XYTE Mobility amplia la propria rete europea di assistenza e vendita in Spagna, Italia, Germania e Francia
Oltre trenta partner sono già operativi per l’assistenza ai futuri clienti di XYTE ONE — nuovi partner verranno aggiunti progressivamente.
XYTE Mobility sta ampliando la propria rete di partner certificati per l’assistenza e la vendita in tutta Europa. La copertura include ora primarie città in Spagna, Italia e Germania, oltre al primo partner a Parigi, in Francia. L’espansione proseguirà città per città, in linea con le aree a maggiore concentrazione di prenotazioni e con le priorità di lancio.
L’obiettivo è chiaro: garantire assistenza e manutenzione il più vicino possibile ai clienti e consentire un rapido avvio dei test drive e delle prime consegne.
Servizi disponibili presso i partner
La rete è strutturata per offrire i seguenti servizi:
• Test drive presso le sedi dei partner. Le prenotazioni avverranno online, con conferma da parte del partner più vicino.
• Assistenza e servizio di garanzia con tempi indicativi di intervento. I casi vengono analizzati digitalmente per consentire, ove possibile, la preparazione anticipata di ricambi con slot disponibili in officina.
• Consegna del veicolo nelle regioni iniziali, inclusi introduzione al veicolo, configurazione dell’app di guida e briefing sulla sicurezza.
Selezione e formazione dei partner
I partner vengono selezionati in base alle competenze in ambito di mobilità elettrica, alle capacità diagnostiche, alla disponibilità di standard di officina adeguati. Il processo di integrazione copre i fondamenti tecnici di XYTE ONE, le procedure di ispezione, gli strumenti software e i processi OTA, oltre alle modalità di consegna.
Una volta certificati, i partner ricevono aggiornamenti periodici e sono sottoposti ad audit operativi. La selezione e la formazione sono gestite direttamente da XYTE Mobility per garantire un livello di servizio uniforme in tutte le sedi.
Logistica, ricambi e supporto remoto
Le misure operative includono un hub europeo centrale per i ricambi, progettato per supportare la rete iniziale e ridurre al minimo i tempi di fermo veicolo. La diagnostica digitale e il triage remoto consentono di stabilire se un problema può essere risolto via software/OTA o se richiede un intervento in officina.
Quando è necessario un intervento fisico, i partner ricevono supporto dal team tecnico di XYTE, assicurando che ricambi, strumenti e istruzioni siano disponibili direttamente in loco.
Primi segnali dal mercato
Oltre 500 clienti hanno già registrato il proprio interesse per vedere e provare XYTE ONE. La concentrazione delle richieste guida la priorità delle città per l’introduzione dei partner, la pianificazione di ulteriori giornate di test drive e la predisposizione di ricambi e supporto tecnico.
“Le grandi esperienze di prodotto nascono da un servizio eccellente,” afferma Gianfranco Pizzuto, Chief Sales Officer e Co-Founder di XYTE Mobility.
“Con la nostra rete in rapida espansione nelle principali città europee, i clienti possono contare su manutenzione professionale, assistenza in garanzia e un avvio più rapido di test drive e consegne — vicino a dove vivono e si muovono.”
Aggiornamento di progetto – gennaio: veicoli di pre-serie per la Launch Edition
Nel corso del mese di gennaio verranno assemblati i primi veicoli sotto la supervisione di XYTE, utilizzando la linea di produzione finale. Questi veicoli di pre-serie costituiscono la base di partenza per permettere standard di produzione di alta qualità, validando attrezzature, flussi dei componenti e il controllo finale di qualità.
Rollout e disponibilità
Il rollout città per città prosegue in Spagna, Italia, Germania e Francia, con ulteriori località attualmente in fase di negoziazione. Una mappa pubblica dei partner è disponibile su xyte-mobility.com/it/i-nostri-partner/ ed è aggiornata continuamente con l’aggiunta di nuove sedi.
Informazioni su XYTE mobility
XYTE Mobility GmbH è un’azienda tedesca di mobilità urbana che sta creando una nuova categoria di veicoli elettrici compatti monoposto, combinando l’agilità di uno scooter con la sicurezza di un’auto. Fondata dal Dr. Wolfgang Ziebart e da un team di dirigenti automotive di grande esperienza, XYTE ha l’obiettivo di migliorare qualità della vita urbana rendendo gli spostamenti personali più sostenibili, silenziosi e sicuri.
Il primo modello, lo XYTE ONE, riflette la promessa del brand: design iconico, praticità e un telaio di protezione che trasmette sicurezza senza l’ingombro di un’auto. XYTE cresce grazie a una produzione guidata dai partner e a un rollout progressivo città per città in Europa, contribuendo alla Vision Zero attraverso un approccio pragmatico e centrato sull’essere umano.
XYTE ONE: slalom, accelerazione, carico intelligente e una valigia elegante. Compatto, elettrico e perfetto per la città.
