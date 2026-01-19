Janus Assurance Re lamenta el fallecimiento de Nelson Marte Garrido, honra su legado con apoyo a la niñez vulnerable

Nelson A. Marte Garrido

Janus Assurance Re lamenta el fallecimiento de Nelson Marte Garrido, honra su legado con una donación a la fundación para la juventud

Nelson era un excelente ser humano. He conocido pocas personas con el alma tan noble. Hay una parte de mí que ya no está intacta. Que todo esto no haya sido un adiós sino un 'le veo pronto', espero.” — C. Constantin Poindexter Salcedo

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DOMINICAN REPUBLIC, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Janus Assurance Re expresa, con profundo pesar, su más sentido duelo por el fallecimiento del licenciado Nelson Marte Garrido, abogado principal de la empresa, una figura humana y profesional de extraordinaria estatura moral. Su partida deja una ausencia difícil de describir, no sólo en el entorno jurídico y empresarial, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su carácter, su prudencia y su invariable vocación de servicio.El viernes 16 de enero, familiares, colegas, amistades y miembros de la comunidad se congregaron en la Parroquia del Buen Pastor para rendir homenaje a su memoria en un servicio solemne marcado por la gratitud, el respeto y el dolor compartido. Entre los asistentes se encontraba C. Constantin Poindexter Salcedo, CEO de Janus Assurance Re y amigo de más confianza del lic. Marte Garrido, quien acompañó a la familia en este momento de pérdida irreparable.Al concluir el servicio, el señor Poindexter Salcedo realizó, de Janus Assurance Re y en nombre de Nelson Marte Garrido, la entrega de un cheque con carácter de donación conmemorativa. Los recursos fueron destinados específicamente para el apoyo de niños de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. El gesto buscó reflejar con fidelidad el espíritu del lic. Marte Garrido y el tipo de causa que él, de manera inequívoca, había expresado priorizar en su vida a la práctica del amor al prójimo.“Nelson fue, para muchos, un referente profesional con un don artístico. Para mí, fue un hermano. Mi vida jamás nunca será la misma en su ausencia. Quise que este homenaje el nombre de él se enfocase en los niños porque así mismo habría querido Nelson. El legado más digno es aquel que protege lo más frágil”, expresó C. Constantin Poindexter Salcedo. "Su caridad vivirá siempre. Eso sobrevive a la muerte. Él estaría muy conforme con el apoyo que le dimos a los jóvenes hoy y es por esa razón únicamente que lo hice. Voy a estrañarlo mucho."Janus Assurance Re enfatiza que este acto no pretende sustituir la magnitud de la pérdida. El equipo de la empresa se suma al sentimiento colectivo de dolor pero con el entendido de que siempre debe seguir el camino caritativo en sus respectivas actividades de responsabilidad social, igual como participaba el fallecido en vida. La muerte del lic. Marte Garrido representa una gran pérdida para la familia, para sus amistades, para la comunidad jurídica para la comunidad artística del país y para todos los que fueron impactados por su integridad, sensatez y humanidad.El equipo de Janus extiende sus condolencias a los familiares del licenciado Nelson Marte Garrido, y reafirma su compromiso de honrar su memoria con respeto y acciones coherentes con los valores que él encarnó.

