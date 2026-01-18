Periodistas ucranianos lanzan el portal de noticias independiente NovusNews.es en España
EINPresswire.com/ -- Un equipo de periodistas ucranianos anuncia el lanzamiento de NovusNews.es, un nuevo sitio web de noticias multimedia dirigido a una audiencia internacional interesada en eventos actuales, historias deportivas e inspiradores relatos de viajes. El proyecto tiene como objetivo combinar la dinámica del periodismo moderno con los estándares europeos de reportería, ofreciendo a los lectores españoles una perspectiva fresca sobre los eventos mundiales.
Los fundadores de NovusNews.es explican que la idea del proyecto surgió durante el trabajo en una red europea de medios independientes establecidos en diferentes países de la Unión Europea. La redacción busca crear un espacio donde las noticias se difundan no solo rápidamente, sino también con honestidad — libre de sesgos políticos y ruido informativo. Las prioridades de la plataforma son la precisión, la cooperación internacional y el respeto hacia el lector.
NovusNews.es publica diariamente artículos sobre deportes, viajes, tecnología, sociedad y eventos importantes en el mundo. Se presta especial atención a reportajes sobre la vida en Europa, intercambio cultural y los logros de ucranianos en el extranjero. El proyecto representa un enfoque constructivo del periodismo, con énfasis en hechos, contexto e historias humanas auténticas.
La redacción del portal reúne a periodistas, fotógrafos y analistas de Ucrania, España y otros países europeos. De esta manera, NovusNews.es se convierte en una plataforma para el diálogo profesional y la colaboración entre especialistas de diferentes naciones. El contenido se crea en varios idiomas, lo que permite alcanzar a una audiencia internacional amplia y construir un puente entre Europa Oriental y Occidental.
«Queremos que los lectores españoles descubran Ucrania a través de noticias vivas, deportes, viajes e historias reales de personas, y no solo a través del prisma de las crisis globales», afirma el editor en jefe del proyecto. «NovusNews.es no es simplemente un sitio web, sino un espacio de periodismo europeo moderno, donde los hechos, el análisis y el respeto por la audiencia son fundamentales.»
El lanzamiento del sitio web se acompaña de una campaña activa en redes sociales e iniciativas de asociación con medios españoles y europeos, así como con blogueros de viajes. En los próximos meses, el equipo planea expandir su red de corresponsales y lanzar nuevas secciones dedicadas a reportajes documentales extensos y proyectos multimedia innovadores.
El portal de noticias NovusNews.es forma parte de la marca Novus News, reconocida en Europa como una iniciativa mediática independiente que se desarrolla según los principios de periodismo abierto y transparencia tecnológica. El proyecto está abierto a la cooperación con editores, departamentos de prensa y asociaciones de periodistas españoles y europeos comprometidos con construir confianza e impulsar el intercambio de información entre países.
El nuevo portal se dirige a una audiencia hispanohablante que busca noticias independientes, confiables y perspectivas internacionales. La redacción de NovusNews.es cree que la reportería de alta calidad no tiene fronteras y que la colaboración europea en el panorama mediático es más necesaria que nunca. A través de una cobertura equilibrada y verificada, el equipo se propone desafiar los estereotipos y fomentar la comprensión mutua entre diferentes culturas y comunidades.
Petro Deruha
Los fundadores de NovusNews.es explican que la idea del proyecto surgió durante el trabajo en una red europea de medios independientes establecidos en diferentes países de la Unión Europea. La redacción busca crear un espacio donde las noticias se difundan no solo rápidamente, sino también con honestidad — libre de sesgos políticos y ruido informativo. Las prioridades de la plataforma son la precisión, la cooperación internacional y el respeto hacia el lector.
NovusNews.es publica diariamente artículos sobre deportes, viajes, tecnología, sociedad y eventos importantes en el mundo. Se presta especial atención a reportajes sobre la vida en Europa, intercambio cultural y los logros de ucranianos en el extranjero. El proyecto representa un enfoque constructivo del periodismo, con énfasis en hechos, contexto e historias humanas auténticas.
La redacción del portal reúne a periodistas, fotógrafos y analistas de Ucrania, España y otros países europeos. De esta manera, NovusNews.es se convierte en una plataforma para el diálogo profesional y la colaboración entre especialistas de diferentes naciones. El contenido se crea en varios idiomas, lo que permite alcanzar a una audiencia internacional amplia y construir un puente entre Europa Oriental y Occidental.
«Queremos que los lectores españoles descubran Ucrania a través de noticias vivas, deportes, viajes e historias reales de personas, y no solo a través del prisma de las crisis globales», afirma el editor en jefe del proyecto. «NovusNews.es no es simplemente un sitio web, sino un espacio de periodismo europeo moderno, donde los hechos, el análisis y el respeto por la audiencia son fundamentales.»
El lanzamiento del sitio web se acompaña de una campaña activa en redes sociales e iniciativas de asociación con medios españoles y europeos, así como con blogueros de viajes. En los próximos meses, el equipo planea expandir su red de corresponsales y lanzar nuevas secciones dedicadas a reportajes documentales extensos y proyectos multimedia innovadores.
El portal de noticias NovusNews.es forma parte de la marca Novus News, reconocida en Europa como una iniciativa mediática independiente que se desarrolla según los principios de periodismo abierto y transparencia tecnológica. El proyecto está abierto a la cooperación con editores, departamentos de prensa y asociaciones de periodistas españoles y europeos comprometidos con construir confianza e impulsar el intercambio de información entre países.
El nuevo portal se dirige a una audiencia hispanohablante que busca noticias independientes, confiables y perspectivas internacionales. La redacción de NovusNews.es cree que la reportería de alta calidad no tiene fronteras y que la colaboración europea en el panorama mediático es más necesaria que nunca. A través de una cobertura equilibrada y verificada, el equipo se propone desafiar los estereotipos y fomentar la comprensión mutua entre diferentes culturas y comunidades.
Petro Deruha
TerraNews OÜ
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.