Exapro annonce un Management Buy-Out pour créer de la valeur à long terme sur le marché des machines d’occasion

Thomas Bordier, Président d’Exapro SAS, et Robin Mallein, Directeur Général

Exapro annonce la finalisation d’un Management Buy-Out fin 2025, marquant une nouvelle étape dans ses 25 ans d’activité sur le marché des machines d’occasion.

SAUMUR, FRANCE, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Le marché des machines industrielles d’occasion, estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros, joue un rôle essentiel pour les industriels. Il permet de prolonger la durée de vie des équipements et de rendre les machines plus accessibles à des entreprises de toutes tailles.Dans la pratique, acheter ou vendre des machines industrielles d’occasion reste pourtant complexe. Les acheteurs peinent souvent à évaluer l’état réel des équipements, tandis que les vendeurs rencontrent des difficultés pour fixer un prix juste. À cela s’ajoutent la gestion des contacts, les délais de négociation et, lorsque les opérations impliquent plusieurs pays, les processus deviennent encore plus complexes et plus longs pour l’ensemble des parties.Afin de mieux répondre à ces enjeux et d’accélérer la mise en œuvre de sa vision à long terme, Exapro a finalisé un Management Buy-Out (MBO) aboutissant à une prise de contrôle de l’entreprise par ses actionnaires opérationnels. Cette structure garantit une indépendance stratégique et un alignement durable avec les besoins des industriels, des revendeurs et des maisons de vente aux enchères à l’échelle mondiale, tout en permettant des investissements continus dans le développement produit et la qualité des services.« Ce Management Buy-Out garantit l’indépendance d’Exapro et la cohérence de sa trajectoire à long terme », explique Thomas Bordier, Président d’Exapro SAS. « Dans un marché où la confiance et l’expertise sont déterminantes, rester une entreprise détenue par ses dirigeants nous permet de prendre des décisions dans l’intérêt des professionnels, sur la durée. »Une gouvernance pensée pour mieux servir les clientsDans le prolongement de cette opération, Exapro fait évoluer sa gouvernance pour accompagner plus efficacement le développement de ses produits et services. Robin Mallein, présent au sein de l’entreprise depuis 2011 et disposant d’une connaissance approfondie de l’ensemble de l’activité, est nommé Directeur Général.« Nos clients recherchent des outils efficaces et fiables pour réaliser leurs transactions en toute confiance », déclare Robin Mallein, Directeur Général d’Exapro. « Ce nouveau chapitre nous permet d’avancer plus vite, de renforcer nos plateformes et d’apporter davantage de valeur à des professionnels qui opèrent sur un marché très internationalisé. »Répondre aux problématiques concrètes des professionnels du marchéLa mission d’Exapro demeure inchangée : mettre en relation acheteurs et vendeurs de machines industrielles d’occasion, accompagner les professionnels du secteur grâce à des outils et services dédiés, et réduire les frictions dans les transactions via une approche pragmatique et centrée sur les besoins des clients.Avec une visibilité en progression constante et des ambitions clairement définies pour l’avenir, Exapro aborde cette nouvelle phase avec un objectif central : créer de la valeur durable pour le marché mondial des machines industrielles d’occasion.À propos d’ExaproFondée en 2000, Exapro est une marketplace internationale spécialisée dans les machines industrielles d’occasion. La plateforme met en relation acheteurs et vendeurs à travers le monde et couvre de nombreux secteurs industriels via son site www.exapro.fr Exapro accompagne industriels, revendeurs et maisons de vente aux enchères grâce à des outils et services conçus pour faciliter les transactions internationales, avec un objectif constant : réduire les frictions, améliorer la transparence et prolonger la durée de vie des équipements industriels d’occasion.

