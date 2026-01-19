Warum immer mehr Deutsche 2026 karibische Staatsbürgerschaften wählen – und was der Wehrdienst damit zu tun hat

Warum sich immer mehr Deutsche 2026 für eine karibische Staatsbürgerschaft entscheiden – und was der Wehrdienst damit zu tun hat Karibischer Pass durch Investition

Warum sich immer mehr Deutsche 2026 für eine karibische Staatsbürgerschaft entscheiden – und was der Wehrdienst damit zu tun hat

Das Interesse deutscher Staatsangehöriger an einem karibischen ‚Plan B‘ ist längst ein stabiler Trend. Wir teilen unsere Analysen und Einblicke daher mit Medien und Mandanten” — Zlata Erlach

BERLIN, GERMANY, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Immigrant Invest verzeichnet ein stetig wachsendes Interesse deutscher Staatsangehöriger an Programmen für eine Staatsbürgerschaft durch Investition in der Karibik . Laut Beobachtung des Unternehmens zeichnete sich dieser Trend bereits deutlich vor der aktuellen Diskussion über eine Reform des Wehrdienstes in Deutschland ab – wird nun aber zusätzlich verstärkt.Hintergrund: Nachfrage vor der WehrdienstreformDeutsche Investoren treffen Entscheidungen zur Staatsbürgerschaft mit derselben Sorgfalt, die sie auch beim Vermögensmanagement walten lassen. Die Frage einer zweiten Staatsbürgerschaft wird in der Regel über Jahre hinweg im Zusammenhang mit Nachfolgeplanung, internationaler Strukturierung und familiären Zielen erörtert. Solche Entscheidungen sind wohlüberlegt – selten reaktiv.Für deutsche Staatsangehörige geht es bei einer karibischen Staatsbürgerschaft nicht um eine Erweiterung der visafreien Reisemöglichkeiten. Mobilität wird als logistische Flexibilität verstanden – sie ermöglicht es, sich bei veränderten privaten oder beruflichen Lebensumständen rasch anzupassen und die Abhängigkeit von einem einzelnen Rechtsstatus zu verringern.Vermögende Personen betrachten eine zweite Staatsbürgerschaft oft im Kontext internationaler Steuerplanung und Vermögenssicherung. Im Fokus stehen rechtssichere Strukturierung und Diversifizierung – ähnlich der Streuung von Vermögenswerten zur Risikominimierung.Wehrdienst-Debatte in Deutschland als BeschleunigungsfaktorDie jüngsten Diskussionen in Deutschland über mögliche Änderungen beim Wehrdienst haben das öffentliche Bewusstsein für persönliche Freiheit und zukünftige Verpflichtungen geschärft. Selbst ohne konkrete Gesetzesänderungen beeinflusst bereits die Debatte, wie Menschen über langfristige Risiken nachdenken. Gerade vermögende Privatpersonen reagieren zunehmend proaktiv.„Die aktuelle Debatte hat keine neue Nachfrage geschaffen. Was wir beobachten, ist eine Beschleunigung von Entscheidungen, die bereits zuvor geplant waren. Mandanten, die ursprünglich später handeln wollten, ziehen ihre Pläne nun vor“, sagt Zlata Erlach, Leiterin des österreichischen Büros von Immigrant Invest.Für viele deutsche Investoren hat eine zweite Staatsbürgerschaft die Funktion einer Versicherung. Sie muss womöglich nie aktiv genutzt werden – ihr Wert liegt in der Verfügbarkeit. Diese Denkweise ist typisch für Menschen mit professionellem Risikomanagement.Einige Investoren betrachten eine zweite Staatsbürgerschaft auch als Schutzmaßnahme gegenüber politischen oder militärischen Risiken – selbst wenn solche Szenarien aktuell unwahrscheinlich erscheinen. Für Familien steht häufig die Zukunft der Kinder im Vordergrund: Es geht darum, langfristige Optionen offen zu halten.Einblicke in die Mandantschaft: Profile laut Beobachtung von Immigrant InvestUnternehmer und Geschäftsinhaber. Diese Mandanten sind meist international tätig und legen Wert auf uneingeschränkte Mobilität. Eine Staatsbürgerschaft hilft ihnen, sich bei der Führung von Unternehmen, Personal und Investitionen nicht auf eine einzelne Jurisdiktion verlassen zu müssen. Die Entscheidung fällt häufig im Zusammenhang mit der Unternehmensstrukturierung.Führungskräfte und leitende Angestellte. Manager auf hoher Ebene setzen oft auf Flexibilität. Sie möchten die Möglichkeit haben, rasch umzuziehen, wenn sich berufliche oder familiäre Anforderungen ändern. Eine zweite Staatsbürgerschaft beseitigt viele administrative Hürden, die solche Entscheidungen verzögern.Familienorientierte Investoren. Familien stellen häufig die Zukunft ihrer Kinder in den Mittelpunkt. Eine Staatsbürgerschaft eröffnet alternative Wohnsitzmöglichkeiten und Lebensmodelle. Für diese Mandanten steht weniger das Heute im Fokus – vielmehr geht es darum, Zukunftssicherheit für die nächste Generation zu wahren.Karibische Staatsbürgerschaftsprogramme bei deutschen Antragstellern besonders gefragtBei deutschen Antragstellern zählen die Programme von St. Kitts und Nevis, Dominica sowie Antigua und Barbuda zu den beliebtesten in der Karibik. Alle drei Programme bieten zwei Hauptwege zur Staatsbürgerschaft: eine Zuwendung an einen staatlichen Fonds oder den Erwerb einer genehmigten Immobilie.St. Kitts und Nevis betreibt das weltweit älteste Programm für eine Staatsbürgerschaft durch Investition, das bereits 1984 ins Leben gerufen wurde. Investoren schätzen den guten Ruf, die verlässliche Bearbeitung, den stabilen Rechtsrahmen und die Vererbbarkeit.Dominica wird häufig aufgrund seiner Kosteneffizienz gewählt. Es ist das günstigste Programm in der Region mit einer Mindesteinlage von $200.000 und überzeugt durch klare Vorgaben, transparente Abläufe und vererbbare Staatsbürgerschaft.Antigua und Barbuda ist vor allem bei Großfamilien beliebt – dank einer Option, die speziell für Familien mit sechs oder mehr Personen konzipiert wurde. Die Zuwendung an eine Hochschule gilt als besonders vorteilhaft.„Wir beobachten, dass das Interesse deutscher Staatsangehöriger an einem karibischen ‚Plan B‘ längst zu einem stabilen Trend geworden ist. Deshalb sind wir bereit, unsere Analysen und Markteinblicke sowohl mit Medien als auch mit Mandanten zu teilen“, erklärt Zlata Erlach.Über Immigrant InvestImmigrant Invest ist ein lizenzierter Agent für Programme zur karibischen Staatsbürgerschaft durch Investition. Die Rechtsanwälte verfügen über umfassende Kenntnisse im Migrationsrecht und begleiten Antragsteller seit 2006 während des gesamten Prozesses zur Erlangung der Staatsbürgerschaft.

