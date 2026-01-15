CDPHE to send reminder texts and emails to families about measles, mumps, and rubella vaccines

Messages urge families to get their children vaccinated to stay safe and healthy

Denver (Jan. 14, 2026) — Beginning today, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email notifications to families of more than 61,000 children ages 4 to 6 years whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be overdue for a measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine.

The text messages will come from 45778 and read:

From CDPHE: According to our records, your child/children (4-6 yrs) may be overdue for their measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. The MMR vaccine is 97% effective and is the best way to protect your child from measles, which can cause serious and long-lasting health problems. With measles on the rise, contact a vaccine provider today: https://cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.



You can exempt your child/children from school-required vaccines. More info: https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:

Dear parent(s) and/or guardian(s),



According to state public health records, your child/children aged 4 to 6 years may be overdue for their measles, mumps and rubella (MMR) vaccine.



Measles is not just a rash. It’s a disease that can lead to respiratory failure, brain swelling, and even death. Measles spreads easily. It can hang around in the air for up to two hours and stays on surfaces, too. If one person has it, nine out of 10 unvaccinated people around them will get measles.

Measles is not just a rash. It’s a disease that can lead to respiratory failure, brain swelling, and even death. Measles spreads easily. It can hang around in the air for up to two hours and stays on surfaces, too. If one person has it, nine out of 10 unvaccinated people around them will get measles.

The MMR vaccine is 97% effective and is the best way to protect your child from measles which can cause serious and long-lasting health problems. With the rise of measles cases across the U.S., including in Colorado, now is the time to make sure your child is protected.

The MMR vaccine is 97% effective and is the best way to protect your child from measles which can cause serious and long-lasting health problems. With the rise of measles cases across the U.S., including in Colorado, now is the time to make sure your child is protected.

The MMR vaccine is easy to get. You can find it at doctor’s offices, community health centers, pharmacies, public health clinics, and some schools. Contact a vaccine provider or your local public health agency to make an appointment and learn more about which additional vaccine(s) might be recommended. To find a vaccine provider near you, visit: cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.

The MMR vaccine is easy to get. You can find it at doctor’s offices, community health centers, pharmacies, public health clinics, and some schools. Contact a vaccine provider or your local public health agency to make an appointment and learn more about which additional vaccine(s) might be recommended. To find a vaccine provider near you, visit: cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.

If your child/children are already up to date with their MMR vaccine, let us know by filling out this Google form. Be sure to attach a copy of their vaccine record. We are standing by to update their vaccination record in our Colorado Immunization Information System and will notify you by email when it has been updated.

If your child/children are already up to date with their MMR vaccine, let us know by filling out this Google form. Be sure to attach a copy of their vaccine record. We are standing by to update their vaccination record in our Colorado Immunization Information System and will notify you by email when it has been updated.

You can exempt your child/children from school-required vaccines. For more information, visit cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit CDPHE's Get a Copy of Your Immunization Records webpage.

Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, cover the cost of routine childhood vaccines, so you don't have to pay anything at providers that accept your health plan. Even if you don't have any health insurance, you can get recommended vaccines for free at one of nearly 600 vaccine providers statewide.

###

Los mensajes instan a las familias a vacunar a sus hijos para mantener a las comunidades de Colorado seguras y saludables

DENVER (14 de enero de 2026) — A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico a los padres y tutores de más de 61.000 niños de 4 a 6 años de edad cuyos registros en el Sistema de Información sobre Inmunización de Colorado muestran que su hijo/hijos puedan estar atrasados en la aplicación de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés).

Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:

De CDPHE: Según nuestros registros, puede que su(s) hijo(s) (de 4 a 6 anos) deban aplicarse la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (llamada MMR en ingles). La vacuna MMR tiene una eficacia del 97% y es la mejor manera de proteger a su hijo(s) del sarampión, que puede causar problemas de salud graves y duraderos. Ante el aumento de casos de sarampión, comuniquese con un proveedor de vacunas hoy. cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.



Ud. puede eximir a su(s) hijo(s) de las vacunas obligatorias en la escuela. Mas info: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:

Estimado(s) padre(s) y/o tutor(es),



Según los registros de salud pública de Colorado, es posible que a su(s) hijo(s) de 4 a 6 años les toque aplicarse la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (llamada MMR en inglés).



El sarampión no es solo una erupción cutánea. Es una enfermedad que puede provocar insuficiencia respiratoria, inflamación cerebral e incluso la muerte. Se propaga fácilmente. Puede permanecer en el aire hasta dos horas y mantenerse también en las superficies. Si una persona tiene sarampión, nueve de cada diez personas no vacunadas a su alrededor lo contraerán.



La vacuna MMR tiene una eficacia del 97% y es la mejor manera de proteger a su hijo(s) del sarampión, que puede causar problemas de salud graves y duraderos. Ante el aumento de casos de sarampión en todo Estados Unidos, incluido Colorado, ahora es el momento de asegurarse que su hijo(s) esté protegido.

La vacuna MMR tiene una eficacia del 97% y es la mejor manera de proteger a su hijo(s) del sarampión, que puede causar problemas de salud graves y duraderos. Ante el aumento de casos de sarampión en todo Estados Unidos, incluido Colorado, ahora es el momento de asegurarse que su hijo(s) esté protegido.

La vacuna MMR es fácil de conseguir. Puede encontrarla en consultorios médicos, centros de salud comunitarios, farmacias, clínicas públicas y algunas escuelas. Contacte a un profesional de salud o su agencia local de salud pública local para programar una cita y obtener más información sobre qué vacunas adicionales podrían ser recomendadas. Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted, visite: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.

La vacuna MMR es fácil de conseguir. Puede encontrarla en consultorios médicos, centros de salud comunitarios, farmacias, clínicas públicas y algunas escuelas. Contacte a un profesional de salud o su agencia local de salud pública local para programar una cita y obtener más información sobre qué vacunas adicionales podrían ser recomendadas. Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted, visite: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.

Si su(s) hijo(s) ya están al día con la vacuna MMR, háganoslo saber llenando este formulario de Google. Asegúrese de adjuntar una copia de su cartilla de vacunación. Estamos listos para actualizar su registro de vacunación en nuestro Sistema de Información de Vacunación de Colorado y le notificaremos por correo electrónico cuando este se haya actualizado.



Usted puede solicitar que su(s) hijo(s) sean exentos de las vacunas exigidas por la escuela. Para obtener más información, visite cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Acceda a su tarjeta de vacunación o a la de su hijo desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluyendo instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite cdphe.colorado.gov/immunization/copy-of-records.

La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y CHP+, cubren el costo de las vacunas de rutina para niños; usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que acepten su plan de salud. Incluso si no tiene seguro médico, puede obtener las vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado.

###