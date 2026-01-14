Turki Alalshikh annonce la participation de la star mondiale Travis Scott au Fanatics Flag Football Classic

RIYAD, SAUDI ARABIA, January 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Son Excellence Turki Alalshikh, président de la General Entertainment Authority (GEA), a annoncé de nouvelles informations concernant le prochain Fanatics Flag Football Classic, prévu dans le cadre de Riyadh Season le samedi 21 mars 2026, à la Kingdom Arena à Riyad, alors que se poursuivent les préparatifs de cet événement mondial inédit consacré au flag football.L’annonce a été faite via une vidéo partagée par Son Excellence sur son compte Instagram officiel, dans laquelle apparaît la légende de la NFL Tom Brady. Celui-ci y révèle que la star mondiale Travis Scott participera à l’événement avec une performance live de classe mondiale. La vidéo a également présenté le deuxième capitaine de l’édition inaugurale du tournoi, Jayden Daniels des Washington Commanders, et a dévoilé les noms des trois équipes engagées : Wildcats, Founders et Mustangs.Riyadh Season, désormais dans sa sixième édition, accueillera le Fanatics Flag Football Classic, avec Tom Brady pour son premier retour officiel sur le terrain depuis sa retraite en 2023, aux côtés de grandes figures du sport et du divertissement. L’événement sera diffusé en direct sur FOX Sports et proposé en streaming sur Tubi, offrant une expérience mondiale qui combine une compétition intense et du divertissement au cours d’une même soirée.Riyadh Season continue de renforcer la position de Riyad en tant que destination mondiale de premier plan pour les grands événements, en organisant des expériences de classe mondiale qui associent sport et divertissement. Ce programme varié attire des visiteurs du Royaume et d’ailleurs, reflétant la croissance rapide du secteur du divertissement en Arabie saoudite ainsi que l’ampleur croissante des événements internationaux accueillis dans la capitale.

