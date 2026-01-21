De Agostini Presenta il suo Modello Piu Ambizioso di Sempre – Costruisci la tua Lamborghini Revuelto in Scala 1:8
In arrivo in tutta Italia a Gennaio 2026 con un’offerta speciale sul primo numero. Prodotta su licenza esclusiva e in collaborazione con Automobili Lamborghini.MILAN, ITALY, January 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- De Agostini – designer, produttore ed editore di collezionabili di alta qualità dal mondo della cultura pop e dell’intrattenimento – sfreccia questo gennaio nelle edicole e nelle cassette postali con il primo numero del nuovissima collezione di modellismo Costruisci la tua Lamborghini Revuelto in scala 1:8.
Prodotta su licenza esclusiva e in collaborazione con Automobili Lamborghini, questa nuova collezione offre agli appassionati di motori la possibilità di costruire la propria replica di un modello che ha segnato l’inizio di una nuova era per l’iconico marchio italiano. Presentata poco prima del 60° anniversario di Lamborghini, la Revuelto è stata la prima supercar sportiva ibrida HPEV (High Performance Electric Vehicle) e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per Automobili Lamborghini in termini di prestazioni, tecnologia di bordo e piacere di guida.
Collezionisti, appassionati di auto, hobbisti e generazioni di fan Lamborghini potranno presto costruire la propria Revuelto comodamente a casa grazie a questo esclusivo programma a fascicoli che consegna regolarmente schemi, parti e contenuti coinvolgenti – oltre ad approfondimenti sulla ricca eredità di Automobili Lamborghini – per assemblare facilmente una perfetta replica del veicolo in scala 1:8.
Questo straordinario modello, realizzato interamente in metallo e ABS, è fedele all’originale in ogni dettaglio – dalle inconfondibili portiere a forbice ai fari, fino agli esclusivi dettagli interni – e offre un’opportunità unica per vivere l’esperienza Automobili Lamborghini.
Specifiche del modello:
• Modello in scala 1:8 con dimensioni 62 cm x 25 cm x 15 cm.
• Motore fedelmente riprodotto con rombo realistico.
• Interni realistici realizzati con materiali di alta qualità.
• Apertura portiere a forbice.
• Fari anteriori e posteriori e luci dei freni funzionanti.
• Ruote sterzanti.
• Telecomando a forma di volante incluso per controllare luci e suoni.
• Peso finale circa 7 kg.
Ci sono due modi entusiasmanti per iniziare a costruire questo straordinario modello, dando ai fan la libertà di scegliere l’esperienza più adatta a loro.
Il percorso può iniziare in edicola, dove i primi pezzi saranno disponibili a soli €0,50. Da lì, la collezione prosegue con uscite quindicinali (settimanali dal numero 10), ognuna delle quali consegna nuovi componenti progettati con precisione e guida passo dopo passo i costruttori mentre il modello prende gradualmente forma.
In alternativa, gli appassionati possono scegliere la comodità e il valore di un abbonamento diretto tramite il sito ufficiale. Gli abbonati ricevono un’imperdibile offerta di lancio: la prima spedizione include i numeri 1 e 2 a solo €1 totale – appena €0,50 a fascicolo. Il numero 3 arriva gratuitamente con la seconda spedizione. I numeri successivi vengono poi consegnati a €12,99 per uscita.
L’abbonamento sblocca anche una serie di vantaggi esclusivi. Inoltre, i clienti che scelgono PayPal come metodo di pagamento riceveranno una borsa sportiva ufficiale Automobili Lamborghini con la sesta spedizione. Per i collezionisti che desiderano un’esperienza ancora più premium, è disponibile un upgrade Premium opzionale dal numero 4 al costo aggiuntivo di €1,90 per fascicolo, che include una teca espositiva progettata su misura – un accessorio essenziale per mettere in mostra la Revuelto in tutto il suo splendore.
I fan Lamborghini possono visitare oggi www.deagostini.com/it/modellini-costruire/lamborghini-revuelto per registrare il proprio interesse e aderire a questa speciale offerta di lancio.
Chi è De Agostini
De Agostini è il marchio globale di riferimento per le collezioni e i modelli da costruire, ridefinendo l’intrattenimento domestico attraverso innovazione di prodotto, narrazioni coinvolgenti, pratiche pubblicitarie e mediatiche, tecniche di coinvolgimento del cliente e una rete di distribuzione efficiente. Con quattro hub internazionali situati a Barcellona, Milano, Varsavia e Tokyo, De Agostini gestisce centinaia di collezioni in oltre 20 mercati attraverso quattro brand principali – De Agostini, Planeta De Agostini, Altaya e Fanhome (www.fanhome.com).
Maggiori informazioni su: www.deagostini.com, www.planetadeagostini.es, www.altaya.fr, www.deagostini.jp
email us here
