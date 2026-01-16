Submit Release
Anesthesia Kit Recall: Medline Removes Anesthesia Circuits and Anesthesia Circuit Kits

DYNJ1001A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10261B All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10591 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10706B All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10922B All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA11095 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJ10550 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10368A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10601 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10741A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10971A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA11126 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA0360 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10392 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10639A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10775 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10973A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA6555G All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA0368A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10430A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10641 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10817 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA11030A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10230 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA0433 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10547A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10656A All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10851 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA11087 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJAA10920 All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H DYNJ909113F 25IBM788 DYNJ909120D 25IBF809 DYNJ909123F 25IBF707 DYNJ909125G 25IBD459 DYNJ909132F 25IBF708 DYNJAA10368A 25IBK072 DYNJAA10430A 25IBH048 DYNJAA10775 25IBD803 DYNJAA10851 25IBL075

