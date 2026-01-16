La Temporada de Impuestos será el Enfoque de En Sintonía con el Concejo el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, January 16 - ROCKVILLE, Md., 15 de enero del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Eduardo Levi Mendes, especialista del programa VITA en la Oficina de Asuntos Comunitarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Justine Iván González Vélez, planificador de transporte II en la División de Planificación de Transporte del Departamento de Planificación del Condado de Montgomery; Gabe Albornoz, director de Montgomery Recreation; Monika Hammer, gerente de comunicaciones y alcance comunitario en Montgomery Recreation; y Maria Villegas, especialista en comunicaciones en Montgomery Parks. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 16 de enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

El programa destacará el programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA), un valioso recurso comunitario que ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos para hogares que cumplen con los requisitos de ingresos en todo el Condado de Montgomery. Eddy Mendes hablará sobre las actualizaciones y cambios claves así como sobre lo que los residentes deben saber para prepararse. A partir del 20 de enero, VITA ofrecerá citas presenciales y virtuales en su sede de Rockville. Posteriormente a partir del 26 de enero, el resto de las oficias del programa VITA estarána abiertas al público. Los servicios también estan disponibles en español.

El programa continuará con Montgomery Planning para discutir la propuesta del Plan del Sector Clarksburg Gateway que ha sido presentada ante el Concejo. Ante esto, el Concejo del Condado de Montgomery llevará a cabo una audiencia pública el 21 de enero a las 7 p.m. en Rocky Hill Middle School, brindando a los residentes la oportunidad de compartir sus opiniones y necesidades. El Concejo utilizará los comentarios de la comunidad para orientar su decisión sobre el futuro del plan, asegurando que refleje las necesidades y prioridades de la comunidad.

El programa concluirá destacando la amplia gama de oportunidades de campamentos de verano ofrecidos por Montgomery Recreation y Montgomery Parks. Representantes de ambos departamentos ofrecerán una visión general de los distintos programas disponibles para niños, adolescentes y adultos, incluyendo actividades educativas, recreativas y al aire libre diseñadas para satisfacer diversos intereses y grupos de edad. También compartirán detalles del proceso de inscripción y la asistencia financiera disponible. El plazo de inscripción iniciará el 20 de enero.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.