen con los requisitos de elegibilidad—también corre el riesgo de perder su cobertura si no renueva dentro del plazo correspondiente.Para mantener su cobertura, los miembros de Medi-Cal de la Alianza deben: 1) informar a la oficina de Medi-Cal de su condado si se han mudado recientemente, para que el condado tenga su información de contacto actualizada; 2) conocer su fecha de renovación y estar atentos a la información de renovación que llegue por correo; y 3) si es necesario, completar y devolver toda la documentación de renovación a tiempo.Las renovaciones también pueden completarse a través del sitio web de BenefitsCal o comunicándose con la oficina local de Medi-Cal del condado para renovar por correo, por teléfono o en persona.“Nuestros miembros dependen de Medi-Cal para recibir cuidado de calidad que mejora los resultados de salud. La Alianza mantiene su compromiso de ayudar a los miembros a entender cómo mantener su cobertura, para que podamos seguir brindando cuidado a la mayor cantidad posible de personas de la comunidad y ayudarles a vivir de la manera más saludable,” dijo Michael Schrader, Director Ejecutivo de la Alianza.La Alianza se está asociando con agencias locales y proveedores para crear conciencia sobre las renovaciones de Medi-Cal a través de colaboraciones comunitarias, eventos de alcance comunitario y seminarios web. La Alianza también está publicando anuncios, redes sociales, mensajes de texto, folletos distribuidos en escuelas y otras comunicaciones para informar ampliamente a la comunidad local sobre información clave relacionada con la renovación y la elegibilidad. Para obtener más información sobre los cambios en Medi-Cal y las renovaciones, los miembros de la Alianza pueden visitar www.thealliance.health/medi-cal-changes. Una parte significativa de los residentes depende de Medi-Cal para sus necesidades de cuidado de salud. Actualmente, una de cada dos personas en los condados de Merced y Monterey, y una de cada tres personas en los condados de Mariposa, San Benito y Santa Cruz, está inscrita en el plan que atiende a personas de bajos ingresos en California. La cobertura incluye servicios esenciales como atención preventiva y de bienestar, atención de maternidad y para recién nacidos, tratamiento de salud mental y trastornos por uso de sustancias, cobertura de medicamentos recetados y más. Los miembros elegibles de la Alianza también pueden acceder a servicios que ayudan con la seguridad alimentaria, vivienda estable y la navegación del sistema de cuidado de salud.Acerca de Central California Alliance for Health (la Alianza)La Alianza es un plan de salud regional de cuidado manejado de Medi-Cal, establecido en 1996, dedicado a mejorar el acceso al cuidado de salud para más de 430,000 miembros en los condados de Mariposa, Merced, Monterey, Santa Cruz y San Benito. La organización ha recibido la acreditación completa del Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance; NCQA, por sus siglas en inglés) tanto para la Acreditación de Plan de Salud como para la Acreditación de Equidad en la Salud. Operando bajo el modelo estatal de Sistema de Salud Organizado por el Condado (County Organized Health System; COHS, por sus siglas en inglés), la Alianza conecta a los miembros con proveedores para ofrecer cuidado y servicios a tiempo, con énfasis en la prevención, la detección temprana y tratamiento efectivo. Con la visión de “personas saludables, comunidades saludables”, la Alianza sigue comprometida a mejorar el acceso al cuidado de salud de calidad para sus miembros. Para más información, visite www.thealliance.health. ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.