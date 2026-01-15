Merz Therapeutics präsentiert Innovationen in der Neurologie in neuer WELT.tv Dokumentation

FRANKFURT, GERMANY, January 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Merz Therapeutics, ein führendes, auf Neurologie spezialisiertes Pharmaunternehmen in Familienbesitz mit 117-jähriger Tradition, stellt in einer redaktionellen Kooperation mit WELT.tv im Rahmen der Reihe „Innovation Deutschland“ sein Therapieportfolio und Engagement zur Versorgung bislang unzureichend behandelter Erkrankungen vor.Über ein Drittel der Weltbevölkerung ist von einer neurologischen Erkrankung betroffen, die global zu den häufigsten Ursachen für Krankheit und Behinderung zählen.1 Bewegungsstörungen und neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson können grundlegende Funktionen wie Mobilität, Sprache und Schlucken beeinträchtigen – mit gravierenden Folgen für die Selbstständigkeit der Betroffenen. Trotz wachsender Aufmerksamkeit sind Diagnosewege oft lang, Versorgungsstrukturen fragmentiert und der Zugang zu Therapien weiterhin lückenhaft.„Die Neurologie gehört zu den komplexesten und gleichzeitig unterversorgtesten Bereichen der Medizin“, sagt Stefan König, CEO von Merz Therapeutics. „Unsere Mission ist es, sowohl Patient*innen als auch medizinisches Fachpersonal zu stärken – durch wissenschaftlichen Fortschritt, verbesserten Zugang zu innovativen Therapien und langfristige Lösungen für bessere Behandlungsergebnisse.“Merz Therapeutics mit Hauptsitz in Frankfurt am Main begegnet diesen Herausforderungen mit gezielten Therapielösungen, wissenschaftlicher Exzellenz und einem starken Fokus auf medizinische Weiterbildung und Nachhaltigkeit. Mit über 1.000 Mitarbeitenden in mehr als 80 Ländern baut das Unternehmen auf über ein Jahrhundert Erfahrung in der neurologischen Spezialversorgung, um innovative Lösungen und neue Therapieoptionen weltweit verfügbar zu machen.Die neue Folge von „Innovation Deutschland“ auf WELT.tv beleuchtet diese Arbeit. Führungskräfte wie Stefan König, CEO, Dr. Stefan Albrecht, Chief Scientific and Medical Officer, und Len Paolillo, President Region North Amerika, sprechen über Themen wie die Stigmatisierung neurologischer Erkrankungen, darüber, wie wichtig ein besserer Zugang zu medizinischer Versorgung für Betroffene ist, über Forschungsaktivitäten, Merz Therapeutics Engagement für unabhängige medizinische Fortbildung und geben Einblicke in die geplante strategische Geschäftsentwicklung und Partnerschaften des Unternehmens. Mehr über die Mission und das Wirken von Merz Therapeutics erfahren Sie in der neuen Dokumentation.Über Merz TherapeuticsMerz Therapeutics GmbH verfolgt das Ziel, bessere Behandlungsergebnisse für mehr Patient*innen zu ermöglichen. Dabei ergänzen sich wissenschaftliche Exzellenz und der Fokus auf das Patientenerleben. Mit Leidenschaft und Innovationskraft entwickelt das Unternehmen Therapien und Partnerschaften für bislang unzureichend versorgte Erkrankungen wie Bewegungsstörungen, neurodegenerative Erkrankungen und Lebererkrankungen.Merz Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist in über 80 Ländern aktiv. Das Unternehmen gehört zur Merz Group, einem privat geführten Familienunternehmen mit 117-jähriger Historie. Mit Engagement und Verantwortung gestaltet Merz Therapeutics die neurologische Versorgung zum Wohle von Patient*innen und Gesellschaft weiter. Weitere Informationen unter www.merztherapeutics.com ReferenzenGBD 2021, Lancet Neurology April 2024 (Lancet), and WHO News Release, March 2024 (WHO).Pressekontakt Unternehmen:Luke Mircea-WillatsHead of Communications and Strategic Affairsluke.mirceawillats@merz.ch

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.