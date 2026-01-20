XYTE mobility baut sein Service- und Vertriebsnetz in Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich aus

XYTE mobility erweitert sein Partnernetzwerk auf Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich. Portrait: Gianfranco Pizzuto, Chief Sales Officer und Co-Founder Mehr als 30 Servicepartner haben sich bereit erklärt, XYTE-Kunden ihre Serviceleistungen anzubieten.

Schon über 30 Partnerunternehmen sichern den Service für künftige Fahrer:innen des XYTE ONE – weitere Partner kommen laufend hinzu.

Großartige Produkterlebnisse entstehen durch exzellenten Service. Schon jetzt können sich unsere Kund:innen in den wichtigsten europäischen Städten auf uns und unsere Partner verlassen.” — Gianfranco Pizzuto, Chief Sales Officer

MüNCHEN, BAYERN, GERMANY, January 20, 2026 / EINPresswire.com / -- XYTE mobility beschleunigt den Aufbau seines europäischen Service- und Vertriebsnetzes in Vorbereitung auf den Start der ersten Kundenauslieferungen im April.XYTE mobility erweitert sein zertifiziertes Service- und Vertriebspartnernetzwerk in Europa. Die Abdeckung umfasst nun zentrale Städte in Spanien, Italien und Deutschland, sowie einen ersten Partner in Paris, Frankreich. Der Ausbau erfolgt Stadt für Stadt, fokussiert auf die Regionen mit den meisten. Das Ziel ist klar: verlässlicher Service- und Garantieabwicklung in Kundennähe, sowie die schnelle Verfügbarkeit von Probefahrten und ersten Auslieferungen in den jeweiligen Regionen.Services an den PartnerstandortenDas Netzwerk ist konsequent an konkreten Anforderungen der Kund:innen ausgerichtet:• Probefahrten an Partnerstandorten. Die Buchung erfolgt online mit lokaler Bestätigung.• Garantieservice mit klar definierten Durchlaufzeiten. Fälle werden digital vorqualifiziert, sodass Ersatzteile und Werkstattkapazitäten – soweit möglich – vorab geplant werden können.• Fahrzeugauslieferung und Übergabe in den Launch-Regionen, inklusive Fahrzeugeinweisung, Einrichtung der Rider-App und Sicherheitsbriefing.Partnerauswahl und SchulungDie Partner werden von XYTE mobility nach klaren Kriterien ausgewählt: ausgewiesene EV-Expertise, Diagnostik-Kompetenz, geeignete Werkstattstandards und ein eindeutiges Bekenntnis zur Elektromobilität. Das Onboarding umfasst die technischen Grundlagen des XYTE ONE, Inspektionsroutinen, Software-Tools und OTA-Prozesse sowie Übergabeabläufe. Nach Abschluss erhalten Partner regelmäßige Auffrischungen und unterliegen operativen Audits. Auswahl und Schulung erfolgen durch XYTE mobility, um ein einheitliches Qualitätsniveau über alle Städte hinweg sicherzustellen.Logistik, Ersatzteile und Remote-SupportZu den operativen Maßnahmen zählen ein zentrales EU-Ersatzteillager zur Unterstützung des initialen Netzwerks und zur Minimierung von Standzeiten. Digitale Diagnostik und Remote-Triage zeigen, ob ein Thema per Software/OTA lösbar ist oder einen Werkstattbesuch erfordert. Ist ein physischer Eingriff notwendig, erhalten Partner technische Anleitung und Eskalationssupport durch das XYTE-Engineering – inklusive Bereitstellung der passenden Teile und Arbeitsanweisungen vor Ort.Frühe KundensignaleNach Angaben von XYTE mobility haben sich bereits über 500 Interessent:innen für eine Besichtigung und Probefahrt des XYTE ONE registriert. Die regionale Nachfrage steuert die Priorisierung der Städte für das Partner-Onboarding, die Planung zusätzlicher Probefahrt-Termine sowie die Disposition von Ersatzteilen und Techniker-Kapazitäten.„Großartige Produkterlebnisse entstehen durch exzellenten Service“, sagt Gianfranco Pizzuto, Chief Sales Officer und Co-Founder von XYTE mobility. „Mit dem Hochlauf unseres Netzwerks in den wichtigsten europäischen Städten können Kund:innen auf professionelle Wartung, Garantieservice und einen schnellerenStart von Probefahrten und Auslieferungen zählen – direkt dort, wo sie leben und fahren.“Projekt-Update Januar – Referenzfahrzeuge für die Launch-Edition Im Januar werden die ersten Fahrzeuge unter Aufsicht von XYTE auf der neuen Produktionslinie aufgebaut. Diese Referenzfahrzeuge bilden die Basis für konsistente, hochwertige Fertigungsprozesse, Validierung der Werkzeuge, Prüfung der aller Komponenten und zur finalen Einrichtung der Qualitätskontrollpunkte.Rollout und VerfügbarkeitDer Stadt-für-Stadt-Rollout in Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich wird fortgesetzt; weitere Standorte befinden sich in Verhandlung. Eine öffentlich zugängliche Partnerübersicht ist unter xyte-mobility.com/de/unsere-partner/ online verfügbar und wird laufend aktualisiert.Über XYTE mobilityDie XYTE mobility GmbH ist ein in Deutschland ansässiges Urban-Mobility-Unternehmen, das eine neue Fahrzeugkategorie kompakter, elektrischer Ein-Personen-Fahrzeuge entwickelt. Die Fahrzeuge verbinden die Agilität eines Scooters mit der Sicherheit eines Autos und sind speziell für den urbanen Alltag konzipiert.Gegründet wurde XYTE von Dr. Wolfgang Ziebart gemeinsam mit einem Team erfahrener Führungskräfte aus der Automobilindustrie. Ziel des Unternehmens ist es, urbane Mobilität effizienter, leiser und sicherer zu gestalten.Das erste Modell, der XYTE ONE, kombiniert ein eigenständiges, funktionales Design mit hoher Alltagstauglichkeit und einer integrierten Sicherheitszelle. Damit bietet das Fahrzeug eine praxistaugliche Alternative zu herkömmlichen Stadtfahrzeugen – ohne deren Platz- und Ressourcenbedarf.XYTE setzt auf eine partnerbasierte Produktion, ein agenturbasiertes Service- und Vertriebsmodell sowie einen schrittweisen Stadt-für-Stadt-Rollout in Europa. Mit diesem Ansatz leistet das Unternehmen einen Beitrag zu sicherer, nachhaltiger Mobilität im Sinne der Vision Zero.

Der XYTE ONE in Aktion: Slalom, kraftvolle Beschleunigung und ein intelligenter Stauraum für eine Koffer – kompakt, elektrisch und für das echte Stadtleben.

