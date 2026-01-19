Dubaï entre dans l’histoire: Gulfood investit deux méga sites et inaugure le Centre d’Exposition de Dubaï à Expo City

Le plus grand événement annuel mondial de sourcing alimentaire et boissons revient avec deux sites complets et un record de 280 000 m² d’espace d’exposition

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Dubaï – 19 janvier 2026: Dubaï marque l’histoire mondiale des salons professionnels avec Gulfood, le plus grand événement annuel dédié à l’alimentation et aux boissons au monde, qui se tiendra du 26 au 30 janvier 2026. Pour la première fois dans l’histoire des expositions internationales, un salon opérera simultanément sur deux méga sites : l’emblématique Dubai World Trade Centre (DWTC) et le nouveau Centre d’Exposition de Dubaï (DEC) récemment agrandi à Expo City Dubaï.En une seule année record, Gulfood enregistre une expansion sans précédent de 100 %, affichant complet sur plus de 280 000 mètres carrés d’espace d’exposition répartis sur les deux sites, et devenant le premier événement mondial à inaugurer officiellement le Centre d’Exposition de Dubaï modernisé, fruit d’un investissement de 2,7 milliards de dollars, à Expo City. Cette étape historique consolide la position de Dubaï comme premier hub mondial des événements d’affaires de très grande envergure et redéfinit l’avenir du commerce mondial de l’alimentation et des boissons à une échelle exceptionnelle.Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive du Dubai World Trade Centre et CEO de KAOUN International, organisateur de GULFOOD, a déclaré: « C’est un moment de record mondial pour Gulfood, Dubaï et l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. En une seule année, nous avons atteint une croissance de 100 %, en proposant le plus grand événement annuel F&B au monde sur deux méga sites simultanément, une première dans l’histoire mondiale des expositions. Cette réalisation va bien au-delà de la taille pour atteindre l’impact, en redéfinissant la manière dont les événements de très grande échelle sont conçus, déployés et vécus, et en prouvant qu’un tel niveau d’ambition est non seulement réalisable, mais véritablement transformateur. En doublant du jour au lendemain les volumes d’affaires et les opportunités, Gulfood et Dubaï s’imposent aujourd’hui comme le carrefour incontestable du nouveau commerce alimentaire mondial. »Une expansion qui démultiplie la puissance du sourcingAlors que le marché mondial de l’alimentation et des boissons s’oriente vers 11,37 billions de dollars d’ici 2030¹ et que le Moyen-Orient s’affirme comme le pôle de consommation et de redistribution connaissant la croissance la plus rapide au monde²,³, Gulfood concentre l’offre et la demande mondiales sur une fenêtre commerciale de cinq jours, réunissant plus de 8 500 exposants présentant 1,5 million de produits issus de 195 pays.L’édition 2026 enregistre 40 % de nouveaux exposants, ainsi que la plus forte participation nationale jamais atteinte de grands marchés producteurs tels que l’Inde, l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Turquie et les États-Unis. De nouveaux pays, dont le Luxembourg, les Maldives, le Rwanda, la Slovaquie, la Suède et l’Ouganda, élargissent encore l’empreinte commerciale mondiale de Gulfood et ouvrent de nouveaux relais de croissance.Deux méga sites, un écosystème commercial intégréPour la première fois, Gulfood s’étend au Centre d’Exposition de Dubaï à Expo City Dubaï, qui accueillera les secteurs World Food ainsi que le secteur élargi Rice, Pulses & Grains, au cœur du futur corridor de croissance de Dubaï, renforçant ainsi le rôle de la ville en tant que hub mondial du commerce, de la logistique et de la redistribution alimentaire.Dans cet environnement stratégique de matières premières, l’Inde a été confirmée comme Pays Partenaire Officiel de Gulfood 2026 , représentée par l’Autorité pour le développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA). Le pays y signera sa plus grande participation jamais réalisée à Gulfood, avec plus de 600 exposants, dont des marques emblématiques telles qu’Amul et Rasna.Abishek Dev, président d’APEDA, a commenté: «Nous sommes ravis de participer à Gulfood 2026 en tant que Pays Partenaire, d’autant plus que l’événement entame un nouveau chapitre avec son expansion vers le Centre d’Exposition de Dubaï à Expo City. En tant que Pays Partenaire, nous nous engageons à renforcer la présence de l’Inde sur les marchés mondiaux, et Gulfood continue de jouer un rôle essentiel dans l’accélération de notre dynamique de croissance des exportations agroalimentaires. »L’extension de la portée de Gulfood se traduit également par le lancement de trois nouveaux secteurs majeurs au Centre d’Exposition de Dubaï : Gulfood Fresh, Gulfood Logistics et Gulfood Grocery Trade. Ces nouveautés reflètent l’importance croissante des produits périssables, de l’efficacité de la chaîne du froid et de la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales, avec la participation confirmée de leaders tels que DP World, Maersk, MSC, FRESH DEL MONTE, NRTC et Unifrutti.Mohammed Hamdan, responsable des ventes pour les Émirats arabes unis chez Maersk, a déclaré: « Maersk est fier de participer pour la première fois à Gulfood 2026, en collaborant avec des partenaires de la région IMEA et d’Europe afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement, de la ferme à la table. Nous présenterons des stratégies visant à construire des réseaux résilients et adaptables garantissant la continuité des activités, ainsi que des solutions logistiques localisées — de l’expertise en chaîne du froid à la gestion intégrée de la chaîne d’approvisionnement — conçues pour répondre à la complexité de l’environnement actuel. »Au Dubai World Trade Centre, Gulfood accueillera les secteurs des Boissons, des Produits laitiers, des Graisses & Huiles, de la Viande & Volaille, des Power Brands et des Produits de la mer. Le Dubai World Trade Centre accueillera également Gulfood Startups, réunissant plus de 250 entrepreneurs, investisseurs et licornes issus de plus de 30 pays, illustrant l’accélération des investissements et des transactions dans les domaines de la food-tech, de l’agri-tech et des systèmes alimentaires de nouvelle génération.Fabio Mariano, vice-président des marchés halal chez MBRF, a commenté: « Notre participation à Gulfood est stratégique et reflète le leadership de MBRF dans la production alimentaire halal et l’approvisionnement mondial. Gulfood offre une opportunité unique de renforcer les partenariats avec nos clients à travers le monde, tout en réaffirmant notre engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de l’innovation dans l’industrie. »Un réseau mondial de décideurs de haut niveauGulfood 2026 activera The Big Deal Hub, son programme phare de connexions commerciales axées sur les affaires, reliant acheteurs et exposants sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Des participants confirmés tels que Cybera Capital, Panamex Groupe et Presidente Supermarket prendront part à des mandats d’achats ciblés et à des dispositifs de mise en relation structurés afin de conclure des accords à forte valeur ajoutée.Sergio Paz, CEO de Latino Trading Imports, a déclaré: « The Big Deal Hub nous donne un accès direct à un large éventail de fournisseurs en adéquation avec nos besoins commerciaux régionaux. L’extension du salon, en particulier Gulfood Fresh et Gulfood Logistics, nous apporte la flexibilité et le choix nécessaires pour passer des commandes plus importantes et multi-marchés en toute confiance. »– FIN –________________________________________À propos de GulfoodGulfood 2026, qui se tiendra du 26 au 30 janvier, marquera la 31ᵉ édition du plus grand et du plus influent événement mondial de sourcing et d’innovation dans le secteur de l’alimentation et des boissons. Avec plus de 8 500 exposants, 195 pays, plus de 280 000 m² répartis entre le Dubai World Trade Centre (DWTC) et le Dubai Exhibition Centre (DEC) à Expo City Dubaï, ainsi que cinq nouveaux secteurs lancés pour la première fois, Gulfood 2026 renforce la position de Dubaï en tant que siège mondial du commerce alimentaire et de l’intelligence agroalimentaire. Pour une expérience optimale à Gulfood 2026, consultez le guide complet des visiteurs, qui détaille les informations sur les transports, le stationnement, l’emplacement des secteurs, les points d’inscription et bien plus encore.PLANIFIER VOTRE VOYAGE: Plan Your Trip to Gulfood 2025 – Travel & Stay Info Pour plus d’informations, veuillez contacter:Orient Planet Group (OPG)Tél: +971 4 4562888E-mail: media@orientplanet.comSite web: www.orientplanet.com Pour plus d’informations sur Gulfood, veuillez consulter :Site web : https://www.gulfood.com/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Gulfood Facebook : https://www.facebook.com/Gulfood Instagram : https://www.instagram.com/Gulfood YouTube : https://www.youtube.com/@gulfood6596 X (anciennement Twitter) : https://x.com/gulfood

