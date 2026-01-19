MaxBill, dostawca systemów rozliczeniowych, wchodzi na polski rynek energetyczny dzięki strategicznym partnerstwom i AI

rozliczenia dla polskich dostawców energii

MaxBill wzmacnia obecność w Polsce przez partnerstwo z wiodącym integratorem. Rozwiązanie AI wspiera sprzedawców energii w zgodności z CSIRE.

Nasze rozwiązanie wraz z partnerstwem umożliwia sprzedawcom natychmiastowe połączenie, automatyczną zgodność i ciągłe innowacje bez zakłócania istniejącej logiki biznesowej czy obsługi klienta.” — Kirill Rechter, CEO MaxBill

WEYBRIDGE, UNITED KINGDOM, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- MaxBill, wiodący dostawca nowoczesnego oprogramowania do rozliczeń, obsługi klienta i zarządzania przychodami dla sektora energetycznego i użyteczności publicznej, wzmocnił swoją obecność w Polsce poprzez partnerstwo strategiczne z największym integratorem systemów dla rynku energii w kraju.W obliczu terminu październik 2026 dla pełnego uczestnictwa w systemie CSIRE, MaxBill oferuje gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które wspiera bezpieczną wymianę danych, zmianę sprzedawcy, taryfy dynamiczne oraz modele rozliczeniowe oparte na wynikach."Huby danych redefiniują sposób funkcjonowania rynków energii" – powiedział Kirill Rechter, CEO MaxBill. "Nasze rozwiązanie wraz z partnerstwem umożliwia sprzedawcom natychmiastowe połączenie, automatyczną zgodność i ciągłe innowacje bez zakłócania istniejącej logiki biznesowej czy obsługi klienta."Oprogramowanie MaxBill umożliwia rozliczenia wielousługowe, rozliczenia partnerskie oraz orkiestrację katalogu produktów w zakresie energii elektrycznej, gazu, rozliczeń użyteczności publicznej , wody, ciepła i usług ładowania pojazdów elektrycznych.Warstwa integracyjna łączy się z systemami danych pomiarowych, OSD oraz krajowymi hubami danych, zapewniając jednocześnie pełną identyfikowalność regulacyjną, gotowość do audytu oraz interoperacyjność w całym łańcuchu wartości energii.Niedawno MaxBill wprowadził nowej generacji moduły AI Billing oraz AI Product Catalog, zaprojektowane, aby pomóc sprzedawcom szybciej wprowadzać nowe oferty, przewidywać ryzyko kredytowe, automatyzować fakturowanie i optymalizować OPEX poprzez zaawansowane uczenie maszynowe i inteligencję procesową.Łącząc projektowanie zorientowane na zgodność ze skalowalnością zorientowaną na biznes, MaxBill umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym i nowym uczestnikom rynku pewną ekspansję w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz na szerszym rynku energii UE.O MaxBillMaxBill dostarcza oparte na AI rozwiązania do rozliczeń energetycznych , CRM i zarządzania przychodami dla sektora energetycznego, użyteczności publicznej oraz branż wielousługowych. Z niemal 30-letnim doświadczeniem w innowacjach, MaxBill pomaga dostawcom osiągać wymierne rezultaty — 99,7% dokładności rozliczeń, 30–40% redukcji OPEX oraz do 70% poprawy satysfakcji klienta — poprzez automatyzację, interoperacyjność i integrację z hubami danych.

Odczyty liczników i fakturowanie w usługach komunalnych z MaxBill

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.