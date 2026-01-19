Jobrapido Lanza Jobespresso, la Solución para el Marketing de Reclutamiento de Portales de Empleo, Agencias y Empresas
Jobrapido lanza Jobespresso, la solución única de marketing de reclutamiento diseñada para ofrecer candidatos de alta calidad de manera más rápida y eficiente.
Un mercado en transformación
El mercado del recruitment advertising atraviesa una fase de profunda transformación. Hoy, los portales de empleo, las agencias y los empleadores deben gestionar un número creciente de canales, garantizar cada vez mayor transparencia y rendimiento, y adaptarse a un público de candidatos en rápido cambio.
Mientras los Baby Boomers siguen concentrándose principalmente en los portales de empleo tradicionales, la Generación X alterna entre portales y búsqueda directa, los Millennials utilizan múltiples plataformas y la Generación Z prioriza redes sociales, vídeo y nuevos entornos digitales. Para quienes gestionan el marketing de reclutamiento, esto implica cubrir un embudo mucho más amplio, complejo e impredecible que en el pasado.
Es en este contexto donde nace Jobespresso: una plataforma única que gestiona en nombre de las empresas clientes todo el ciclo del marketing de reclutamiento. Desde la promoción multicanal hasta la candidatura cualificada y evaluada según su coherencia con el puesto de referencia, Jobespresso permite reducir la complejidad operativa y mejorar de forma tangible la calidad de los resultados de las campañas.
«Donde van los candidatos, las empresas los siguen», explica Rob Brouwer, CEO de Jobrapido. «Jobespresso nace precisamente para eso: ayudar a portales de empleo, agencias y empleadores a mantenerse al día con el comportamiento de los candidatos a través de una única plataforma que amplía el alcance, mejora el rendimiento y aporta por fin claridad sobre qué es lo que realmente funciona».
De la fuente a la calidad del candidato: un único flujo medible
Jobespresso unifica la planificación, distribución y optimización de campañas en search, social, display y sitios asociados, utilizando los datos propios del marketplace global de Jobrapido, con más de 120 millones de candidatos, como referencia para guiar y maximizar la inversión en medios.
El corazón de la plataforma es la conexión directa entre la candidatura y su fuente de origen: cada postulación se vincula automáticamente al canal que la ha generado, lo que permite medir de forma fiable no solo el volumen, sino sobre todo la calidad real de los resultados producidos por cada canal.
Gracias a esta conexión directa, Jobespresso no se limita a distribuir anuncios, sino que optimiza las campañas de manera data-driven, activando y priorizando las fuentes que aportan candidatos más alineados con las posiciones abiertas.
Rankrapido: de la candidatura al candidato adecuado
Dentro de este flujo, la tecnología propietaria AI-Driven RankRapido analiza cada candidatura evaluando el nivel de compatibilidad entre el perfil del candidato y los requisitos del puesto. El sistema asigna una puntuación y ofrece una visión clara y detallada de cuán alineado está cada candidato con la posición.
Esto permite a portales de empleo, agencias y empleadores comparar la calidad de las candidaturas procedentes de distintas fuentes e identificar rápidamente los perfiles más adecuados para el puesto ofertado.
La plataforma también garantiza la máxima transparencia mediante dashboards claros y personalizables, que ofrecen insights detallados sobre el rendimiento de las campañas y la calidad de los candidatos por canal.
El resultado es un marketing de reclutamiento más eficaz, que permite optimizar la distribución de los anuncios en función de resultados reales, medibles y basados en la calidad, y no solo en clics o volúmenes.
Los primeros partners ya han registrado resultados concretos:
• Reducción del 25% en el coste por candidatura
• +35% de candidaturas cualificadas
• 80% menos de tiempo para la configuración y gestión de campañas
Un nombre histórico que vuelve, para el mercado global
Jobespresso retoma uno de los primeros nombres históricos de Jobrapido, una empresa fundada en Italia hace casi veinte años y hoy presente en más de 58 países en todo el mundo. Ahora regresa como una solución global para afrontar las nuevas complejidades del marketing de reclutamiento, manteniendo la promesa de ofrecer candidatos de calidad de manera rápida y con mayor control para portales de empleo, agencias y empleadores.
Jobespresso está disponible de inmediato en Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales.
Información sobre Jobrapido
Jobrapido es líder global en búsqueda de empleo y recruitment programático, redefiniendo la forma en que las personas encuentran trabajo y los reclutadores identifican talento. Presente en 58 países, el marketplace conecta a más de 120 millones de usuarios registrados con ofertas de empleo relevantes, aprovechando datos propios y la avanzada Smart Intuition Technology™, respaldada por soluciones de IA, para garantizar un matching preciso, rápido y a gran escala entre candidatos y oportunidades.
Jobespresso es la nueva propuesta de Jobrapido: un servicio completo de marketing de reclutamiento que utiliza su marketplace global y se apoya en tecnología programática premiada. Diseñado para portales de empleo, agencias, media buyers y empresas, Jobespresso permite alcanzar candidatos cualificados on demand en portales de empleo, agregadores, redes sociales, search y display.
Fundada en 2006 y con sede central en Milán, Jobrapido forma parte de Symphony Technology Group (STG) desde 2014.
Jobespresso: la solución completa para el recruitment marketing
Diseñado para portales de empleo y agencias de recruitment advertising, Jobespresso potencia la capacidad de nuestros partners para atender de manera óptima a sus clientes directos.
Jobespresso es la solución integral de Jobrapido para el marketing de reclutamiento, pensada para portales de empleo, agencias y empresas que buscan resultados concretos y medibles.
