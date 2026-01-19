布局亞洲軟實力：華生株式会社台灣區域總部正式掛牌，開啟智慧健康服務新篇章

華生株式会社宣布在台灣成立亞洲區域總部，正式啟動「日台雙核」策略，結合日本研發實力與台灣健康服務優勢，打造以會員服務與資源整合為核心的智慧健康生態體系。

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在全球大健康產業資源加速整合的背景下，華生株式会社今日宣布其台灣區域總部正式在台北投入營運。作為集團在亞洲市場的第二成長極，台灣總部將承擔「服務樞紐」與「資源協同中心」的雙重重任。透過確立以會員服務為核心的營運邏輯，華生株式会社致力於將日本的高端研發成果轉化為可觸及的健康管理諮詢方案，利用台灣在亞洲醫療健康領域的軟實力，為會員建構一個跨地域、智慧化的健康資源對接平台。

華生株式会社選擇在台灣設立區域總部，是基於亞洲大健康市場需求升級的深度洞察。台灣不僅在醫療服務水準、專業人才儲備方面處於亞洲領先地位，更擁有極高的數位化接受度。

台灣總部成立後，將不再單純是一個分支機構，而是被定位為華生株式会社全球生態中的「服務支柱」。其核心使命是建立一套標準化、高品質的會員服務體系。透過整合台灣在地的高階健康資源，並與日本總部的研發後端實現數據同步，台灣總部能夠為會員提供精準的健康趨勢分析與資源對接服務。華生株式会社認為，台灣的軟實力優勢將成為公司在亞洲市場快速滲透的關鍵。

不同於傳統的硬體銷售或技術輸出模式，華生株式会社台灣總部的運作邏輯完全圍繞「會員流量」展開。華生株式会社認為，在資訊不對稱的健康服務領域，會員的信任與數據是最核心的資產。

台灣總部透過建立精細的會員權益系統，為加入華生株式会社生態的使用者提供包括長期健康檔案管理、AI 風險提示建議、以及個人化健康管理規劃在內的多項非臨床服務。透過這種「高黏性」的會員模式，華生株式会社能夠即時掌握用戶的健康訴求，並利用大數據分析預測市場趨勢。這種以數據為驅動、以服務為紐帶的模式，旨在為每位會員提供量身打造的「健康導航」體驗，協助其在全球範圍內獲取最優質的健康支援方案。

華生株式会社台灣總部的另一個重要功能是充當「資源橋樑」。透過與台灣在地知名健康機構及研發單位建立緊密的協作關係，華生株式会社正在建構一個跨地域的「專家資源池」。

在這個生態系統中，台灣總部的專業服務團隊將協助會員解讀來自日本總部的 AI 數據報告，並根據報告中的風險預警提示，協助會員媒合最合適的專家諮詢資源。這種綜效不僅體現在服務端，也體現在研發端。台灣總部的營運數據將回饋至日本總部的後端研發（Back-end R&D）中心，協助 AI 模型更能適應亞洲族群的健康體質參數。透過這種深度的資源協同，華生株式会社成功打破了地理限制，讓高端健康服務不再受限於單一區域。

在進入台灣市場之初，華生株式会社便確立了「合規至上」的原則。台灣總部的一切活動均嚴格遵循當地法律法規，並明確界定其作為「健康服務諮詢平台」的身分。公司強調，台灣總部不提供臨床醫療行為，也不取代醫師的專業診斷，而是專注於提供數據支援、資源對接與健康教育服務。

透過堅持「長期主義」的經營理念，華生株式会社規劃在未來三年內，將台灣總部打造成亞洲健康管理產業的標竿。透過持續的人才本土化培養與智慧化工具迭代，華生株式会社旨在提升台灣在全球智慧健康版圖中的地位，為更多追求生命品質的用戶創造永續的健康價值。

關於華生株式会社

華生株式会社是一家總部位於日本東京的高端醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，致力於透過日、台雙核心策略，建構全球領先的醫療資源整合與健康服務平台。華生株式会社透過後端研發聯盟與數位化工具，為全球用戶及合作夥伴提供合規、嚴謹、前瞻性的健康解決方案。



