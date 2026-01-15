‘Innovation Germany’ zeigt das Engagement von argenx für die Versorgung von Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen.

MUNICH, GERMANY, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Eines der führenden Biotech-Unternehmen Europas treibt durch Zusammenarbeit und Partnerschaften Präzisionstherapien für Autoimmunerkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf voranargenx SE (Euronext & Nasdaq: ARGX), ein globales Biotech-Unternehmen, das sich für die Verbesserung des Lebens von Menschen mit schweren Autoimmunerkrankungen einsetzt, wird in der Kampagne „Innovation Germany“ vorgestellt – einer Dokumentarserie von „Die Welt“, die die transformative Kraft von Innovationen in der modernen Geschäftswelt beleuchtet. Die Folge thematisiert den Ansatz von argenx, mit Wissenschaftler:innen und weiteren Kooperationspartner:innen im Gesundheitssystem zusammenzuarbeiten, um neuartige Präzisionstherapien für Autoimmunerkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf zu entwickeln und bereitzustellen.Sehen Sie sich die Kampagne hier live an.„Autoimmunerkrankungen haben enorme Auswirkungen auf das gesamte Leben der Patient:innen und beeinträchtigen sie körperlich, emotional und psychisch. Und natürlich ist es nicht nur der Erkrankte selbst, der mit der Erkrankung lebt. Oft müssen Familienmitglieder die Rolle des Pflegenden übernehmen. Das kann erhebliche Auswirkungen auf ihre Arbeitsfähigkeit und die Ausübung wichtiger Aktivitäten haben“, sagte Detlef Wolff, Geschäftsführer von argenx Deutschland.argenx kombiniert Antikörper-Engineering in starken Kooperationen mit Wissenschaftler:innen, die auf die Erkrankung spezialisiert sind. Ziel ist es, wirksame Präzisionsmedikamente zu entwickeln und bereitzustellen. Dahinter steht die Überzeugung, dass dieser Ansatz dazu beitragen wird, unerfüllte Bedürfnisse, die trotz bestehender Behandlungsmöglichkeiten weiterhin bestehen, zu adressieren.„Wir verfolgen einen sehr wissenschaftlichen Ansatz, um die zugrunde liegende Biologie dieser schweren Autoimmunerkrankungen zu entschlüsseln. In der Vergangenheit haben wir breit wirksame Immunsuppressiva eingesetzt, wie sie auch bei Transplantationen verwendet werden. Heute sind wir in der Lage, Präzisionsmedikamente zu entwickeln, die gezielt an bestimmten Stellen ansetzen, ohne die Patient:in umfassend immunsupprimierend zu behandeln. „Das Ergebnis ist eine völlig andere Situation: ein zielgerichtetes Medikament mit gutem Sicherheitsprofil“, so Tim Van Hauwermeiren, CEO von argenx.Das 2008 gegründete Unternehmen verfolgt einen breit angelegten und umfassenden Ansatz für Kooperationen und untersucht, wie diese Partnerschaften dazu beitragen können, die Innovationskraft des Unternehmens voranzutreiben, sei es durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Gesundheitsdienstleistern oder Patientenorganisationen.„Wir suchen ständig nach Partnerschaften, um unsere Innovationen voranzutreiben. Bei argenx betrachten wir das sehr breit gefächert, sei es durch frühe wissenschaftliche und akademische Partnerschaften zur Entwicklung unserer Medikamente, durch die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern und akademischen Einrichtungen oder durch die Arbeit mit Patientenorganisationen, um sicherzustellen, dass wir die Patient:innen hören und verstehen, was diese Patient:innen wirklich von ihren Medikamenten erwarten“, sagte Karen Massey, COO von argenx.Das Ziel von argenx ist es, bis zum Ende des Jahrzehnts das Leben von mindestens 50.000 Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen zu verändern, indem fünf Moleküle für mindestens zehn verschiedene Krankheiten entwickelt werden. Dieses ehrgeizige Ziel soll erreicht werden, indem das Unternehmen mit Demut den Patient:innen und Gesundheitsdienstleistern zuhört und mit weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Entwicklung von Medikamenten zusammenarbeitet, die das Leben von Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen wirklich verändern.Über argenxargenx ist ein globales Biotech-Unternehmen mit dem Ziel, das Leben von Menschen mit schweren Autoimmunerkrankungen weltweit zu verbessern. In Zusammenarbeit mit führenden akademischen Forschern im Rahmen des Immunology Innovation Program (IIP) setzt sich argenx für bahnbrechende wissenschaftliche Innovationen in der Immunologie ein. argenx hat den ersten zugelassenen Blocker des neonatalen Fc-Rezeptors (FcRn) entwickelt und vermarktet diesen. Das Unternehmen evaluiert dessen breites Potenzial bei mehreren schweren Autoimmunerkrankungen und treibt gleichzeitig die Entwicklung verschiedener hochdifferenzierter Produktkandidaten voran.Weitere Informationen finden Sie unter www.argenx.com und www.myargenx.de

