El Cielo, joya del Valle de Guadalupe en Baja California

El paisaje y la experiencia se fusionan en uno de los destinos más icónicos de Baja California.

El Cielo destaca como uno de los grandes referentes del Valle de Guadalupe, combinando vinos de clase mundial, paisaje y experiencias de alto nivel.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Valle de Guadalupe en Baja California, comenzó como un refugio para agricultores visionarios que soñaban con convertir la tierra en vino.

Hoy, esa visión florece en destinos como El Cielo, que reconoce el valor de la tierra y los viñedos de muchas formas.

Baja California: La evolución de una tierra de vino

En 2004, la industria del vino en Baja California apenas comenzaba a germinar con 16 vinícolas. Con trabajo constante y visión a futuro, la región se transformó en un destino de lujo y sostenibilidad que hoy cuenta con más de 100 casas vinícolas.

Tan solo en 2023, según Wenceslao Martínez Payán, presidente de Provino Baja California, la industria alcanzó 3,600 millones de pesos en derrama económica. Y hoy, la Ruta del Vino recibe anualmente cerca de 1 millón de visitantes, consolidando a Baja California como líder de los viñedos en México, donde, por supuesto, destaca la vinícola El Cielo.

El Cielo Winery & Resort: Un sueño que floreció entre viñedos

Con la visión de crear un espacio donde el vino y la hospitalidad convergieran, nació El Cielo en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Este proyecto familiar une la tradición vinícola con el turismo de lujo, ofreciendo lo mejor de la región en un mismo lugar.

Su ubicación privilegiada goza de un clima mediterráneo, con días soleados y noches frescas, es ideal para uvas de alta calidad. Así, El Cielo produce vinos que rivalizan con los de California e Italia y se complementan con los maridajes de los sabores locales.

Con uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo, los maridajes se conforman por productos locales de primera calidad, como quesos artesanales y mariscos frescos. en tanto que, su propuesta gastronómica de autor ofrece sabores de Baja California y Yucatán.

Los platos son elaborados con productos de su propio huerto orgánico, reforzando su compromiso con la sostenibilidad. Sus combinaciones están diseñadas para resaltar las características de cada vino, asegurando una experiencia sensorial única.

Sostenibilidad: El Cielo como inspiración en el Valle de Guadalupe en Baja California

El Cielo se ha convertido en un ejemplo de sostenibilidad en México. Fue la primera bodega en recibir el título de Primera Compañía EcoResponsable, otorgado por el gobierno de Ensenada, marcando un precedente en prácticas vitivinícolas responsables.

Además, su programa “El Cielo en la Tierra” refleja un compromiso real con el entorno y las comunidades locales. En 2023, el 75% de sus viñedos recibió la certificación de manejo orgánico de California Certified Farmers (CCOF), afirmando su liderazgo en vinos finos y sostenibles.

Vivir El Cielo entre viñedos: Hoy es tu decisión

Visita Baja California y permite que los viñedos en México te cuenten su historia a sorbos. En cada cata y maridaje, los aromas, la tierra y el tiempo se entrelazan para recordarte por qué esta región es sinónimo de magia vinícola.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.