DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Enero 2026

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

Esperamos que tu 2026 haya comenzado de manera productiva. Aquí en el DC DMV estamos entusiasmados y listos para los meses que vienen, mientras nos preparamos para implementar nuevas iniciativas, mejorar nuestros procesos internos y optimizar la experiencia de los clientes del DMV para todos los residentes de DC, sin perder de vista nuestro enfoque en la seguridad pública. ¡Será un gran año!

Con la temporada de invierno en pleno apogeo, aumentan las probabilidades de clima adverso. Sigue leyendo el boletín de este mes para conocer consejos útiles de conducción invernal y mantenerte seguro al transitar por las vías del Distrito.

Enero también es el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas. Este mes destacamos el papel fundamental que desempeñan los titulares de una Licencia de Conducir Comercial (CDL) en la asistencia a las víctimas y cómo reportar una posible situación de trata si observas algo sospechoso.

Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñanos en el Chat en Vivomensual del DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. El próximo Chat en vivo del DC DMV está programado para el jueves 6 de febrero a las 12 p.m.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Mantente seguro, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Enero 2026