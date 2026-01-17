La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga presenta 'Team Anticupido'

Cover Team Anticupido

Un nuevo sencillo que marca una evolución histórica en sus 61 años de trayectoria

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, January 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, una de las instituciones más emblemáticas y longevas de la música regional mexicana, continúa escribiendo nuevos capítulos en su historia con el anuncio de su próximo sencillo radial “Team Anticupido”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 15 de enero de 2026. De manera simultánea, el video oficial del tema se estrenará ese mismo día en el canal oficial de YouTube de la agrupación.



Por primera vez en 60 años de trayectoria, La Original Banda El Limón integra nuevos instrumentos en una grabación, expandiendo su sonido tradicional y dando un paso firme hacia una evolución musical pensada para conectar con nuevas generaciones, cuyos hábitos de consumo musical van más allá del sonido clásico de banda. Esta propuesta representa una fusión entre respeto a la tradición y una visión contemporánea que reafirma la vigencia de la banda.



“Team Anticupido” destaca también por la interpretación de Manuel Ávila, el nuevo vocalista de la banda, quien con tan solo 23 años imprime una voz fresca, honesta y cargada de emoción. Su estilo conecta de manera natural con la narrativa del tema, aportando una sensibilidad que dialoga directamente con un público joven sin perder la esencia que ha caracterizado a La Original durante seis décadas.



La canción aborda el desamor desde una perspectiva cruda, directa y cotidiana, convirtiéndose en un himno para quienes han decidido blindar el corazón después de múltiples decepciones. Letras como:

“Ya soy parte del Team Anticupido

Ya le agarré el gusto a andar bien dolido

Me acostumbré a traer el corazón lleno de curitas”

y

“Los botes saben más dulces

Cuando se carga el corazón partido

Eso de pistear se hizo mi pasatiempo favorito”

reflejan una narrativa generacional donde el dolor, la ironía y la catarsis se entrelazan, conectando emocionalmente con oyentes que encuentran en la música un espacio de desahogo y autenticidad.



“Con ‘Team Anticupido’ buscamos evolucionar sin perder nuestra esencia, conectando con nuevas generaciones y contando historias con las que muchos se pueden identificar hoy en día.” Comentó Juan Lizárraga, Director Musical.



“Team Anticupido” marca una nueva etapa para La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, donde la tradición y la innovación conviven de manera natural, fortaleciendo su legado y ampliando su alcance generacional.

Letra:

“Team Anticupido”

Ya le agarré el gusto a andar bien dolido

Pa’ mí es normal estar así jodido

Me acostumbré a traer el corazón lleno de curitas.



Se me da fijarme quién me va a decepcionar

Ya soy parte del Team Anticupido

Y a esos cómo les encanta el pisto.



Los botes saben más dulces

Cuando se carga el corazón partido

Eso de pistear se hizo mi pasatiempo favorito.



Pa’ tomar busco un pretexto, y a mí me dan en la madre seguido

Soy cliente frecuente de la depre y de los vicios

Si el plan es pa’ tomar por desamor, cuenten conmigo.



Se me da fijarme quién me va a decepcionar

Ya soy parte del Team Anticupido

Y a esos cómo les encanta el pisto.



Los botes saben más dulces

Cuando se carga el corazón partido

Eso de pistear se hizo mi pasatiempo favorito.



Pa’ tomar busco un pretexto, y a mí me dan en la madre seguido

Soy cliente frecuente de la depre y de los vicios

Si el plan es pa’ tomar por desamor, cuenten conmigo.

Ya puedes guardar "Team Anticupido" en esta liga https://bfan.link/team-anticupido1.

