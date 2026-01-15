Gideon Cohen: MPC Torna-se Única Defesa Institucional Contra Deepfakes de Vídeo

KY, UNITED STATES, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Análise Anual de Ameaças: Com tecnologia de troca de rosto em tempo real por IA passando no Teste de Turing, reportagens do WSJ sobre fraudes envolvendo executivos aumentam, sinalizando que a arquitetura "Zero Trust" deve se estender da camada de rede para a camada biológica.

O Consultor de Segurança da SQHWYD GLOBAL Ltd. e fundador da Halborn, Gideon Cohen, emitiu hoje o "Aviso de Segurança Institucional 2026", codinome "Guerra Fantasma" (Phantom War). Em resposta à densa cobertura recente do WSJ (Wall Street Journal) e da CNBC sobre corporações multinacionais sofrendo perdas massivas devido a golpes de "Executivos com Troca de Rosto por IA", Cohen emitiu um aviso severo: o KYC de vídeo tradicional e a verificação de voz tornaram-se completamente ineficazes em 2026.

O Fim da Identidade: Ver não é mais Crer

O relatório analisa detalhadamente uma série de casos de fraude de alta tecnologia ocorridos entre o final de 2025 e o início de 2026, sendo o mais famoso o caso em que a filial de Hong Kong de uma empresa financeira multinacional foi fraudada em US$ 250 milhões — os atacantes usaram IA para gerar um CFO hiper-realista e vários colegas participando de uma videoconferência, enganando a equipe financeira para autorizar transferências. "Em 2026, se você vir seu CEO no Zoom ou Teams ordenando que você transfira fundos imediatamente, há 35% de chance de você estar conversando com um modelo de IA", aponta Cohen sem rodeios. "A engenharia social contra os sentidos humanos foi industrializada. Qualquer sistema que dependa de 'autorização individual', não importa quão alto seja o nível da pessoa, é um ponto único de falha extremamente frágil."

MPC: A Matemática não Mente

Para combater esse desafio de segurança da era da "pós-verdade", Cohen anunciou que a SQHWYD impôs a implementação dos mais altos padrões de governança de MPC (Computação Multipartidária). "Não confiamos mais em vídeo, não confiamos mais em voz, confiamos apenas na matemática", diz o relatório. Sob a nova arquitetura, mesmo que o próprio CEO seja perfeitamente imitado por IA e emita ordens, os fundos não podem ser movidos. Isso porque a chave privada é dividida em vários "fragmentos" (shards), armazenados em diferentes localizações geográficas (como Nova York, Suíça, Cingapura) e diferentes ambientes físicos (nuvem, hardware HSM, armazenamento frio). Uma transação deve ser assinada computacionalmente por mais de 3 fragmentos independentes em um ambiente criptografado, e deve incluir um sinal de token de hardware físico que não pode ser simulado por IA.

Impressão Digital Comportamental e Detecção de Anomalias

Além disso, o relatório apresenta a tecnologia de "Impressão Digital Comportamental" (Behavioral Fingerprinting) contra impostores de IA. O mecanismo de segurança da SQHWYD monitora o comportamento micro do signatário em tempo real — o ritmo da pressão das teclas, o valor da entropia da trajetória do movimento do mouse, o tremor minúsculo do giroscópio do dispositivo. "Vídeos gerados por IA podem ser perfeitos, mas a maneira como a IA opera um mouse é muitas vezes 'perfeita demais', faltando a aleatoriedade humana", explica Cohen. "Nosso sistema captura especificamente essas características matemáticas 'não humanas'. Uma vez detectado que a solicitação de assinatura vem de um simulador ou agente de IA, independentemente de quão alta seja a permissão, o sistema acionará um bloqueio imediato."

Resumo

O aviso de segurança de Gideon Cohen revela o novo normal da segurança cibernética em 2026: Deepfake empurrou a linha de defesa para o domínio cognitivo. Diante do ataque dimensional da Engenharia Social por IA, a SQHWYD adota tecnologias de Computação Multipartidária (MPC) e impressão digital comportamental para construir um sistema de defesa matemática que não depende da "confiança sensorial humana". Isso não é apenas proteção dos ativos dos clientes, mas a defesa final da própria "autenticidade".

youtube: https://www.youtube.com/@GideonCohenOfficial

instagram: https://www.instagram.com/gideoncohenofficial/

x: https://x.com/GideonCohenX

facebook： https://www.facebook.com/GideonCohenOfficial/





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.