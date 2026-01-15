INFLATION, POUVOIR D’ACHAT, VOYAGES : PALMARÈS DES PRODUITS QUI FONT VRAIMENT LA DIFFÉRENCE POUR LES CANADIENS EN 2026

Milesopedia logo Palmarès 2026 Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de Milesopedia

Découvrez les meilleures cartes de crédit, comptes bancaires et programmes de fidélité selon le Palmarès 2026 Milesopedia pour maximiser votre pouvoir d'achat.

Les Canadiens veulent plus qu’un bon calcul ou un taux de change avantageux. Ils cherchent des cartes utiles, cohérentes avec leur quotidien et adaptées à la réalité économique actuelle.” — Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de Milesopedia.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que le coût de la vie demeure une préoccupation centrale pour les ménages, la question n’est plus seulement « comment consommer moins », mais comment tirer le meilleur parti de chaque dollar dépensé, au quotidien comme en voyage. Dans cette perspective, le bon choix de carte de crédit, de programme de récompenses ou de compte bancaire constitue un véritable levier stratégique pour reprendre le contrôle de son budget.Pour aider les consommateurs à faire les meilleurs choix, Milesopedia, la référence des programmes de récompenses et des cartes de crédit au Canada, dévoile aujourd’hui la 5ᵉ édition de son Palmarès 2026 des meilleurs programmes de fidélité, cartes de crédit et comptes bancaires au Canada, mettant en lumière les solutions les plus avantageuses sur le marché. Ce classement s’appuie sur une analyse technique approfondie, sur les données d’utilisation de son réseau de comparateurs , ainsi que sur les votes et opinions de sa communauté de plus de 80 000 membres à travers les différents canaux.UN PALMARÈS ANCRÉ DANS LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DES CANADIENSDans un contexte de taux d’intérêt élevés et d’inflation persistante sur les postes clés (alimentation, essence, transport, voyages), les consommateurs se tournent vers des produits offrant des remises ciblées, une grande flexibilité d’utilisation et des protections solides. En 2026, c’est la valeur réelle qui prime : fini les cartes au marketing séduisant et aux récompenses inaccessibles. Les lauréats de cette année se distinguent par leur capacité à générer des économies concrètes et des avantages accessibles et tangibles au quotidien.UNE MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE ET TRANSPARENTEComme chaque année, l’équipe Milesopedia a passé en revue l’ensemble des cartes de crédit, programmes de récompenses et comptes bancaires offerts aux Canadiens, selon trois axes :Une analyse technique approfondie (taux d’accumulation, frais, assurances, flexibilité de conversion, valeur des récompenses) ;L’expérience terrain de l’équipe Milesopedia, qui détient plus de 50 cartes en portefeuille ;Les données comportementales et préférences de la communauté, issues de ses outils de comparaison, de ses groupes privés de consommateurs et d’un vote populaire tenu en décembre 2025.En 2026, la tendance est claire : les cartes spécialisées par type de dépense sont de plus en plus recherchées, car elles permettent d’optimiser chaque achat sans complexité.DES DISTINCTIONS QUI REFLÈTENT LA VALEUR CONCRÈTE POUR LES UTILISATEURSÀ l’issue de cette analyse, 19 prix ont été décernés aux cartes de crédit et 5 aux services bancaires, mettant en avant les produits offrant le meilleur rapport valeur/coût.Également, 7 « Coups de cœur de la communauté Milesopedia » ont été élus à l’issue d’un vote populaire entre le 15 novembre et le 15 décembre 2025, récompensant 3 cartes de crédit et 4 programmes de fidélité plébiscités par les utilisateurs.LES LAURÉATS 2026 : FOCUS SUR LES GRANDS GAGNANTSLe Palmarès 2026 marque un net regain d’intérêt pour les cartes de crédit offrant des remises ciblées, à l’image de la Carte American Express Or de la Banque Scotia, qui s’illustre comme la meilleure carte pour l’épicerie. Avec 6 points par dollar chez IGA et Sobeys et 5 points dans les autres grandes chaînes d’épicerie, elle s’impose comme une alliée de choix pour les familles et les foyers attentifs à leur pouvoir d’achat. La flexibilité de rachat des points, combinée à une excellente couverture voyage, en fait une carte complète.Autre incontournable de cette édition, la Carte Dividendes CIBC Visa décroche la palme de la meilleure carte de remise en argent sans frais annuels. Grâce à son 2 % de remise en argent sur l’épicerie et 1 % sur les transports, restaurants et paiements récurrents, elle offre une rentabilité immédiate sans frais à assumer. Un choix judicieux pour ceux qui souhaitent rentabiliser leurs dépenses quotidiennes dès le premier dollar dépensé.Découvrez le Palmarès 2026 complet et tous les détails des cartes, programmes et comptes bancaires récompensés sur milesopedia.com UN GUIDE POUR MIEUX CONSOMMER EN 2026Dans un monde où chaque décision financière compte, le Palmarès Milesopedia 2026 se positionne comme un repère fiable, accessible et indépendant, pour aider les Canadiens à reprendre le contrôle de leur budget, sans sacrifier leur pouvoir d’achat ni leurs envies de voyage.« Le marché regorge d’offres, mais toutes ne se valent pas. Notre objectif est de simplifier l’univers des récompenses et des produits financiers pour que chaque Canadien puisse y voir clair et en tirer un avantage concret, quelles que soient ses habitudes ou ses priorités », conclut Audrey Voisine, vice-présidente de Milesopedia.- 30 -RENSEIGNEMENTSMilesopediamedia@milesopedia.comSalle de presseÀ PROPOS DE MILESOPEDIAFondée en 2015 à Montréal, Milesopedia est la principale plateforme bilingue canadienne dédiée aux programmes de fidélité, cartes de crédit et comptes bancaires. Sa mission : rendre les produits financiers plus accessibles et rentables pour les consommateurs, en vulgarisant les options disponibles et en aidant chacun à maximiser ses récompenses, ses économies et ses projets de voyage. Indépendante et éducative, l’entreprise rejoint chaque mois plus de 2 millions de Canadiens via ses comparateurs, ses contenus pédagogiques, ses communautés privées et ses infolettres. Ses outils de comparaison sont utilisés en marque blanche par de nombreux médias et organisations, dont Protégez-Vous, François Charron, Le Journal de Montréal, Educfinance, Retraite 101, Le Jeune Retraité, The Canadian Jetsetter, RedFlagDeals (VerticalScope Inc.), RewardsMD, Fatima Flying Free, Miles Beyond Borders et MileFlying, permettant de recommander des produits adaptés au profil de chaque utilisateur tout en promouvant un usage responsable des produits financiers. Reconnue pour son expertise unique et son rôle de référence dans le domaine, Milesopedia a célébré son 10e anniversaire en 2025, en élargissant sa portée grâce à des plateformes dédiées en France et aux États-Unis, offrant aux voyageurs et consommateurs internationaux des solutions pour optimiser leurs dépenses et leurs points. Avec une communauté engagée et une approche axée sur les résultats, Milesopedia accompagne les consommateurs à tirer le meilleur parti de leurs finances et récompenses, tout en offrant un partenaire fiable aux entreprises souhaitant développer leur acquisition de clients.

