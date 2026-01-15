AFC PRIME und CompanionAI: Innovation in Schadenmanagement und der Kfz-Flottenversicherung

HAMBURG, GERMANY, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Der Kfz-Flottenmarkt steht seit Jahren unter Druck: steigende Kosten, langwierige Reparaturprozesse und unzureichende Servicequalität belasten Unternehmen und Versicherer gleichermaßen. Auto Fleet Control (AFC) setzt hier neue Maßstäbe und etabliert sich als disruptiver Thought Leader der Branche. Mit den Lösungen AFC PRIME und CompanionAI werden Schadenmanagement, Risikosteuerung und Flottenversicherung grundlegend neu gedacht.Disruptive Innovation für den MarktDie vollintegrierte Lösung AFC PRIME – Predictive Risk, Insurance and Mobility Excellence vereint Versicherungs-, Schaden- und Risikomanagement in einem intelligenten Ansatz. Mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert AFC historische Schadendaten, unterscheidet zwischen echten Gefahren und Bagatellschäden und bietet eine maßgeschneiderte Absicherung genau dort, wo sie gebraucht wird. Damit schafft AFC Transparenz und Kostenkontrolle für Flottenbetreiber und Versicherer.Ein Alleinstellungsmerkmal von AFC ist die Kombination aus über 25 Jahren Erfahrung, technologischem Innovationsgeist und individueller Beratung. Basierend auf umfassendem Branchen-Know-how entwickelt das Unternehmen Konzepte, die exakt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Fuhrparks zugeschnitten sind.CompanionAI – Prozessumkehr als SchlüsselinnovationMit CompanionAI führt AFC einen Paradigmenwechsel im Schadenmanagement ein. Während der bisherige Standard vieler Anbieter auf nachträglichen Freigaben und unklaren Rechnungen beruhte, kehrt CompanionAI den Prozess vollständig um:- Früher: Schäden wurden allein auf Basis der Schilderung freigegeben, ohne belastbare Daten zu Kosten oder Alternativen. Werkstätten legten nach Tagen Kostenvoranschläge vor oder Kunden kümmerten sich selbst um Reparaturen und reichten Rechnungen nachträglich ein.-Heute mit CompanionAI: Bereits bei der Schadenmeldung erstellt CompanionAI automatisch einen verbindlichen Kostenvoranschlag, koordiniert den Werkstatttermin und synchronisiert die Regulierung mit der Aufwandseinschätzung. Der gesamte Ablauf wird dadurch transparent, planbar und innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.KI-gestützte Prozesse reduzieren die Schadenaufnahme von einer Woche auf zehn Minuten, senken die Zahl der Beteiligten von sieben auf zwei und schaffen eine Effizienz, die Fahrer, Werkstätten und Versicherer gleichermaßen begeistert.Branchenmacht durch Thought LeadershipAFC versteht sich nicht als klassischer Dienstleister, sondern als Gestalter des Marktes. Mit datengetriebenen Risikoanalysen werden Fahrercluster und Risikoprofile erstellt, die präventive Maßnahmen ermöglichen und die Sicherheit im Fuhrpark erhöhen. Werkstätten profitieren von einer neuen Qualität der Zusammenarbeit, Fuhrparks von zentralen Rahmenverträgen und Versicherer von klarer Kostenkontrolle.Pressekontakt Unternehmen:Helene Brunsteringmoin@autofleetcontrol.de

