Giornalisti ucraini lanciano il portale di notizie indipendente NovusNews.it in Italia
EINPresswire.com/ -- Un team di giornalisti ucraini annuncia il lancio di NovusNews.it, un nuovo sito web di notizie multimediale rivolto a un pubblico internazionale interessato agli eventi attuali, alle storie sportive e ai resoconti di viaggio ispiratori. Il progetto mira a combinare la dinamica del giornalismo moderno con gli standard europei di reportistica, offrendo ai lettori italiani una prospettiva innovativa sugli avvenimenti mondiali.
I fondatori di NovusNews.it spiegano che l’idea del progetto è nata durante il lavoro all’interno di una rete europea di media indipendenti con sede in diversi paesi dell’Unione Europea. La redazione intende creare uno spazio dove le notizie vengono diffuse non solo rapidamente, ma anche con onestà — libere da orientamenti politici e dal rumore informativo. Le priorità della piattaforma sono l’accuratezza, la cooperazione internazionale e il rispetto verso il lettore.
NovusNews.it pubblica quotidianamente articoli su sport, viaggi, tecnologia, società e importanti eventi globali. Un’attenzione particolare è dedicata ai reportage sulla vita in Europa, agli scambi culturali e ai successi degli ucraini all’estero. Il progetto rappresenta un approccio costruttivo al giornalismo, con enfasi su fatti, contesto e storie autenticamente umane.
La redazione del portale riunisce giornalisti, fotografi e analisti provenienti dall’Ucraina, dall’Italia e da altri paesi europei. In questo modo, NovusNews.it diventa una piattaforma per il dialogo professionale e la collaborazione tra esperti di diverse nazioni. I contenuti vengono creati in più lingue, consentendo di raggiungere un pubblico internazionale ampio e costruire un ponte tra l’Europa Orientale e quella Occidentale.
«Vogliamo che i lettori italiani scoprano l’Ucraina attraverso notizie vive, sport, viaggi e storie autentiche di persone, e non solo attraverso il prisma delle crisi globali», afferma il caporedattore del progetto. «NovusNews.it non è semplicemente un sito web, ma uno spazio di giornalismo europeo moderno, dove i fatti, l’analisi e il rispetto per il pubblico sono essenziali.»
Il lancio del sito web è accompagnato da una campagna attiva sui social media e da iniziative di partnership con media italiani ed europei, nonché con travel blogger e influencer nel settore dei viaggi. Nei prossimi mesi, il team prevede di espandere la propria rete di corrispondenti e di lanciare nuove sezioni dedicate a reportage documentari approfonditi e a progetti multimediali innovativi.
Il portale di notizie NovusNews.it fa parte del marchio Novus News, riconosciuto in Europa come un’iniziativa mediatica indipendente che si sviluppa secondo i principi del giornalismo aperto e della trasparenza tecnologica. Il progetto è aperto alla collaborazione con editori, uffici stampa e associazioni di giornalisti italiani ed europei impegnati nel costruire fiducia e nel promuovere lo scambio di informazioni tra paesi.
NovusNews opera attualmente in tre paesi europei con portali dedicati: NovusNews.fr in Francia, NovusNews.de in Germania e NovusNews.it in Italia. Questa espansione europea sottolinea l’impegno del team verso una copertura stampa genuinamente internazionale e verso il rafforzamento dei legami culturali e informativi tra le nazioni europee. Ogni portale mantiene gli stessi principi editoriali di indipendenza, accuratezza e rispetto per il lettore, adattandosi al contempo alle specificità linguistiche e culturali di ogni mercato.
Il nuovo portale è destinato a un pubblico italofono che cerca notizie indipendenti, affidabili e prospettive internazionali. La redazione di NovusNews.it ritiene che la reportistica di qualità non conosca frontiere e che la collaborazione europea nel panorama mediatico sia più necessaria che mai. Attraverso una copertura equilibrata e verificata, il team si propone di sfidare gli stereotipi e promuovere la comprensione reciproca tra diverse culture e comunità.
Petro Deruha
TerraNews OÜ
info@novusnews.it
