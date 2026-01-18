Rechtssichere BFSG-Compliance: „Einfach Inklusiv“ bietet unabhängige Barrierefreiheits-Audits nach WCAG & EN 301 549

Strukturierte BFSG-Audits ab 499 Euro liefern Unternehmen eine belastbare Grundlage für digitale Barrierefreiheit – ohne Agenturinteressen, ohne Upselling.

BASEL, SWITZERLAND, January 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Seit dem 28. Juni 2025 sind deutsche Unternehmen sowie private und öffentliche Träger gesetzlich verpflichtet, die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) umzusetzen. Betroffen sind insbesondere mittelständische Unternehmen, Online-Shops und digitale Dienstleister, aber auch Hotels, Handwerksbetriebe, Fahrzeugvermietungen, soziale Einrichtungen, Museen, Schwimmbäder sowie weitere publikumsnahe Angebote mit digitalen Informations-, Service- und Buchungssystemen.In der Praxis fehlt vielen Verantwortlichen jedoch eine belastbare, rechtssichere Ausgangsbasis:Wo bestehen tatsächlich digitale Barrieren? Welche Maßnahmen sind prioritär umzusetzen? Und welche Anforderungen sind im Rahmen der BFSG-Compliance rechtlich relevant?Mit „Einfach Inklusiv” bietet die Nuance37 Genossenschaft aus Basel unabhängige Barrierefreiheits-Audits, die BFSG-Compliance messbar, nachvollziehbar und dokumentierbar machen.Unabhängiges Compliance-Audit statt Agentur-EmpfehlungViele Unternehmen begegnen dem Thema Barrierefreiheit erstmals im Rahmen von Agenturangeboten oder Relaunch-Projekten. Dabei entsteht häufig ein Zielkonflikt zwischen Beratung und Umsetzung.„Einfach Inklusiv” positioniert sich bewusst anders: als reiner Compliance-Auditor, nicht als Web- oder Designagentur.„Wir verkaufen keine Websites, keine Plugins und keine Redesigns”, erklärt Alexander Peisch, Präsident der Nuance37 Genossenschaft. „Unser BFSG-Audit ist eine neutrale Bestandsaufnahme. Es zeigt transparent, wo gesetzliche Risiken bestehen, was priorisiert werden muss und was bereits konform ist.”BFSG-Audit nach anerkannten StandardsDer BFSG-Check von „Einfach Inklusiv” basiert auf den maßgeblichen Normen und Richtlinien:● WCAG 2.1 / 2.2 – Konformitätsstufe AA● EN 301 549● BITV 2.0Für einen Festpreis ab 499 Euro erhalten Unternehmen:● eine strukturierte Ist-Analyse der Webseite.● eine priorisierte Mängelliste nach Kritikalität● konkrete, technisch umsetzbare Handlungsempfehlungen● eine belastbare Grundlage für die gesetzlich erforderliche BarrierefreiheitserklärungDamit dient das Audit als Planungs- und Entscheidungsgrundlage – unabhängig davon, ob die Umsetzung intern, mit einer Agentur oder mit spezialisierten Dienstleistern erfolgt.BFSG: Gesetzliche Pflicht mit realen KonsequenzenDas BFSG verpflichtet erstmals auch private Unternehmen zur digitalen Barrierefreiheit.Bei Verstößen drohen unter anderem:● behördliche Auflagen● Bußgelder bis zu 100.000 Euro● Abmahnungen durch Verbände und Wettbewerber● im Extremfall die Untersagung des digitalen Angebots„Das BFSG ist kein Zukunftsthema mehr”, so Peisch. „Es ist geltendes Recht. Wer heute ohne Audit handelt, entscheidet ohne belastbare Grundlage.”Schweizer Genossenschaft, deutscher Rechtsrahmen„Einfach Inklusiv” ist ein Angebot der Nuance37 Genossenschaft mit Sitz in Basel. Die genossenschaftliche Struktur steht für Unabhängigkeit, Transparenz und einen klaren Fokus auf Compliance-Sicherheit statt Projektvolumen.Gleichzeitig ist das Angebot konsequent auch auf den deutschen Rechtsrahmen und den deutschen Online-Markt ausgerichtet.Für wen ist der BFSG-Audit relevant?Das Angebot richtet sich insbesondere an:● B2C-Online-Shops im D-A-CH Raum● Unternehmen oberhalb der Kleinstunternehmer-Ausnahme● Betreiber digitaler Angebote und Dienstleistungen mit KundenkontaktFür diese Unternehmen ist BFSG-Compliance keine Option, sondern gesetzliche Pflicht.AusblickMit dem Ausbau seiner Audit-Kapazitäten verfolgt „Einfach Inklusiv” das Ziel, digitale Barrierefreiheit im deutschsprachigen Raum strukturiert, prüfbar und rechtssicher umzusetzen – als Grundlage für nachhaltige Compliance-Entscheidungen.Weitere Informationen: https://einfach-inklusiv.de

