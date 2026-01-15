Ciao Marketing-, Kreativ- und Werbeagentur – Hallo BusinessBaumarkt für KMU und Firmen in Europa

BusinessBaumarkt - MiU24 KG

MiU24 startet 2026 mit dem BusinessBaumarkt in Europa – einem neuen System, das Unternehmen ganzheitlich unterstützt und Zusammenarbeit neu denkt.

HELMSTEDT, NIEDERSACHSEN, GERMANY, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Derzeit gibt es bei vielen Entscheider:innen einen stillen Unterschied. In der Außenwahrnehmung präsentieren sich Unternehmen als stabil, professionell und erfolgreich. Es werden Prozesse durchgeführt, Dienstleister liefern und Projekte werden durchgeführt. Und dennoch entsteht intern ein Gefühl von Unruhe. Entscheidungen werden schwerer, Abstimmungen komplexer, Verantwortung dichter. Das Unternehmen funktioniert, aber es trägt nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Diese Situation ist kein Zeichen von Versagen, sondern das Ergebnis gewachsener Strukturen in einer zunehmend fragmentierten Arbeitswelt. Genau hier setzt der BusinessBaumarkt von MiU24 an – nicht als schnelle Lösung, sondern als neues Verständnis von Zusammenarbeit.

Unternehmerische Erfahrung als Fundament statt Reaktion auf Trends

Die Basis des Business-Baumarkts ist nicht theoretisch, sondern praktische Erfahrung. Jürgen und Marco Vito La-Greca sind seit dem Jahr 2009 als selbstständige Unternehmer tätig. Sie haben sich mit Märkten auseinandergesetzt, die sich stetig neu ordneten, technologische Entwicklungen begleitet und insbesondere die Veränderungen von Menschen, Generationen sowie Entscheidungsbedürfnissen aufmerksam verfolgt. Anpassung war für sie nie eine Reaktion aus Druck, sondern Ausdruck einer inneren Haltung. Es ging nie darum, jedem Trend zu folgen, sondern immer darum, herauszufinden, was langfristig sinnvoll, tragfähig und menschlich bleibt. Im Jahr 2021 brachte diese Einstellung eine wesentliche Frage hervor, die alles veränderte.

Die Frage nach den tatsächlichen Bedürfnissen von Entscheidungsträger:innen.

„Wir haben uns selbst gefragt, was Entscheider überhaupt benötigen“, sagt Jürgen La-Greca. Die Antwort war überraschend klar. Nicht noch mehr Einzelleistungen, nicht noch mehr Tools, nicht noch mehr Konzepte. Sondern Orientierung, Entlastung und ein System, das Zusammenhänge herstellt. Aus dieser Frage heraus entstand im New-Work-Verständnis Schritt für Schritt der BusinessBaumarkt. Ein System, das nicht gegen bestehende Modelle arbeitet, sondern dort ergänzt, wo klassische Werbe-, Marketing- oder Kreativagenturen naturgemäß an ihre Grenze kommen. 2026 startet MiU24 offiziell mit diesem Ansatz, der bereits ausgerollt und erprobt ist.

Die BusinessBaumarkt-Infrastruktur für Unternehmen und KMU

Der BusinessBaumarkt stellt weder eine Agentur dar noch einen Ersatz für Fachkräfte. Agenturen für Werbung, Marketing und Kreativgestaltung erbringen in ihren jeweiligen Fachgebieten einen bedeutsamen Beitrag. Der BusinessBaumarkt versteht sich als übergeordnete Infrastruktur, die diese Leistungen sinnvoll einordnet und verbindet. Die Logik ist bewusst einfach gehalten. Wie in einem echten Baumarkt finden Unternehmen Orientierung, Auswahl und Lösungen an einem Ort. Strategie, Kommunikation, Digitalisierung, Prozesse und Umsetzung werden nicht getrennt betrachtet, sondern als zusammenhängendes Ganzes. Dadurch entsteht Klarheit – nicht nur operativ, sondern auch emotional für die Menschen, die Entscheidungen tragen.

Lösungsberatung verbindet Online und Offline.

Diese Denkweise spiegelt sich besonders im Selbstverständnis von Marco Vito La-Greca wider. Er beschreibt seine Rolle nicht als klassischer Berater und nicht als technischer Umsetzer, sondern als Lösungsberater, der Offline- und Online-Welten miteinander verschmelzen lässt. Es geht nicht darum, Digitalisierung als Selbstzweck einzusetzen, sondern reale unternehmerische Situationen mit passenden digitalen Möglichkeiten zu verbinden. Persönliche Gespräche, reale Arbeitsprozesse und digitale Systeme greifen ineinander. Genau hier entsteht der Mehrwert, den viele Entscheider:innen heute suchen: Lösungen, die im Alltag funktionieren und nicht nur auf dem Papier überzeugen.

MiloQ verbindet Menschen, Technologie und verschiedene Generationen miteinander.

Ein fester Bestandteil des BusinessBaumarkt ist die eigene KI MiloQ. MiloQ ist bewusst nicht als anonymes Tool gedacht, sondern als Assistenz mit Charakter. In Anlehnung an die Figur Q aus Star Trek – Das nächste Jahrhundert verkörpert MiloQ Neugierde, Klarheit sowie die Kompetenz, zum gegebenen Zeitpunkt auch unangenehme Fragen zu artikulieren. MiloQ unterstützt bei Strukturierung, Entscheidungsfindung und Wissensaufbereitung und hilft dabei, Komplexität verständlich zu machen. „Wir verstehen uns als Übersetzer zwischen Welten und Generationen“, sagt Jürgen La-Greca. Gerade aus der Xennials-Generation heraus entsteht hier eine bewusste Brücke zwischen analogem Denken und digitaler Realität.

Mit einem „Blind Date“ beginnt die Zusammenarbeit und endet mit Klarheit.

Die Zusammenarbeit im BusinessBaumarkt beginnt nicht mit einem Angebot, sondern mit einem Blind Date, das auch als Anamnese verstanden wird. Wie beim Arzt geht es zunächst ums Zuhören und Verstehen. Wo steht das Unternehmen, was belastet, was funktioniert, was kostet Energie. Erst danach werden gezielt passende Werkzeuge, Inhalte, Systeme oder Unterstützungsformen ausgewählt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten kann: selbst machen, mit Unterstützung machen oder die Verantwortung abgeben. Sämtliche Optionen sind von gleichem Wert und orientieren sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Entscheidungsträger:innen Der BusinessBaumarkt lädt nicht zu einem Pitch ein, sondern zu einem Gespräch. Um ein Umdenken und eine neue Vorgehensweise, welche die Unternehmen wieder zukunftsfähig macht.

Ciao Werbeagentur.

Ciao Marketingagentur.

Ciao Kreativagentur.

Hallo BusinessBaumarkt - Eines für alles – insbesondere für Menschen, Firmen und Generationen.

Legal Disclaimer:

