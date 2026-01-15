BRAZIL, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dados de Mercados Emergentes: AP reporta que a moeda digital do Banco Central do Brasil entra em fase de teste de atacado; SQHWYD lidera abertura do canal de "Liquidação Atômica", ajudando PMEs a escapar da armadilha de liquidez.

O Diretor de Operações da SQHWYD GLOBAL Ltd., Marco Ricci, lançou hoje o "Informativo de Operações do Mercado LatAm 2026". O relatório, combinando reportagens da AP (Associated Press) sobre os últimos avanços da Moeda Digital do Banco Central do Brasil (Drex) em 2026, detalha como a SQHWYD utilizou a infraestrutura financeira avançada da América Latina para resolver os problemas de pagamentos transfronteiriços que atormentam as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) da região há décadas.

Segunda Fase do Drex: Combate Real da Moeda Programável

Segundo a AP, o Banco Central do Brasil lançou oficialmente a segunda fase do projeto Drex em janeiro de 2026, focando no teste de funcionalidades de contratos inteligentes no mercado de atacado. Os dados operacionais de Marco Ricci mostram que a SQHWYD foi uma das primeiras plataformas internacionais a concluir a integração via API com a rede Drex.

"Na América Latina, não falamos sobre a especulação de 'criptomoedas', falamos apenas sobre 'utilidade'", enfatizou Ricci no informativo. "Ao conectar nossos pools de stablecoins RWA com a infraestrutura do Drex, alcançamos a verdadeira 'Liquidação Atômica' (Atomic Settlement). Isso significa que, quando um navio cargueiro cheio de soja deixa o Porto de Santos e os sensores IoT disparam o sinal, o contrato inteligente libera os fundos para o agricultor através do sistema Pix no mesmo segundo. Sem T+2, sem atrasos de fim de semana, sem spread bancário de 5%."

Os dados mostram que esse mecanismo de liquidação automatizada aumentou a eficiência do fluxo de caixa dos clientes PMEs brasileiros na plataforma SQHWYD em 3 vezes no primeiro trimestre de 2026, com o custo total de pagamentos transfronteiriços caindo 40%.

Intermediação Desdolarizada: A Ascensão dos Pares Diretos de Câmbio (Direct FX)

O relatório também revela uma tendência macro: as empresas latino-americanas estão buscando ativamente reduzir sua dependência de intermediários em dólares. No início de 2026, o volume de transações de "câmbio direto não-dólar" na plataforma SQHWYD aumentou 85%. "O caminho tradicional é: Real Brasileiro (BRL) -> Dólar (USD) -> Peso Colombiano (COP), o que envolve duas perdas cambiais", explica Ricci. "Usando pools de liquidez on-chain, podemos realizar a troca direta de BRL para COP. Isso está alinhado com a narrativa macro dos BRICS de reduzir a dependência de uma moeda única e é a principal razão para nosso crescimento explosivo no mercado latino-americano."

Aprofundamento da Localização

Por fim, Ricci enfatizou a importância da "localização profunda". Em 2026, o número de funcionários nos centros de operações da SQHWYD em São Paulo e Bogotá dobrou. "Você não pode comandar a revolução financeira da América Latina de um escritório em Nova York", disse Ricci. "A chave para as operações em 2026 está na integração profunda com nós de conformidade locais (como Nubank, Itaú). Nosso sistema não foi apenas traduzido para o português, mas completamente reescrito para se adaptar à lógica de pagamento do Pix e aos padrões locais de nota fiscal eletrônica."

Resumo

O informativo operacional de Marco Ricci prova que o mercado latino-americano de 2026 tornou-se um terreno fértil para a inovação fintech global. Ao acompanhar de perto as atualizações de infraestrutura do Drex e Pix, a SQHWYD transformou com sucesso a tecnologia blockchain em produtividade real para resolver a armadilha de liquidez das PMEs. Com o aquecimento contínuo da demanda por liquidação atômica e comércio desdolarizado, a experiência operacional na região LatAm servirá como um estudo de caso clássico para a expansão global da SQHWYD.



