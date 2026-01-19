Guardian lança plataforma digital de segurança pessoal sob demanda no Brasil

Na Guardian, você pode escolher a vestimenta do profissional de segurança. Na Guardian, o usuário pode escolher o tipo de veículo, blindado ou não, conforme a necessidade. Na Guardian, você define o nível de proteção, de acordo com a sua necessidade.

Plataforma conecta usuários a serviços de proteção privada por meio de tecnologia, parcerias licenciadas e validação operacional

A Guardian organiza o mercado de segurança privada com tecnologia, estruturando a demanda, qualificando a oferta e melhorando a experiência do usuário, em conformidade legal e operacional.” — Daniel Detoni

SãO PAULO, FL, BRAZIL, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Guardian lança plataforma digital de segurança pessoal sob demanda no BrasilA Guardian anunciou hoje o lançamento de sua plataforma digital de segurança pessoal sob demanda, desenvolvida para modernizar o acesso à proteção privada em grandes centros urbanos brasileiros. A solução combina tecnologia, processos estruturados e profissionais altamente qualificados, em parceria com operadores de segurança reconhecidos no mercado, todos plenamente licenciados pela Polícia Federal e demais órgãos reguladores.Inicialmente disponível em São Paulo, a plataforma está em processo de expansão por meio do fortalecimento de parcerias operacionais, com foco em ampliar gradualmente sua atuação para outras capitais estratégicas do país, como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A Guardian permite que usuários solicitem serviços de proteção pessoal de forma estruturada, com maior previsibilidade de custos e disponibilidade.A plataforma foi desenvolvida para atender indivíduos, famílias e profissionais que enfrentam rotinas com maior exposição a riscos, deslocamentos frequentes ou participação em eventos públicos, oferecendo uma alternativa mais organizada e transparente ao modelo tradicional de contratação de segurança pessoal.O lançamento ocorre em um contexto de crescente percepção de insegurança urbana. Pesquisa realizada pela Guardian com 400 pessoas das classes A e B indica que 68% já consideraram contratar segurança pessoal privada, e 82% afirmam que contratariam o serviço caso fosse mais acessível e flexível, evidenciando uma demanda reprimida por soluções mais modernas no setor.“Por muito tempo, a segurança pessoal no Brasil esteve associada a processos burocráticos, pouco transparentes e difíceis de escalar”, afirma Daniel Detoni, Fundador e CEO da Guardian. “A Guardian surge para organizar esse mercado, utilizando tecnologia para estruturar a demanda, qualificar a oferta e melhorar a experiência de quem precisa de proteção, sem abrir mão de critérios legais e operacionais.”A Guardian opera como um marketplace digital controlado, no qual a solicitação de serviços, a definição de escopo, os orçamentos e o acompanhamento operacional são realizados de forma integrada. A tecnologia da plataforma apoia a tomada de decisão e a coordenação das operações, mantendo supervisão humana e critérios rigorosos de qualidade ao longo de todo o processo.O modelo de funcionamento baseia-se em um sistema de pré-reserva com análise de viabilidade operacional, no qual cada solicitação passa por checagens preliminares de cobertura, logística e disponibilidade antes de qualquer confirmação. Os dados de pagamento são utilizados exclusivamente para registrar a intenção da solicitação, e nenhuma cobrança é realizada sem validação operacional e confirmação humana. Por razões de segurança, informações sensíveis sobre profissionais e operações não são exibidas publicamente no aplicativo.Os profissionais disponibilizados por meio da Guardian são verificados, qualificados e atuam em conformidade com a legislação brasileira, sob contratos privados e protocolos operacionais definidos. A plataforma foi projetada para reduzir burocracia, aumentar a transparência de preços e ampliar o acesso a serviços de segurança pessoal, sem comprometer padrões profissionais ou requisitos legais.A empresa planeja expandir gradualmente sua atuação para outras regiões metropolitanas do país. A plataforma já está disponível para iOS na App Store Sobre a GuardianA Guardian é uma plataforma digital brasileira focada em segurança pessoal sob demanda, criada para conectar usuários a serviços de proteção privada de forma mais eficiente, transparente e estruturada. Combinando tecnologia, processos operacionais e profissionais qualificados, a Guardian atua para modernizar o setor de segurança pessoal e atender às necessidades de um público que busca proteção confiável em ambientes urbanos complexos.Assessoria de Imprensa:Contact: Gabriella RomaniE-mail: press@guardian.app.brWebsite: https://guardian.app.br/ Instagram: @guardian.app.brDownload app: https://apps.apple.com/br/app/guardian-seguran%C3%A7a-pessoal/id6753777047

