Deporte Cerca lanza el primer directorio deportivo geolocalizado de la Ciudad de México

Deporte Cerca

Una nueva plataforma digital conecta a deportistas con canchas, escuelas, academias y ligas deportivas cercanas a su ubicación

MéXICO, CDMX, MEXICO, January 18, 2026 / EINPresswire.com / -- En una ciudad tan dinámica y extensa como la Ciudad de México, encontrar espacios deportivos confiables y cercanos puede convertirse en un reto. Con el objetivo de simplificar esta búsqueda y fortalecer el ecosistema deportivo local, hoy se anuncia el lanzamiento oficial de Deporte Cerca, una nueva plataforma digital que funciona como un directorio deportivo geolocalizado, diseñado para conectar a personas con canchas en renta, escuelas, academias y ligas deportivas de manera rápida, clara y eficiente.Deporte Cerca es una iniciativa creada para atender una necesidad real: centralizar en un solo lugar la oferta deportiva de la CDMX. La plataforma permite a los usuarios descubrir opciones cercanas a su ubicación para practicar una amplia variedad de disciplinas, entre las que destacan fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, pádel, artes marciales, natación, así como otros deportes individuales y de conjunto.Un punto de encuentro entre deportistas y oferta deportiva local.A través de un sistema de búsqueda intuitivo y enfocado en la cercanía, Deporte Cerca facilita que jugadores, familias, entrenadores y aficionados encuentren alternativas adecuadas a sus necesidades, horarios y ubicación. La plataforma busca convertirse en una referencia para quienes necesitan información confiable sobre renta de canchas de fútbol en CDMX , así como para quienes buscan escuelas de fútbol en CDMX para niños, jóvenes o adultos, y para deportistas interesados en integrarse a ligas de fútbol en CDMX de distintos niveles y formatos.Además del fútbol, la plataforma integra opciones para múltiples deportes, permitiendo que tanto principiantes como atletas avanzados encuentren espacios donde entrenar, competir o aprender, sin depender de búsquedas dispersas en redes sociales o directorios genéricos.Beneficios clave para usuarios:- Acceso a un directorio deportivo especializado en la Ciudad de México- Búsqueda de canchas, escuelas y ligas por ubicación y disciplina- Información clara de contacto, servicios y tipo de instalaciones- Ahorro de tiempo al encontrar opciones deportivas cercanas y confiables- Descubrimiento de nuevas oportunidades para practicar deporte de forma constanteDeporte Cerca no solo está pensado para los deportistas, sino también para los propietarios de canchas, directores de escuelas, academias deportivas y organizadores de ligas, quienes ahora cuentan con un canal especializado para aumentar su visibilidad digital y llegar a un público altamente segmentado.En un entorno donde la presencia en línea es clave, la plataforma ofrece a los organizadores deportivos una solución enfocada exclusivamente en deporte local, sin competir con anuncios no relacionados o contenidos irrelevantes.Promoción especial de lanzamiento.Con motivo del lanzamiento oficial, DeporteCerca.com.mx ofrece una membresía gratuita de 6 meses para la publicación de canchas, escuelas, academias y ligas deportivas dentro del directorio. Esta promoción permite a los organizadores dar de alta sus espacios y servicios sin costo, aprovechar la visibilidad inicial de la plataforma y comenzar a recibir contacto de nuevos usuarios desde el primer momento.“DeporteCerca.com.mx nace con la visión de hacer el deporte más accesible, conectando a las personas con opciones cercanas y apoyando a los negocios y organizaciones deportivas locales en su crecimiento digital”, señaló el equipo detrás del proyecto.Impulsando el deporte y la vida activa en la CDMX.La misión de DeporteCerca.com.mx es fomentar una vida más activa, fortalecer la comunidad deportiva y apoyar el desarrollo del deporte urbano en la Ciudad de México. Al centralizar información sobre renta de canchas de fútbol en CDMX, escuelas de fútbol en CDMX y ligas de fútbol en CDMX, así como de muchas otras disciplinas, la plataforma busca convertirse en un aliado tanto para deportistas como para organizadores.Sobre Deporte Cerca.Deporte Cerca es un directorio deportivo digital enfocado en la Ciudad de México que utiliza tecnología de geolocalización para conectar a personas con canchas, escuelas, academias y ligas deportivas cercanas. Su objetivo es simplificar el acceso al deporte, aumentar la visibilidad de la oferta deportiva local y contribuir a una ciudad más activa y saludable.Para más información o para registrar una cancha, escuela o liga deportiva, visita:

