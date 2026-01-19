Con la asistencia de Turki Alalshikh, la sexta edición de los JOY AWARDS honra estrellas globales
EINPresswire.com/ -- Anoche (sábado), se celebró en Riad la sexta edición de los JOY AWARDS 2026 bajo el paraguas de Riyadh Season, organizada por la General Entertainment Authority (GEA) en asociación estratégica con MBC. La ceremonia contó con la asistencia de Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la General Entertainment Authority, en una velada excepcional que reunió a destacadas figuras del cine, la televisión, la música, el deporte y la influencia digital de todo el mundo árabe y del ámbito internacional, junto con una fuerte presencia mediática y una amplia participación del público.
La ceremonia fue transmitida en directo por MBC1, MBC Masr, MBC Iraq y MBC5, además de la plataforma de streaming MBC Shahid. Los espectadores siguieron la llegada de las estrellas y los momentos de la alfombra lavanda, antes de que la celebración avanzara hacia la entrega de premios, homenajes y segmentos musicales y artísticos en vivo, conformando un espectáculo completamente integrado a lo largo de la noche.
La velada comenzó con la llegada de artistas y celebridades en un ambiente festivo y vibrante, acompañado de una amplia cobertura mediática y una fuerte interacción en torno a las primeras apariciones de las estrellas. Posteriormente, se produjo la llegada de Su Excelencia Turki Alalshikh, marcando un momento clave al inicio de la noche antes del programa oficial. A continuación, se interpretó el Himno Real de Arabia Saudita, antes de que la ceremonia diera paso a un espectacular segmento inaugural de entretenimiento protagonizado por la cantante internacional Katy Perry. Su actuación introductoria ofreció una experiencia visual única, combinando elementos orquestales, bailarines y efectos especiales en una secuencia artística completamente producida, impulsada por una iluminación dinámica y una presencia escénica impactante, reflejando la magnitud de la producción y la precisión detrás de la preparación del evento.
El espectáculo en vivo continuó con una intervención artística del grupo Pilobolus, que presentó un segmento de danza de sombras con visuales innovadores y de ritmo ligero, devolviendo la atención del público al escenario a través de un estilo interactivo diferente, antes de que comenzara oficialmente la entrega de premios conforme al programa, en medio de una clara expectación por parte de los asistentes y los medios de comunicación a medida que se anunciaban los resultados y reconocimientos.
Con el inicio de la competencia de premios, Razane Jammal y Menna Shalaby presentaron el galardón a Actor Favorito de Serie. Los nominados fueron Abdulrahman Bin Nafea por Share’ Al A’sha, Abdulmohsen AlNemer por Al Marsa, Moatasem Al Nahar por Nafas y Hesham Maged por Ashghal Shaqqa Geddan. Finalmente, Abdulmohsen AlNemer fue proclamado ganador.
A continuación, Tuba Büyüküstün y Halit Ergenç presentaron el premio a Serie Favorita del Levante, con las producciones Aser, Bi Al Dam, Taht Sabe’ Ard y Salma. El premio fue otorgado a Salma, con el elenco y el equipo recibiendo el trofeo en el escenario.
La ceremonia incluyó luego un momento especial dentro del Premio a la Trayectoria, cuando Su Excelencia Turki Alalshikh rindió homenaje en el escenario al pintor egipcio y exministro de Cultura Farouk Hosny, en reconocimiento a su extensa carrera y sus destacadas contribuciones. Durante el homenaje, Su Excelencia expresó el honor de presentar el premio a Farouk Hosny, quien a su vez manifestó su agradecimiento al Reino, a su liderazgo y a Su Excelencia por un reconocimiento que valora profundamente.
En la categoría Estrella Emergente Favorita – Series, Mai Omar y Mohamed Sami presentaron el premio, con nominaciones para Taraf AlObidy por Ommi, Rosyll Al Ibrahem por Salma, Ali Beialy por Lam Shamsiyya y Lama Abdulwahaab por Share’ Al A’sha. El premio fue otorgado a Taraf AlObidy.
Las actuaciones en vivo regresaron al escenario principal con un destacado segmento musical de Angham, acompañada por el guitarrista polaco Marcin, presentado como un espectáculo en vivo que generó una fuerte interacción con el público. Posteriormente, Mohamed Henedi presentó el premio a Serie Favorita del Golfo, en el que compitieron Al Marsa, Ommi, Share’ Al A’sha y Sayf 99. El galardón fue concedido a Share’ Al A’sha.
Los resultados continuaron con el premio a Actriz Favorita de Serie, presentado por Bariş Arduç y Hande Erçel. Las nominadas fueron Alanoud Saud por Ommi, Elham Ali por Share’ Al A’sha, Amina Khalil por Lam Shamsiyya y Karess Bashar por Taht Sabe’ Ard. Karess Bashar fue anunciada como la ganadora.
Para la Serie Egipcia Favorita, Lee Byung-hun y Lee Jung-jae presentaron la categoría con Esh Esh, Ashghal Shaqqa Geddan, Aysha El Dor y Lam Shamsiyya. El premio fue otorgado a Ashghal Shaqqa Geddan.
La ceremonia también destacó un momento honorífico de gran relevancia con el Premio Diamante de los Creadores de Entretenimiento, cuando Su Excelencia Turki Alalshikh homenajeó al Sr. Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi, presidente de beIN Media Group y de Qatar Sports Investments (QSI), en reconocimiento a su influyente papel en la configuración del panorama global del entretenimiento deportivo y mediático.
