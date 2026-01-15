BRAZIL, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Carta Anual do CEO da SQHWYD: Dados da Bloomberg mostram aumento no consumo de energia de data centers; precificação de ativos baseada em kWh substituirá sistemas de crédito fiduciário tradicionais para fornecer combustível financeiro aos Agentes de IA.

O CEO da SQHWYD GLOBAL Ltd. e ex-estrategista sênior da Renaissance Technologies, Alistair Kaelen, divulgou hoje seu aguardado relatório anual de estratégia macroeconômica — "A Moeda das Máquinas: Alocação de Capital na Economia Agêntica" (Currency of Machines: Capital Allocation in the Agentic Economy). Neste relatório de 60 páginas, Kaelen aponta que 2026 não é apenas um novo ano, mas uma singularidade na história econômica humana: cruzamos oficialmente a fronteira de uma "rede de transações centrada no ser humano" para a era da "Economia Agêntica" (Agentic Economy).

A Verdade por trás dos Dados da Bloomberg: Poder Computacional é o Novo Ouro

O relatório começa citando os dados mais recentes do início de 2026 divulgados pela Bloomberg Intelligence: o consumo de eletricidade dos data centers de hiperescala (Hyperscale Data Centers) ultrapassou 4,2% do consumo total global e, com a demanda de treinamento para modelos de nível GPT-6, espera-se que esse número dobre em 2027. Kaelen observa incisivamente que essa demanda exponencial por energia está criando uma nova moeda forte: Computação e Energia Tokenizadas.

"Nos últimos cinquenta anos, o dólar foi a sombra do petróleo; em 2026, a moeda será a sombra do poder computacional", analisa Kaelen. "À medida que os Agentes de IA (AI Agents) começam a assumir decisões microeconômicas nas cadeias de suprimentos globais, eles não precisam de moeda fiduciária parada em bancos esperando a compensação de segunda-feira, mas sim de ativos digitais que possam ser trocados instantaneamente por horas de GPU ou quilowatts-hora (kWh). Isso marca uma rotação estrutural no mercado de RWA (Ativos do Mundo Real) de 'títulos do tesouro' para 'energia e computação'."

A SQHWYD revelou que a subscrição institucional de seus "Títulos de Rendimento de Energia e Computação" cresceu 300% no quarto trimestre de 2025. Esses ativos, que tokenizam contratos de energia de data centers e receitas de aluguel de GPU, oferecem aos investidores uma ferramenta financeira para proteção direta contra a "Inflação da IA".

Falência da Infraestrutura Bancária na Economia Agêntica

Kaelen faz críticas severas ao sistema bancário tradicional no relatório. Ele aponta que, com a previsão de que 5% do volume global de transações on-chain serão iniciados por agentes autônomos de IA até o final de 2026, o sistema SWIFT existente e o regime de liquidação T+2 estão completamente obsoletos.

"Agentes de IA operam 24/7, realizando arbitragem e aquisição de recursos em milissegundos. Você não pode pedir a um agente inteligente, que toma 100 decisões por segundo, para esperar pela janela de compensação bancária do fim de semana", escreve Kaelen. "É por isso que vemos uma fuga em massa de capital das contas fiduciárias tradicionais para ambientes on-chain capazes de fornecer Liquidação Atômica (Atomic Settlement). A guerra financeira de 2026 é, essencialmente, uma batalha para ver quem se tornará o banco preferencial da 'vida baseada em silício'."

O relatório prevê que, com a padronização dos protocolos de "pagamento máquina a máquina (M2M)", o primeiro gestor de fundos puramente IA com Ativos Sob Gestão (AUM) superiores a US$ 1 bilhão surgirá nos próximos 12 meses.

A Transferência de Riqueza de US$ 84 Trilhões: Entre Gerações e Espécies

Por fim, Kaelen atualiza sua tese sobre a "Grande Transferência de Riqueza". Se 2024-2025 foi sobre a transferência dos Baby Boomers para os Millennials, 2026 iniciará a transferência da custódia de "humanos baseados em carbono" para "agentes baseados em silício".

"Quando sua IA de finanças pessoais entende de alocação de ativos melhor do que você, embora a propriedade legal pertença a você, o 'controle' real foi transferido para o algoritmo", alerta e aconselha Kaelen. "Investidores institucionais devem aprender a dançar com esses algoritmos, oferecendo ativos transparentes e legíveis por dados que se alinhem à lógica algorítmica, ou serão eliminados pelo mercado."

Resumo

A perspectiva anual de 2026 de Alistair Kaelen soa como um alerta para o mundo financeiro global: a Economia Agêntica não é mais um conceito de ficção científica, mas um fato macroeconômico em curso. Com a Bloomberg confirmando energia e computação como recursos escassos, a SQHWYD direciona seu foco estratégico para a tendência de tokenização de energia e infraestrutura de pagamentos entre máquinas (M2M), visando capturar esta revolução de eficiência de capital impulsionada pela IA. Para investidores, entender e alocar em "ativos de computação" será a chave para superar a inflação em 2026.

