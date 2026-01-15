ACUMEN präsentiert das zukunftsorientierte Mittelstandsunternehmen aus dem Süden Deutschlands: Schill

LAICHINGEN, GERMANY, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit der Verbindung seiner technischen Fähigkeiten und dem Blick für den Bedarf im Markt, fertigte der Ingenieur Otto Schill 1948 in einer Garage in Stuttgart eine kleine tragbare Kabeltrommel. Damit legte er den Grundstein für die weltweite Produktion von Kabeltrommeln und für das innovative Unternehmen, das auch heute durch besonderen Pioniergeist, Marktorientierung und Kundennähe geprägt ist.Handgefertigte Qualitätsprodukte Made im LändleDas familiengeführte Unternehmen produziert im baden-württembergischen Laichingen auf der Schwäbischen Alb, Kabeltrommeln, Kabelaufroller und Kabeltrommelsysteme, die weltweit in anspruchsvollen Umgebungen – von historischen Gebäuden bis zu Sportarenen – zuverlässig im Einsatz sind. Die Produkte von Schill vereinen dabei technische Präzision, Robustheit und Flexibilität, um den unterschiedlichsten Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.Standardprodukte und kundenspezifische SonderlösungenDie Kabeltrommeln von Schill reichen von Standardlösungen bis hin zu maßgeschneiderten Spezialanfertigungen und überzeugen international in anspruchsvollen Einsätzen. Dabei findet fast die gesamte Wertschöpfung unter einem Dach statt, bei der erfahrene Fachkräfte höchste Qualität, technische Präzision und flexible Anpassung an individuelle Anforderungen sicherstellen.Schill bietet für unterschiedlichste Branchen passgenaue Lösungen. Mit einer eigenen Entwicklungsabteilung stellt das Unternehmen sicher, dass jede Lösung technisch überzeugt, den Arbeitsalltag der Kunden erleichtert und das Vertrauen von Profis in Medienproduktion, Bauwesen oder Elektromobilität verdient.Schill stützt seinen Erfolg auf ein engagiertes Team von rund 70 Mitarbeitern, die mit Leidenschaft, Verantwortung und enger Zusammenarbeit die Werte des Unternehmens leben. Ihre Identifikation mit den Produkten und die gelebte Firmenkultur sorgen dafür, dass Technik und Innovation Hand in Hand mit Vertrauen, Professionalität und Kundenfokus umgesetzt werden.Kabeltrommeln im weltweiten EinsatzHeute, mehr als 75 Jahre nach der Firmengründung, hat sich das Unternehmen, welches in dritter Generation von Ingo Schill geführt wird, zu einem global aktiven Mittelständler entwickelt, der in 45 Ländern vertreten ist. Trotz des weltweiten Erfolgs ist Schill geprägt von Beständigkeit, Kundennähe und einem Innovationsgeist, der die Philosophie des Gründers bis heute lebendig hält.Die Dokumentation von ACUMEN wird exklusiv auf WELT TV am TT.MM.JJJJ ausgestrahlt und erreicht somit ein breites Publikumsspektrum. In der Mediathek ist die Dokumentation dann für 12 Monate zu finden.Für weitere Informationen jetzt auf SCHILL – PROFESSIONELLE KABELTROMMEL-SYSTEME vorbeischauen und Klick auf Instagram, LinkedIn oder Facebook.Facebook: (4) Facebook / schillkabeltrommelnLinkedIn: https://de.linkedin.com/company/schill-gmbh-&-co--kg Instagram: Instagram / schill_gmbhPressekontakt Unternehmen:Frau Anja MartensAssistenz der Geschäftsleitung und MarketingE-Mail: marketing@schill.deTel.: +49 (0) 711 / 578807-0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.