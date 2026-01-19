Dubái hace historia con Gulfood en dos mega sedes y el Centro de Exposiciones ampliado en Expo City

El mayor evento mundial de alimentos y bebidas regresa en enero con dos sedes agotadas y récord de 280.000 m² de exposición

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Dubái – 19 de enero de 2026: Dubái hace historia en el sector global de exposiciones con Gulfood , el mayor evento anual de alimentos y bebidas del mundo, que se celebrará del 26 al 30 de enero de 2026 y se convertirá en la primera feria a nivel mundial en operar de manera simultánea en dos mega sedes: el emblemático Dubai World Trade Centre y el nuevo y ampliado Dubai Exhibition Centre en Expo City Dubái. En un solo año récord, Gulfood alcanza una expansión sin precedentes del 100 %, agotando por completo más de 280.000 metros cuadrados de espacio expositivo en ambas sedes, y convirtiéndose en el primer evento global en inaugurar oficialmente el renovado Dubai Exhibition Centre, con una inversión de 2.700 millones de dólares, en Expo City. Este hito histórico consolida la posición de Dubái como el principal centro mundial para eventos empresariales de gran escala y redefine el futuro del comercio global de alimentos y bebidas a una escala extraordinaria.Trixie LohMirmand, vicepresidenta ejecutiva del Dubai World Trade Centre y CEO de KAOUN International, organizador de GULFOOD, afirmó: «Este es un momento de récord mundial para Gulfood, Dubái y la industria global de alimentos y bebidas. En un solo año hemos logrado un crecimiento del 100 %, ofreciendo el mayor evento anual de F&B del mundo de manera simultánea en dos mega sedes, algo nunca visto en la historia global de las exposiciones. Este logro va más allá de la escala para centrarse en el impacto, redefiniendo cómo se diseñan, se ejecutan y se viven los eventos de escala giga, y demostrando que este nivel de ambición no solo es alcanzable, sino transformador. Al duplicar de la noche a la mañana los volúmenes de negocio y las oportunidades, Gulfood y Dubái se consolidan hoy como el nexo indiscutible del nuevo comercio global de alimentos».Expansión que desbloquea un mayor poder de abastecimientoA medida que el mercado global de alimentos y bebidas avanza hacia los 11,37 billones de dólares en 2030¹ y Oriente Medio emerge como el centro de consumo y redistribución de más rápido crecimiento del mundo²,³, Gulfood concentra la oferta y la demanda globales en una ventana comercial de cinco días, reuniendo a más de 8.500 expositores que presentan 1,5 millones de productos procedentes de 195 países.La edición 2026 registra un 40 % de expositores que participan por primera vez, junto con la mayor representación nacional hasta la fecha de grandes mercados productores como India, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos. Nuevos países como Luxemburgo, Maldivas, Ruanda, Eslovaquia, Suecia y Uganda amplían aún más la huella comercial global de Gulfood y abren nuevas puertas de crecimiento.Dos mega sedes, un ecosistema comercial integradoPor primera vez, Gulfood se expande al Dubai Exhibition Centre en Expo City Dubái, estableciendo allí los sectores de World Food y el ampliado Rice, Pulses & Grains, dentro del corredor de crecimiento futuro de Dubái, y reforzando el papel de la ciudad como centro global de comercio, logística y redistribución alimentaria.Dentro de este núcleo de materias primas, India ha sido confirmada como País Socio Oficial de Gulfood 2026, representada por la Autoridad para el Desarrollo de las Exportaciones de Productos Agrícolas y Alimentarios Procesados (APEDA), con su mayor participación histórica en Gulfood: más de 600 expositores, incluyendo marcas líderes como Amul y Rasna.Abishek Dev, presidente de APEDA, comentó: «Estamos encantados de formar parte de Gulfood 2026 como País Socio, especialmente en un momento en el que el evento inicia un nuevo capítulo con su expansión al Dubai Exhibition Centre en Expo City. Como País Socio, estamos comprometidos a fortalecer la presencia de India en los mercados globales, y Gulfood continúa desempeñando un papel vital en la aceleración de nuestra historia de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias».La ampliación del alcance de Gulfood también incluye el lanzamiento de tres nuevos sectores clave en el Dubai Exhibition Centre: Gulfood Fresh, Gulfood Logistics y Gulfood Grocery Trade, reflejando la creciente importancia de los productos perecederos, la eficiencia de la cadena de frío y la resiliencia de las cadenas de suministro globales, con la participación confirmada de líderes como DP World, Maersk, MSC, FRESH DEL MONTE, NRTC y Unifrutti.Mohammed Hamdan, responsable de Ventas para EAU de Maersk, señaló: «Maersk se enorgullece de participar por primera vez en Gulfood 2026, colaborando con socios de IMEA y Europa para fortalecer las cadenas de suministro del campo a la mesa. Presentaremos estrategias para construir redes resilientes y adaptativas que garanticen la continuidad del negocio, junto con soluciones logísticas localizadas, desde experiencia en cadena de frío hasta gestión integrada de la cadena de suministro, diseñadas para el complejo entorno actual».En el Dubai World Trade Centre, Gulfood acogerá los sectores de Bebidas, Lácteos, Grasas y Aceites, Carne y Aves, Power Brands y Mariscos. Además, el Dubai World Trade Centre será sede de Gulfood Startups, con más de 250 emprendedores, inversores y unicornios de más de 30 países, reflejando la aceleración de la inversión y la actividad de acuerdos en food-tech, agri-tech y sistemas alimentarios de nueva generación.Fabio Mariano, vicepresidente de Mercados Halal de MBRF, comentó: «Nuestra participación en Gulfood es estratégica y refleja el liderazgo de MBRF en la producción de alimentos halal y en el suministro global. Gulfood ofrece una oportunidad única para fortalecer alianzas con nuestros valiosos clientes en todo el mundo, al tiempo que refuerza nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la innovación en la industria».Una red global de compradores C-suite de todo el mundoGulfood 2026 activará The Big Deal Hub, su programa insignia de conexiones empresariales centradas en el negocio, que conecta a compradores y expositores a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria. Participantes confirmados como Cybera Capital, Panamex Groupe y Presidente Supermarket participarán a través de mandatos de compra específicos y procesos de matchmaking estructurados para impulsar acuerdos de alto valor.Sergio Paz, CEO de Latino Trading Imports, afirmó: «The Big Deal Hub nos brinda acceso directo a una amplia gama de proveedores alineados con nuestros requisitos comerciales regionales. La ampliación del evento, en particular Gulfood Fresh y Gulfood Logistics, nos proporciona la flexibilidad y la oferta necesarias para realizar pedidos más grandes y en múltiples mercados con total confianza».– FIN –________________________________________Acerca de GulfoodGulfood 2026, que se celebrará del 26 al 30 de enero, marca la 31.ª edición del evento de abastecimiento e innovación en alimentos y bebidas más grande e influyente del mundo. Con más de 8.500 expositores, 195 países, más de 280.000 m² repartidos entre el Dubai World Trade Centre (DWTC) y el Dubai Exhibition Centre (DEC) en Expo City Dubái, y cinco sectores que debutan por primera vez, Gulfood 2026 refuerza la posición de Dubái como la sede global del comercio y la inteligencia alimentaria. Para una experiencia fluida en Gulfood 2026, acceda a la guía completa para visitantes, con información sobre transporte, estacionamiento, ubicación de sectores, puntos de registro y más.PLANIFICA TU VIAJE: Plan Your Trip to Gulfood 2025 – Travel & Stay Info Fuentes:1 – Top Ten Food and Beverage Trends 2025. Our top trend for 20252 – Food and Beverage Market Size, Share & 2030 Trends Report3 – Navigating the Future: How UAE Food Distributors Are Transforming the Middle East Supply Chain – Dubai's Trusted Global Food Distributor and Service ExpertPara más información, contacte con:Orient Planet Group (OPG)Tel: +971 4 4562888Email: media@orientplanet.comWebsite: www.orientplanet.com Para más información, visite Gulfood en:Website: https://www.gulfood.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/Gulfood Facebook: https://www.facebook.com/Gulfood Instagram: https://www.instagram.com/Gulfood YouTube: https://www.youtube.com/@gulfood6596 X: https://x.com/gulfood

