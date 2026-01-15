Jobrapido lancia Jobespresso, la soluzione unica per il recruitment marketing di job board, agenzie e datori di lavoro
Jobrapido lancia Jobespresso, la soluzione unica di recruitment marketing pensata per fornire candidati di alta qualità in modo più rapido ed efficiente.
Un mercato in trasformazione
Il mercato del recruitment advertising sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Job board, agenzie e datori di lavoro devono oggi gestire un numero crescente di canali, garantire sempre maggiore trasparenza e performance, e adattarsi a un pubblico di candidati in rapido cambiamento.
Mentre i Boomer restano prevalentemente sulle job board tradizionali, la Gen X alterna portali e ricerca diretta, i Millennial utilizzano più piattaforme e la Gen Z privilegia social, video e nuovi ambienti digitali. Per chi gestisce il recruitment marketing, questo significa presidiare un funnel molto più ampio, complesso e imprevedibile rispetto al passato.
È in questo contesto che nasce Jobespresso: una piattaforma unica che gestisce per conto delle aziende clienti l’intero ciclo del recruitment marketing. Dalla promozione multicanale fino alla candidatura qualificata e valutata in base alla sua coerenza con la posizione di riferimento, Jobespresso permette di ridurre la complessità operativa e migliorare in modo concreto la qualità dei risultati delle campagne.
«Dove vanno i candidati, le aziende seguono», spiega Rob Brouwer, CEO di Jobrapido. «Jobespresso nasce proprio per questo: aiutare job board, agenzie e datori di lavoro a stare al passo con il comportamento dei jobseeker attraverso un’unica piattaforma che amplia la reach, migliora le performance e porta finalmente chiarezza su cosa funziona davvero».
Dalla fonte alla qualità del candidato: un unico flusso misurabile
Jobespresso unifica pianificazione, distribuzione e ottimizzazione delle campagne su search, social, display e siti partner, utilizzando i dati proprietari del marketplace globale di Jobrapido, con oltre 120 milioni di jobseeker, come benchmark per guidare e massimizzare gli investimenti media.
Il cuore della piattaforma è la connessione diretta tra candidatura e fonte di provenienza: ogni candidatura viene automaticamente collegata al canale che l’ha generata, permettendo di misurare in modo affidabile non solo il volume, ma soprattutto la qualità reale dei risultati prodotti da ciascun canale.
Grazie a questo collegamento diretto, Jobespresso non si limita a distribuire annunci, ma ottimizza le campagne in modo data-driven, attivando e privilegiando le fonti che portano i candidati più in linea con le posizioni aperte.
Rankrapido: dalla candidatura al giusto candidato
All’interno di questo flusso, la tecnologia proprietaria AI-Driven RankRapido analizza ogni singola candidatura valutando il livello di compatibilità tra profilo del candidato e requisiti del ruolo. Il sistema assegna un punteggio e fornisce una vista chiara e dettagliata di quanto ciascun candidato sia in linea con la posizione.
Questo permette a job board, agenzie e datori di lavoro di confrontare la qualità delle candidature tra fonti diverse e identificare rapidamente i profili più adatti alla posizione offerta.
La piattaforma garantisce inoltre massima trasparenza attraverso dashboard chiare e personalizzate, che offrono insight dettagliati sull'andamento delle campagne e sulla qualità dei candidati per ogni canale.
Il risultato è un recruitment marketing più efficace, che permette di ottimizzare la distribuzione degli annunci in base a risultati reali, misurabili e basati sulla qualità e non su click o volumi.
I primi partner hanno già registrato risultati concreti:
• Riduzione del 25% del costo per candidatura
• +35% di candidature qualificate
• 80% di tempo in meno per setup e gestione delle campagne
Un nome storico che torna, per il mercato globale
Jobespresso riprende uno dei primi nomi storici di Jobrapido, un’azienda nata in Italia quasi vent’anni fa e oggi attiva in oltre 58 Paesi nel mondo. Oggi ritorna come soluzione globale per affrontare le nuove complessità del recruitment marketing, mantenendo la promessa di offrire candidati di qualità in modo rapido e con maggiore controllo per job board, agenzie e datori di lavoro.
Jobespresso è disponibile da subito in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.
Informazioni su Jobrapido
Jobrapido è leader globale nella ricerca di lavoro e nel recruitment programmatico, ridefinisce il modo in cui le persone trovano lavoro e i recruiter individuano talenti. Presente in 58 Paesi, il marketplace mette in contatto oltre 120 milioni di utenti registrati con annunci di lavoro pertinenti, sfruttando dati proprietari e l’avanzata Smart Intuition Technology™, supportata da soluzioni AI, per garantire un matching preciso, veloce e su larga scala tra candidati e opportunità.
Jobespresso è la nuova proposta di Jobrapido: un servizio completo di recruitment marketing che sfrutta il suo marketplace globale e si avvale di una tecnologia programmatica pluripremiata. Pensato per job board, agenzie, media buyer e aziende, Jobespresso consente di raggiungere candidati qualificati on demand su job board, aggregatori, social network, search e display.
Fondata nel 2006 e con sede centrale a Milano, Jobrapido fa parte di Symphony Technology Group (STG) dal 2014.
https://corporate.jobrapido.com/it/
https://corporate.jobrapido.com/it/jobespresso/
Ufficio Stampa: communication@jobrapido.com
Press Office
Jobrapido
+39 02 726251
communication@jobrapido.com
STRONG CANDIDATES, SERVED FAST.
