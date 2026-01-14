Turki Alalshikh kündigt an: Globaler Musikstar Travis Scott tritt beim Fanatics Flag Football Classic auf

RIAD, SAUDI ARABIA, January 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Seine Exzellenz Turki Alalshikh, Vorsitzender der General Entertainment Authority (GEA), gab neue Updates zum bevorstehenden Fanatics Flag Football Classic bekannt. Das Event findet im Rahmen der Riyadh Season am Samstag, 21. März 2026, in der Kingdom Arena in Riad statt. Die Vorbereitungen laufen weiter für dieses beispiellose globale Flag-Football-Event.Die Ankündigung erfolgte über ein Video, das Seine Exzellenz auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte. Darin ist NFL-Legende Tom Brady zu sehen, der bekanntgab, dass der globale Star Travis Scott das Event mit einer erstklassigen Live-Performance begleiten wird. Das Video stellte außerdem den zweiten Teamkapitän des Turniers vor, Jayden Daniels von den Washington Commanders, und enthüllte die Namen der drei teilnehmenden Teams der ersten Ausgabe: Wildcats, Founders und Mustangs.Die Riyadh Season, die nun in ihrer sechsten Ausgabe stattfindet, wird den Fanatics Flag Football Classic ausrichten. Im Mittelpunkt steht Tom Brady bei seinem ersten offiziellen Auftritt auf dem Spielfeld seit seinem Rücktritt im Jahr 2023, gemeinsam mit führenden Persönlichkeiten aus Sport und Entertainment. Das Event wird live auf FOX Sports übertragen und über Tubi gestreamt. So entsteht ein globales Erlebnis, das hochintensiven Wettbewerb und Entertainment in einer einzigen Nacht verbindet.Die Riyadh Season stärkt weiterhin Riads Position als führende globale Destination für Großveranstaltungen, indem sie erstklassige Erlebnisse ausrichtet, die Sport und Entertainment vereinen. Das vielfältige Programm spricht Besucherinnen und Besucher aus dem Königreich und darüber hinaus an und spiegelt das rasante Wachstum der Unterhaltungslandschaft Saudi-Arabiens sowie den zunehmenden Umfang internationaler Events wider, die in der Hauptstadt stattfinden.

