ODA Now Accepting 2026 International Year of the Woman Farmer Nominations

ODA invites industry partners and the public to submit stories and photos. We look forward to featuring these women across our communication platforms throughout the year. To participate, please complete the online form at oda.direct/IYWF.

Submissions will be shared on ODA’s Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you are, work with, or know a woman farmer, we encourage you to submit a story today.

Women play a vital role in American agriculture, contributing through production, advocacy, education, and entrepreneurship, while also strengthening rural communities through leadership and outreach. According to a report by the United States Department of Agriculture (USDA), in 2022, the U.S. had 1.2 million female producers, about 36% of the country’s producers. Oregon is home to nearly 30,000 female producers, ranking in the top 5 nationwide.

ODA ya acepta candidaturas para el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) se complace en unirse a socios de todos los niveles para celebrar el Año Internacional de la Mujer Agricultora (IYWF) 2026. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024, el IYWF destaca el compromiso mundial de empoderar y reconocer a las mujeres en la agricultura.

"Ayúdenos a celebrar a las mujeres de Oregón que se dedican a la agricultura", dijo Lisa Charpilloz Hanson, directora de la ODA. «Comparta historias sobre su inspiración, los desafíos que enfrentan y los beneficios de apoyar a las agricultoras y sus contribuciones a nuestra agricultura y nuestros sistemas alimentarios resilientes. Envíenos sus historias y le ayudaremos a dar a conocer los logros de las mujeres en la agricultura de Oregón».

La ODA invita a los socios del sector y al público en general a enviar historias y fotos. Esperamos poder dar visibilidad a estas mujeres en nuestras plataformas de comunicación a lo largo del año. Para participar, rellene el formulario en línea en oda.direct/IYWF.

Las historias enviadas se compartirán en las redes sociales de la ODA: Facebook, Instagram y LinkedIn. Si eres agricultora, trabajas con alguna o conoces a alguna, te animamos a que envíes su historia hoy mismo.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la agricultura estadounidense, contribuyendo a través de la producción, la defensa, la educación y el espíritu emprendedor, al tiempo que fortalecen las comunidades rurales mediante el liderazgo y la divulgación. Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2022, los Estados Unidos contaban con 1,2 millones de productoras, lo que representa aproximadamente el 36 % de los productores del país. Oregón alberga a casi 30 000 productoras, lo que lo sitúa entre los cinco primeros puestos a nivel nacional.