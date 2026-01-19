L’amour en scène : Lara Fabian envoûte la Saint-Valentin au Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Les chansons d’amour s’élèveront cette fois depuis la mer Rouge

FRANCE, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- La diva internationale de la chanson romantique se produira en live le 14 février, offrant aux hôtes de Rixos Radamis une expérience musicale et émotionnelle inoubliable. Rixos Hotels Egypt a le plaisir d’annoncer un concert très spécial à l’occasion de la Saint-Valentin, porté par l’icône internationale Lara Fabian, qui se produira en live au Rixos Radamis Sharm El Sheikh le 14 février. Réputée pour la puissance exceptionnelle de sa voix et son intensité émotionnelle, Lara Fabian offrira au public de Charm el-Cheikh une soirée placée sous le signe de l’amour, de la musique et des émotions inoubliables.Avec plus de 20 millions d’albums vendus, 17 albums à son actif et une carrière s’étendant sur plus de trois décennies, Lara Fabian a conquis le cœur du public à travers le monde grâce à ses ballades romantiques et à son interprétation unique. Son répertoire international comprend des titres emblématiques tels que « Je t’aime », « Adagio », « Caruso », « Broken Vow », « Love by Grace » et « I Will Love Again », véritables démonstrations de sa maîtrise vocale et de sa profondeur émotionnelle.Artiste véritablement universelle, Lara Fabian interprète ses chansons en français, anglais, italien et espagnol, créant un lien fort et sincère avec les publics du monde entier.Une expérience romantique au-delà d’un concertInspirée par l’atmosphère immersive des concerts internationaux de Lara Fabian, la scène extérieure du Rixos Radamis Charm el-Cheikh sera transformée en un décor enchanteur face à la mer Rouge. Pensée spécialement pour la nuit de la Saint-Valentin, cette soirée proposera bien plus qu’un simple concert : une expérience où musique, ambiance et raffinement se rencontrent pour célébrer l’amour sous les étoiles.Les hôtes séjournant au Rixos Radamis Charm el-Cheikh, au Rixos Premium Seagate, au Rixos Sharm El Sheikh ainsi qu’au Club Privé by Rixos bénéficieront d’un accès gratuit à cet événement exclusif. La scène en plein air, avec pour toile de fond les eaux scintillantes de la mer Rouge, offrira un cadre spectaculaire et cinématographique, idéal pour les couples et les amateurs de musique.« Chez Rixos Hotels Egypt, nous nous engageons à sublimer l’expérience de nos hôtes grâce à des divertissements de classe mondiale et des moments inoubliables », déclare Erkan Yildirim, Directeur Général de Rixos Hotels Egypt. « Accueillir une artiste emblématique comme Lara Fabian le jour de la Saint-Valentin illustre parfaitement notre volonté d’allier luxe, culture et excellence artistique. »Situé le long du littoral préservé de Sharm El Sheikh, le Rixos Radamis continue de redéfinir les standards de l’hôtellerie de luxe grâce à ses services haut de gamme, sa gastronomie raffinée et ses expériences de divertissement immersives — faisant de cet établissement le cadre idéal pour une soirée romantique d’exception.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.