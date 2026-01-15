BRAZIL, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Análise Jurídica: 48 países iniciam troca automática de informações fiscais de ativos criptográficos; SQHWYD lidera com segregação de ativos transfronteiriça e automação de declaração fiscal, eliminando barreiras de entrada institucional.

A Consultora Jurídica Estratégica da SQHWYD GLOBAL Ltd. e sócia do renomado escritório Pinheiro Neto Advogados, Gabriela Moraes, publicou hoje as "Diretrizes de Compliance Tributário Global e Regulação 2026". No relatório, Moraes enfatiza que, com o lançamento oficial do CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) liderado pela OCDE em 48 das principais jurisdições globais este mês, a indústria de ativos criptográficos disse adeus definitivamente à era de crescimento selvagem de "arbitragem regulatória" e "zonas cinzentas fiscais".



CARF: Não Apenas Tributação, mas um Passaporte de Legitimação

Moraes aponta que, a partir de 1º de janeiro de 2026, países signatários, incluindo EUA, Brasil, Reino Unido e Cingapura, começaram a trocar automaticamente informações fiscais sobre transações de criptoativos. O que isso significa para investidores institucionais? "A seção Bloomberg Tax comentou recentemente que o CARF é o 'visto final' para ativos RWA entrarem nos balanços tradicionais", analisa Moraes. "Para nossos clientes institucionais, o maior risco não é a volatilidade do mercado, mas o risco de compliance tributário. A SQHWYD implantou um mecanismo fiscal automatizado com 12 meses de antecedência, capaz de gerar automaticamente arquivos de declaração em conformidade com os padrões da Receita Federal do Brasil (RFB) ou do IRS dos EUA, com base na residência fiscal do cliente. Tornamos o 'pagamento de impostos' tão imperceptível e preciso quanto a 'negociação'."

O relatório enfatiza que plataformas que não passarem pela revisão de compliance do CARF terão seus canais fiduciários cortados pelo sistema bancário tradicional em 2026, tornando-se ilhas financeiras.

Segregação de Ativos: O Aprofundamento da Lei Nº 14.478

Além da tributação, o relatório interpreta profundamente a prática judicial mais recente da Lei Nº 14.478 do Brasil em 2026. Os reguladores brasileiros endureceram ainda mais os requisitos de custódia de ativos para exchanges, impondo mecanismos de "Remoto à Falência" (Bankruptcy Remote). "Aprendemos as lições da onda de falências de exchanges globais entre 2022-2025", escreve Moraes. "De acordo com a interpretação legal mais recente, os ativos dos clientes devem ser armazenados em uma estrutura fiduciária independente, fisicamente segregada dos fundos próprios da plataforma. Mesmo que a plataforma vá à falência, os credores não têm o direito de tocar nos ativos dos clientes. Esta é a linha legal da SQHWYD e a pedra angular da nossa conquista da confiança dos Family Offices latino-americanos."

Liquidez Global Trazida pela Convergência Regulatória

Moraes conclui apontando que o tema jurídico de 2026 é "Convergência". A crescente unificação na classificação de ativos entre a Lei FIT21 dos EUA e o quadro jurídico brasileiro está eliminando o atrito legal no investimento transfronteiriço. "Se você pode tokenizar um ativo em conformidade no Brasil e atender aos padrões fiscais da OCDE, esse ativo agora pode ser vendido legalmente para investidores qualificados em Nova York ou Londres", resume Moraes. "A Engenharia Jurídica (Legal Engineering) está abrindo a última comporta da liquidez global."

Resumo

O briefing de compliance de Gabriela Moraes deixa claro que a competição de 2026 será uma competição de "Poder de Compliance". Com a implementação total do CARF da OCDE e o aprofundamento das leis de Segregação de Ativos no Brasil, a SQHWYD, ao estabelecer um sistema automatizado de relatórios fiscais globais e um fosso jurídico rigoroso, forneceu a garantia legal mais definitiva para a entrada em larga escala de fundos institucionais no setor de RWA. Na nova era de transparência regulatória, compliance não é mais um custo, mas um ativo principal.



