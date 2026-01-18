Ukrainische Journalisten starten unabhängiges Nachrichtenportal NovusNews.de in Deutschland

Novusnews EU

BERLIN, GERMANY, January 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Ein Team ukrainischer Journalisten gibt die Gründung von NovusNews.de bekannt, einer neuen Multimedia-Nachrichtenwebseite für ein internationales Publikum, das sich für aktuelle Ereignisse, Sportgeschichten und inspirierende Reiseberichte interessiert. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Dynamik moderner Journalismus mit europäischen Standards der Berichterstattung zu verbinden und deutschen Lesern eine frische Perspektive auf Weltnachrichten zu bieten.Die Gründer von NovusNews .de erklären, dass die Idee des Projekts während der Arbeit an einem europäischen Netzwerk unabhängiger Medienunternehmen in verschiedenen EU-Ländern entstanden ist. Die Redaktion strebt danach, einen Raum zu schaffen, in dem Nachrichten nicht nur schnell, sondern auch ehrlich verbreitet werden — frei von politischer Ausrichtung und Informationsrauschen. Die Prioritäten der Plattform sind Zuverlässigkeit, internationale Zusammenarbeit und Respekt vor dem Leser.NovusNews.de veröffentlicht täglich Artikel über Sport, Reisen, Technologie, Gesellschaft und wichtige Ereignisse weltweit. Besondere Aufmerksamkeit wird Reportagen über das Leben in Europa, kulturellem Austausch sowie Erfolgen ukrainischer Bürger im Ausland gewidmet. Das Projekt ist ein Beispiel für konstruktiven Journalismus, bei dem Fakten, Kontext und menschliche Geschichten im Mittelpunkt stehen.Die Redaktion des Portals vereint Journalisten, Fotografen und Analysten aus der Ukraine, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Dadurch wird NovusNews.de zu einer Plattform für professionellen Austausch und Zusammenarbeit zwischen Fachleuten verschiedener Länder. Der Inhalt wird in mehreren Sprachen erstellt, was es ermöglicht, ein breites internationales Publikum zu erreichen und eine Brücke zwischen Ost- und Westeuropa zu schaffen.«Wir möchten, dass deutsche Leser die Ukraine durch lebendige Nachrichten, Sport, Reisen und echte Geschichten von Menschen entdecken — und nicht nur durch die Linse globaler Krisen», betont der Chefredakteur des Projekts. «NovusNews.de ist nicht einfach eine Website, sondern ein Raum moderner europäischer Journalismus, in dem Fakten, Analyse und Respekt vor dem Publikum zählen.»Der Start der Website wird von einer aktiven Kampagne in sozialen Medien und Partnerschaftsinitiativen mit deutschen und europäischen Medienunternehmen sowie Reisebloggern begleitet. In den kommenden Monaten plant das Team, sein Netzwerk von Korrespondenten zu erweitern und neue Rubriken mit umfangreichen Dokumentarberichten und Multimediaprojekten zu starten.Das Nachrichtenportal NovusNews.de ist Teil der Marke Novus News, die in Europa als unabhängige Medieninitiative bekannt ist und nach den Prinzipien offenen Journalismus und technologischer Transparenz entwickelt wird. Das Projekt ist offen für Zusammenarbeit mit deutschen und europäischen Verlegern, Pressestellen und Journalistenverbänden, die Vertrauen aufbauen und den Informationsaustausch zwischen Ländern fördern möchten.Das neue Portal richtet sich an ein deutschsprachiges Publikum, das nach unabhängigen, zuverlässigen Nachrichten und internationalen Perspektiven sucht. Die Redaktion von NovusNews.de ist der Meinung, dass hochwertige Berichterstattung nicht an Grenzen endet und dass europäische Zusammenarbeit in der Medienlandschaft notwendiger denn je ist.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.