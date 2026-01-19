Momcozy ra mắt Máy Hút Sữa Air1 Ultra-Slim tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Các bà mẹ xứng đáng có được những giải pháp mang lại sự tự do và tự tin đích thực.” — Ellen Zhou, Giám đốc Tiếp thị Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Momcozy

HO CHI MINH, VIETNAM, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy Chính Thức Ra Mắt Máy Hút Sữa (https://cutt.ly/MomcozyAir1) Air1 Ultra-Slim Tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trao Quyền Cho Các Bà Mẹ Hiện Đại

Momcozy tự hào thông báo ra mắt lần đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương máy hút sữa đạt giải thưởng Momcozy Air 1 Ultra-slim, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng thương hiệu tại Việt Nam.

Điểm Bán Hàng

Sản phẩm máy hút sữa đạt giải thưởng Momcozy Air 1 và hệ sinh thái Momcozy hoàn chỉnh hiện đã có mặt cho các bà mẹ Việt Nam thông qua:

● Cửa hàng trực tuyến: Momcozy (https://cutt.ly/Ptk5z0S4), Shopee (shopee.vn/momcozy.vn) , Lazada (https://cutt.ly/Momcozy-Lazada-VN), TikTok Shop (https://cutt.ly/vtk5glOS)

Được thiết kế dành riêng cho những bà mẹ hiện đại, tìm kiếm sự kín đáo, thoải mái và hiệu suất cao, Momcozy Air 1 đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp với thiết kế siêu mỏng chỉ 61mm, biến nó trở thành máy hút sữa dạng đeo mỏng nhất hiện có trên thị trường*. Sản phẩm còn sở hữu thiết kế trong suốt độc đáo, lần đầu tiên trên thế giới cho phép quan sát từ trên xuống, giúp các mẹ dễ dàng căn chỉnh vị trí chính xác chỉ trong một cái nhìn, mang đến trải nghiệm hút sữa dễ dàng và tự tin hơn.

Được trang bị lực hút chuyên nghiệp cấp độ bệnh viện lên đến -280mmHg, dung tích bình sữa 180ml và đi kèm hộp sạc không dây thông minh, Air 1 mang đến sự di động và linh hoạt tối đa cho cuộc sống hàng ngày. Trải nghiệm càng thêm trọn vẹn với ứng dụng di động Momcozy, cho phép mẹ tùy chỉnh cài đặt cá nhân hóa và theo dõi từng cữ hút một cách liền mạch.

Được vinh danh với những giải thưởng quốc tế uy tín, bao gồm TIME Special Mention, Air 1 hiện thực hóa cam kết của Momcozy trong việc kết hợp công nghệ tiên phong với thiết kế trực quan, lấy người dùng là các bà mẹ làm trung tâm.

“Việc mở rộng thị trường vào khu vực này phản ánh sự tôn trọng sâu sắc của Momcozy dành cho các bà mẹ tại thị trường Việt Nam,” bà Ellen Zhou, Giám đốc Tiếp thị Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Momcozy cho biết. “Các mẹ đang cân bằng giữa công việc, gia đình và những khát khao cá nhân. Họ xứng đáng có được những giải pháp mang lại sự tự do và tự tin đích thực. Air 1 đại diện cho sự đổi mới cao cấp nhất của chúng tôi, được tạo ra để đồng hành cùng hành trình làm mẹ một cách trọn vẹn, không có sự thỏa hiệp.”

Về MomcozyTừ năm 2018, Momcozy đã vươn lên trở thành thương hiệu máy hút sữa dạng đeo số 1 toàn cầu. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là Máy hút sữa Momcozy Air 1 Ultra-slim, danh mục toàn diện của chúng tôi bao gồm các dòng máy hút sữa đeo bán chạy thuộc M Series (như Máy hút sữa không dây Momcozy Mobile Flow Hands-Free Breast Pump M9 và Máy hút sữa đeo đa năng M5 All-in-one), được thiết kế để mang đến giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu và phong cách sống. Được hơn 4.5 triệu* bà mẹ tại 60 quốc gia yêu thích, Momcozy mong muốn đồng hành và trao quyền cho mọi giai đoạn trong hành trình làm mẹ.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ so với 10 dòng máy hút sữa dạng đeo bán chạy nhất trên Amazon tại Mỹ, Canada, Đức và Pháp, tính đến tháng 09/2025.**Dựa trên thị phần toàn cầu của máy hút sữa dạng đeo, theo Grand View Research 2024.***Dữ liệu tính đến tháng 07/2025 từ nền tảng chính thức của Amazon.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.momcozy.com.

