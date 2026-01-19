El perfil del visitante que impulsa a Cancún, destino líder de México

El nuevo perfil de visitante impulsa a Cancún como el destino líder de México, combinando experiencias de calidad, conectividad y turismo con propósito.

Cancún mantiene su liderazgo turístico gracias a un visitante más consciente, con mayor poder adquisitivo y búsqueda de experiencias auténticas y de calidad.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- El viajero internacional que hoy elige paquetes de hotel en Cancún no solo busca descansar: combina ocio, lujo y conveniencia en una misma experiencia.

Cada vez más informado y exigente, este nuevo perfil representa el corazón del turismo que impulsa la economía local, marcando cómo se viaja, qué se consume y qué tendencias definirán el destino en los próximos años.

Cancún es el destino vacacional número uno de México

De acuerdo con el reporte más reciente de Datatur (Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México), el aeropuerto de Cancún fue el que más turistas recibió a nivel nacional en lo que va de 2025, con 6,580,424 de pasajeros.

Este liderazgo se refleja también en los ingresos. Autoridades estatales estiman que Quintana Roo aporta casi la mitad de la derrama turística del país.

Cancún rompe marcas y consolida su fuerza turística en 2025

El éxito de Cancún sigue creciendo. En el primer semestre de 2025, el promedio mensual de pasajeros a Quintana Roo fue de 907 mil, superando los 859 mil de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del estado (Sedetur). El Aeropuerto Internacional de Cancún lidera ese tráfico.

Solo de enero a mayo de 2025, Sedetur estima que recibió 4.5 millones de pasajeros internacionales, representando el 33.8% del total nacional. Datatur confirma el liderazgo del aeropuerto, pero coloca la cifra de arribos en 6.5 millones en lo que va de 2025.

El ADN del visitante de Cancún, ¿qué busca, cómo gasta y por qué vuelve?

En su reporte más reciente de 2025, el Sistema de información turística de Quintana Roo (SiturQ) encontró que la mayor parte de los turistas que visitan Cancún (39.1% del total) se interesan en el destino por el sol y la playa.

Asimismo, las estadísticas apuntan que los viajeros al destino suelen acudir en pareja (43.1%), atraídos por actividades acuáticas (39%) y visita de zonas arqueológicas (19%).

Además, el reporte halló que un 82% de los visitantes eligen hoteles con paquetes todo incluido (un 45.3% del total) y consideran a la sustentabilidad como un factor clave (91% de los turistas).

Sobre el perfil de los turistas, la Sedetur detalló que la mayor parte de los visitantes del estado proceden de Estados Unidos, con un 37.8% del total, seguidos por los canadienses, un 13.9%. SiturQ, en tanto, afirmó que un 42% provienen de México y un 37.7% de EUA.

Respecto al gasto promedio del perfil, SiturQ señala que el visitante individual destina alrededor de 837 dólares durante su estancia.

No obstante, los precios de hotel en Cancún se mantienen como la mayor preocupación del turismo, influyendo en cómo los viajeros planifican su presupuesto; no así cuando las experiencias son exclusivas, pues el perfil del viajero de lujo está dispuesto a gastar más a cambio de mejores actividades, servicios y mayor personalización.

Asimismo, estima que la edad de la población que visitó Cancún en 2025 ronda mayormente los 40 a 59 años (con un 34.7% del total) y 30 a 39 años (24.5% de los turistas), y detalla que ésta suele tener un sueldo promedio anual de $100,000 a $150,000 dólares.

Un destino listo para viajeros que exigen más

En suma, estos datos revelan que el visitante del destino se inclina por preferencias de alta exigencia y el destino está preparado para esta demanda.

Las opciones incluyen paquetes de hotel en Cancún para cada tipo de viajero con espectáculos y tours, además de servicios como spa, gimnasios 24 horas, playas privadas, programas pet-friendly y lounges VIP.

Estos beneficios sostienen a Cancún como un destino completo, capaz de satisfacer las expectativas más exigentes.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.