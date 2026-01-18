Jornalistas ucranianos lançam portal de notícias independente NovusNews.pt em Portugal

novusnews 2 Novusnews EU

LISBOA, PORTUGAL, January 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Uma equipa de jornalistas ucranianos anuncia o lançamento de NovusNews.pt , um novo site de notícias multimédia dirigido a um público internacional interessado em eventos atuais, histórias desportivas e relatos inspiradores de viagens. O projeto visa combinar a dinâmica do jornalismo moderno com os padrões europeus de reportagem, oferecendo aos leitores portugueses uma perspetiva inovadora sobre os acontecimentos mundiais.Os fundadores de NovusNews.pt explicam que a ideia do projeto surgiu durante o trabalho numa rede europeia de meios de comunicação independentes estabelecidos em diferentes países da União Europeia. A redação pretende criar um espaço onde as notícias são difundidas não apenas rapidamente, mas também com honestidade — livre de enviesamentos políticos e ruído informativo. As prioridades da plataforma são a precisão, a cooperação internacional e o respeito pelos leitores.NovusNews.pt publica diariamente artigos sobre desporto, viagens, tecnologia, sociedade e eventos importantes a nível mundial. Uma atenção especial é dedicada a reportagens sobre a vida na Europa, trocas culturais e os êxitos dos ucranianos no estrangeiro. O projeto representa uma abordagem construtiva do jornalismo, com ênfase em factos, contexto e histórias genuinamente humanas.A redação do portal reúne jornalistas, fotógrafos e analistas provenientes da Ucrânia, de Portugal e de outros países europeus. Desta forma, NovusNews.pt torna-se numa plataforma para o diálogo profissional e colaboração entre especialistas de diferentes nações. Os conteúdos são criados em múltiplos idiomas, permitindo alcançar um público internacional amplo e construir uma ponte entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental.«Queremos que os leitores portugueses descubram a Ucrânia através de notícias vivas, desporto, viagens e histórias autênticas de pessoas, e não apenas através do prisma das crises globais», afirma o editor-chefe do projeto. «NovusNews.pt não é simplesmente um site de notícias, mas um espaço de jornalismo europeu moderno, onde os factos, a análise e o respeito pela audiência são essenciais.»O lançamento do site é acompanhado por uma campanha ativa nas redes sociais e por iniciativas de parceria com meios de comunicação portugueses e europeus, bem como com bloguistas de viagens e influenciadores no sector do turismo. Nos próximos meses, a equipa prevê expandir a sua rede de correspondentes e lançar novas secções dedicadas a reportagens documentais aprofundadas e a projetos multimédia inovadores.O portal de notícias NovusNews.pt faz parte da marca Novus News, reconhecida na Europa como uma iniciativa mediática independente que se desenvolve segundo os princípios do jornalismo aberto e da transparência tecnológica. O projeto está aberto à colaboração com editores, departamentos de imprensa e associações de jornalistas portugueses e europeus empenhados em construir confiança e promover o intercâmbio de informação entre países.Novus News opera atualmente em quatro países europeus com portais dedicados: NovusNews.fr em França, NovusNews.de na Alemanha, NovusNews.it em Itália e NovusNews.pt em Portugal. Esta expansão europeia sublinha o compromisso da equipa com uma cobertura jornalística genuinamente internacional e com o reforço dos laços culturais e informativos entre as nações europeias. Cada portal mantém os mesmos princípios editoriais de independência, precisão e respeito pelos leitores, adaptando-se simultaneamente às especificidades linguísticas e culturais de cada mercado.O novo portal é destinado a um público lusófono que procura notícias independentes, fiáveis e perspetivas internacionais. A redação de NovusNews.pt acredita que a reportagem de qualidade não conhece fronteiras e que a colaboração europeia no panorama mediático é mais necessária do que nunca. Através de uma cobertura equilibrada e verificada, a equipa propõe-se desafiar estereótipos e promover a compreensão mútua entre diferentes culturas e comunidades.O portal oferece uma alternativa inovadora aos meios tradicionais, focando-se em histórias que conectam pessoas e culturas através de temas universais como desporto, viagens e desenvolvimento global. A presença de Novus News em Portugal reforça o papel do país como hub mediático europeu e demonstra o compromisso com a diversidade de vozes e perspetivas no espaço informativo europeu.

