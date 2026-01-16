En présence de Turki Alalshikh… Riyad accueille demain la 6ᵉ édition des JOY AWARDS – « Entertainment Makers Awards »

la 6ᵉ édition des JOY AWARDS

Avec la participation d’un large éventail de stars arabes et internationales issues du cinéma, des arts, des séries et du sport.

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Dans le cadre d’un événement artistique très attendu, organisé par l’Autorité générale du divertissement (General Entertainment Authority – GEA) du Royaume d’Arabie saoudite, sous l’égide de Riyadh Season, la 6ᵉ édition des « Entertainment Makers Awards » (JOY AWARDS) rendra hommage aux figures les plus marquantes du cinéma, des séries télévisées et de la musique, ainsi qu’aux personnalités du sport et aux influenceurs du monde arabe.La cérémonie se tiendra demain, samedi 17 janvier, à 19h00 (heure d’Arabie saoudite), au cœur de la capitale Riyad.La cérémonie se déroulera en présence de Son Excellence Turki Alalshikh, président de l’Autorité générale du divertissement. Elle sera diffusée en direct sur MBC1, MBC Masr, MBC Iraq et MBC5, ainsi que sur la plateforme de streaming Shahid.La couverture médiatique débutera dès l’arrivée des stars et leur passage sur le tapis lavande, et se poursuivra tout au long de la remise des prix, accompagnée de séquences artistiques, de performances musicales et de prestations en direct, le tout dans une mise en scène visuelle immersive, reflétant l’envergure de l’un des plus grands rendez-vous annuels du divertissement dans la région.Cette 6ᵉ édition réunira un large éventail de stars arabes et internationales issues du cinéma, des arts, des séries et du sport, aux côtés de créateurs de contenu et de figures influentes du secteur du divertissement. L’événement bénéficiera également d’une importante couverture médiatique, avec la présence de représentants de médias arabes et internationaux, d’influenceurs et de personnalités publiques.Au cours d’une soirée exceptionnelle, marquée par des performances spectaculaires et de nombreuses surprises, la cérémonie distinguera les personnalités et œuvres les plus remarquables du monde arabe et au-delà, à travers des prix spéciaux célébrant les productions et talents qui ont marqué l’année 2025 et conquis le public.Les JOY AWARDS permettent au public de participer directement à la sélection des lauréats dans les principales catégories et sous-catégories, via le processus de nomination et de vote accessible sur l’application officielle des JOY AWARDS. Chaque participant peut voter une fois par catégorie, réparties sur six disciplines : Musique, Cinéma, Séries télévisées, Réalisation, Sport et Influenceurs.Dans la catégorie Cinéma, quatre films sont en lice pour le prix du Film préféré : Alzarfa, Siko Siko, Wedding of Fire et Hobal.Les nominations pour le prix de la Meilleure actrice – Cinéma incluent : Ayah Samaha (6 Days), Donia Samir Ghanem (Rocky El Ghalaba), Shejoun (Wedding of Fire – Monsters Film Series) et Hannah El Zahed (Restart).Pour le prix du Meilleur acteur – Cinéma, les nommés sont : Ahmed Malek (6 Days), Bashar Alshatti (Monster of Hawalli – Monsters Film Series), Maged El Kedwany (Feeha Eh Yaani) et Mohamed Shaif (Alzarfa).Dans la catégorie Séries, les nominations pour la Série du Golfe préférée comprennent : Al Marsa, Ommi, Share’ Al A’sha et Sayf 99.Pour la Série égyptienne préférée : Esh Esh, Ashghal Shaqqa Jeddan, Aysha El Dor et Lam Shamsiyya.Les séries levantines en compétition sont : Aser, Bi Al Dam, Taht Sabe’ Ard et Salma.Les nominations pour la Meilleure actrice de série incluent : Alanoud Saud (Ommi), Elham Ali (Share’ Al A’sha), Amina Khalil (Lam Shamsiyya) et Karess Bashar (Taht Sabe’ Ard).Les candidats au titre de Meilleur acteur de série sont : Abdulrahman Bin Nafae (Share’ Al A’sha), Abdulmohsen AlNemer (Al Marsa), Moatasem Al Nahar (Nafas) et Hesham Maged (Ashghal Shaqqa Jeddan).Pour le prix de la Révélation de l’année – Séries, les nommés sont : Taraf AlObidy (Ommi), Rosyll Al Ibrahem (Salma), Ali Beialy (Lam Shamsiyya) et Lama Abdulwahaab (Share’ Al A’sha).Dans la catégorie Réalisation, les nominations pour le prix du Meilleur réalisateur de série comprennent : Ahmet Katiksiz et Gül Saraltun (Share’ Al A’sha), Cevdet Mercan et Serhan Şahin (Ommi), Khaled Diab (Ashghal Shaqqa Jeddan) et Rasha Shurbatji (Nasamat Ayloul).Pour le prix du Meilleur réalisateur de film, les nommés sont : Sara Wafik (Restart), Abdulaziz AlShlahe (Hobal), Omar El Mohandes (Siko Siko) et Abdullah Majed (Alzarfa).Dans la catégorie Musique, les chansons en compétition pour le titre de Chanson préférée sont : A’tather Wa Ageek (Ayed), Heseeny (TUL8TE), Sahak Ishoq (Fadel Chaker) et Doctor (Al Shami).Les nominations pour la Chanteuse préférée incluent : Assala, Angham, Bessan Ismail et Nancy Ajram.Pour le titre de Chanteur préféré : Al Shami, Sultan Al Murshed, Ayed et Fadel Chaker.Les candidats au prix de Nouvel artiste sont : Hamza, Luna Karam, Mohamed Fadel Chaker et Yazeed Fahad.Dans la catégorie Influenceurs, les nominations pour l’Influenceur masculin préféré comprennent : Abo Khalil (Ibrahim AlOmry), Osama Marwa, Aziz Bin Mohammed et Mjrm Games (Rayan Al Ahmari).Pour l’Influenceuse préférée, les nommées sont : Esraa Nabil, Ayatee, Rateel Alshehri et Sherin Amara.Enfin, dans la catégorie Sport, les nommés pour le titre d’Athlète masculin préféré – tous footballeurs – sont : Salem Al Dawsari, Saleh Abualshamat, Nawaf AlAqidi et Yassine Bounou.Pour le prix de l’Athlète féminine préférée, les nominations incluent : Dunya Aboutaleb (taekwondo), Valerie Tarazi (natation), Layla AlQahtani (football) et Haniya Minhas (tennis). ￼

